Giovedì 12 settembre 2019 la Luna si troverà nel segno dei Pesci mentre Marte, Venere, Mercurio ed il Sole transiteranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano continuerà il suo moto in Toro con Nettuno che resterà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare proseguirà nell'orbita del Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: focosi. Dopo un periodo di gelidità amorosa questo giovedì si propone ai nativi come un giorno dove la passionalità, che li contraddistingue, tornerà protagonista delle loro relazioni amorose.

2° posto Leone: galanti. Durante le ultime settimane sono stati più i giorni dediti alle faccende lavorative che ad altro. Quest'oggi, invece, sarà probabile un mood differente dove i nati Leone sfodereranno tutta la loro galanteria nel focolare domestico.

3° posto Gemelli: mondani. Giovedì in cui i nativi vorranno divertirsi e, con tutta probabilità, riusciranno nel loro intento grazie ad una serata assieme agli amici di sempre. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Vergine: affaccendati. Tante, forse troppe, le incombenze che i nati Vergine dovranno portare a termine durante questo giovedì. Probabilmente non si scoraggeranno provando ugualmente a sbrigarle tutte.

5° posto Pesci: routine. Giornata senza novità degne di nota quella che potrebbero dover affrontare i nativi. Un'ottima idea sarebbe di portare a termine le urgenze rimandate nei giorni scorsi.

6° posto Acquario: acquisti. Sia che le finanze dei nati del segno navighino in acque tranquille sia che vi sia qualche spesa extra, probabilmente decideranno per acquistare un oggetto che servirà perlopiù alla loro gratificazione personale.

7° posto Sagittario: famiglia. Il focus del giovedì settembrino dei nativi potrebbe essere indirizzato verso una questione riguardante la famiglia d'origine.

Agiranno tempestivamente risolvendo la faccenda.

8° posto Capricorno: poco lucidi. Il contrasto tra Mercurio e Nettuno potrebbe rendere i nati Capricorno poco lucidi ed inclini alle distrazioni. Sarà bene che porgano la massima attenzione nell'ambiente lavorativo.

9° posto Cancro: attriti lavorativi. Qualche ostacolo al lavoro sarà più che probabile e le discussioni potrebbero aspettarli dietro l'angolo. Evitarle sarà semplice se sfodereranno una doverosa diplomazia.

Ultime posizioni

10° posto: Ariete: litigiosi. Le copiose asperità della giornata potrebbe innervosire i nativi rendendoli, come conseguenza, inclini al litigio anche per futilità. Il settore più bersagliato sarà quello amoroso.

11° posto Toro: fiacchi. Poche le energie che gli Astri forniranno ai nati Toro durante la giornata odierna. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie, ove possibile, per dedicarsi al relax.

12° posto Bilancia: gelosi. L'atteggiamento dell'amato bene potrebbe insospettire i nati Bilancia che, sulle prime, si limiteranno ad osservare le evoluzioni per poi esplodere in tutta la loro gelosia.