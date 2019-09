L'Oroscopo di domani mercoledì 11 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo mercoledì? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine nel frangente analizzati sui comparti della quotidianità relativi all'amore e al lavoro.

In questo momento si segnalano novità interessanti in amore per un segno in particolare, Gemelli. Il fortunato segno d'Aria in questa fase è valutato a cinque stelle insieme ad un altro simbolo astrale, l'Ariete. Intanto si preannuncia poco performante, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni zodiacali dell'11 settembre, per i nati sotto il generoso segno del Cancro. A dare fastidio al suddetto simbolo di Acqua il Pianeta Giove, speculare negativo in media del 75% e, nel periodo, sotto quadratura dal trio Sole-Marte-Nettuno. Andiamo pure ai dettagli e, nella parte subito a seguire, scoprire la nuova classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 11 settembre

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi e riportato fedelmente nella nostra classifica stelline interessante il giorno 11 di questo mese, settembre. Il prossimo mercoledì, intanto, come da anticipazioni iniziali vedrà in ottima forma sia l'Ariete che i Gemelli. Per entrambi ottime opportunità da sfruttare in amore, nella amicizie e soprattutto in campo familiare. A questo punto non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

A seguire il responso degli astri espresso come al solito dalle stelline quotidiane::

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★: Cancro.

Oroscopo mercoledì 11 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi Ariete la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai,con in primo piano un meraviglioso Venere (in Vergine), nel frangente in ottimo trigono con Saturno (in capricorno).

In base all'ottimo cielo astrale, le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore indicano molta fortuna e qualche bella novità in arrivo entro oggi o massimo domani. Pertanto, le stelle vi daranno tutto il loro aiuto in caso dovesse servire, senz'altro facilitando il dialogo di coppia oppure facendovi trovare un partner bendisposto nei vostri confronti. Single, l'atmosfera di questo nuovo mercoledì si baserà soprattutto sulla fiducia incondizionata in voi stessi.

Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità di questo giorno per pensare a ciò che potrebbe dare ossigeno alla vostra vita affettiva. In quanto alle previsioni del giorno, quest'ultime invitano senz'altro a pensare prima di decidere qualsiasi mossa. Nel lavoro, le stelle favoriranno l'intuizione e suggeriranno le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate quest'occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo.

Toro - Partirà abbastanza bene questo vostro mercoledì 11 settembre anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop. Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché interessanti e positive per i vostri interessi, riuscirete a riappropriarvi di quella sicurezza che (forse) mancava da un pezzo. In amore, la giornata sarà piena di impegni questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari: energia e buona volontà non mancheranno permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà richiesto. In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi date risposta (positiva ovviamente!). Single, potreste davvero imparare tanto dalle vostre esperienze sentimentali passate e presenti, ovviamente da sfruttare in quelle future. Consiglio: puntate tutto sulla vostra calma interiore, sicuramente una maggior sicurezza aumenterà il vostro fascino e di conseguenza la probabilità di fare centro. Avrete abbastanza successo: siete pronti per innamorarvi di nuovo? Nel lavoro potrebbero arrivare grandi soddisfazioni, magari i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati e riuscirete a dare il meglio di voi. Servirà prendere coraggio per cercare di raggiungere gli obiettivi, senza farsi demoralizzare: ci riuscirete, non temete!

Gemelli - Il prossimo mercoledì, giornata analizzata in questo frangente, si presenterà ottima sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose 'bollicine', sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! In amore, il periodo potrebbe risultare per molti Gemelli abbastanza intrigante, a patto di saper riconoscere il vero valore degli affetti che vi circondano. Un consiglio per qualcuno in coppia, forse un po' troppo esuberante: frenate la tendenza all'esagerazione e vedrete che tutto andrà liscio con chi avete accanto. Single, la vita amorosa sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. Occupatevi maggiormente del vostro fisico. In generale, sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere. In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti. Nel lavoro, avrete nuove idee e progetti di ottimo livello grazie alla positiva influenza di qualcuno che vi stima nell'ambito in cui operate. Non badate al dispendio di energie o al tempo impiegato per 'fare' o 'disfare': sarete presi da qualcosa che sembrerà essere quasi al di fuori della vostra realtà quotidiana.

Le predizioni del giorno 11 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Periodo decisamente negativo per voi del Cancro. Valutato con le due stelle relative ai momenti da 'ko', diciamo che il periodo potrebbe far soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi, ma a cosa servirebbe innervosirsi? Le previsioni di mercoledì in amore invitano alla calma e al rispetto di alcune regole fondamentali di buona convivenza. Servirà tanta calma e altrettanta concentrazione specie in coppia: l'andamento generale si profila abbastanza stressante, difficile gestire eventuali problemi affettivi sotto l'egida di un periodo segnato dal 'ko'. Single, il vostro umore sarà un po' instabile a causa di Giove decisamente avverso al segno: sarete imperativi e nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi! Giornata difficile? Sicuramente: cercate almeno di riprendervi in serata quando incontrerete i vostri amici/familiari/persone che sapete. Nel lavoro, infine, le attuali previsioni non sono del tutto insoddisfacenti. Qualcosa potrebbe materializzarsi nel corso della giornata con maggior probabilità per coloro con attività in proprio. Nulla di rilevante purtroppo.

Leone - Gli astri a metà della settimana si prospettano decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Luna e Nettuno, speculari positivi al 90%, riusciranno di certo ad azzerare il brutto aspetto di Giove in Sagittario, nel contempo in quadratura proprio con lo stesso Nettuno in Pesci, garantendo quindi un bel po' di buona positività generale. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere 'un cerchio'. In amore, sarete pronti ad avere una discussione seria con il vostro partner, perciò sforzatevi di avere un'idea più chiara della vostra relazione: potrebbero nascere discussioni animate. Chi vive una storia incerta e un po’ nevrotica, da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare il recupero. Single, sarà un periodo buono se vorrete procedere con alcuni progetti importanti. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare come ad esempio lasciarsi corteggiare proprio dalla persona che interessa. Nel lavoro avrete la possibilità di migliorare le vostre economie e fare in modo di rendere perfetta questa giornata. Adottate i giusti accorgimenti, magari facendovi aiutare da un collega.

Vergine - Il prossimo mercoledì in calendario si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. L'oroscopo di domani 11 settembre, intanto,consiglia in amore di mantenere il solito passo senza esagerare in quelle cose che solo voi sapete. Visto il frangente abbastanza favorevole, potrete approfittare per mettere in chiaro problematiche sentimentali aperte: vi sentirete generosi e pazienti per la felicità del vostro partner. Nuovi programmi da mettere 'in caldo', presto potrebbero essere messi in pratica. Single, ci sono buone possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo, anche perché a breve potrebbe essere troppo tardi: buttatevi dai! Nel lavoro, per chiudere il discorso, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve come per incanto.

