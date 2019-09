Sabato 14 settembre 2019 troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio, Marte, Venere ed il Sole saranno in Vergine, nel frattempo il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: focosi. La passionalità in onda questo sabato sarà a livelli record mettendo in secondo piano ogni urgenza, lavorativa o domestica, con grande soddisfazione dell'amato bene.

2° posto Leone: lavoro in pole position. I progetti lavorativi in essere, specialmente per i nativi che svolgono un lavoro autonomo, prenderanno il largo facendo presagire ottime entrate economiche in prospettiva futura.

3° posto Cancro: shopping. Un acquisto desiderato da tempo potrebbe finalmente finire tra le mani dei nati Cancro che, con ogni probabilità, non baderanno a spese pur di acquistarlo.

I mezzani

4° posto Capricorno: pieni di energie. I Pianeti di Terra, prima di passare in Bilancia, doneranno probabilmente ai nativi un copioso bottino energetico che potranno orientare ovunque lo desiderino.

5° posto Ariete: amore 'top'. Dopo un lungo periodo costellato da diverbi e nervosismi vari, ecco che questo sabato potrebbe risultare favorevole alle faccende di cuore dei nativi. Meno concilianti le previsioni lavorative.

6° posto Gemelli: beghe familiari. Saranno, con ogni probabilità, a risolvere una spinosa faccenda familiare dove non si tireranno indietro riuscendo, tra la soddisfazione generale, a risolverla egregiamente.

7° posto Bilancia: silenziosi. Sabato d'attesa più che d'azione dove i nati Bilancia assumeranno un atteggiamento taciturno evitando probabilmente di svelare cosa gli frulla davvero in testa.

8° posto Pesci: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni quella che potrebbero affrontare i nati Pesci. Sarà bene che si dedichino alle faccende procrastinate nei giorni scorsi.

9° posto Vergine: stress. Tante, forse troppe, le incombenze lavorative che in questa giornata dovranno portare a compimento i nati del segno. Non potendo rinviarne alcuna potrebbero arrivare oltremodo stressati a fine turno.

Ultime posizioni

10° posto Toro: poco lucidi. Sabato all'insegna delle distrazioni durante lo svolgimento delle questioni pratiche. Farebbero bene a prestare la massima attenzione nell'uso di qualsiasi strumentazione.

11° posto Acquario: banderuole. Le loro opinioni potrebbero mutare più volte durante l'arco della giornata. I colleghi perplessi dal loro comportamento non esiteranno a farlo notare loro.

12° posto Sagittario: finanze da attenzionare. Una o più spese non messe in conto potrebbero insorgere in questo sabato settembrino per i nativi. Meglio non scoraggiarsi evitando acquisti inutili sino a fine mese.