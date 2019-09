Sabato 21 settembre 2019 troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Vergine. Mercurio e Venere si troveranno sull'orbita della Bilancia con Saturno e Plutone che continueranno il loro transito in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro.

Toro poco lucido

Ariete: perplessi. Il comportamento ambiguo del partner potrebbe mettere in allerta i nati del segno che non esiteranno a manifestare il loro malcontento chiedendo impulsivamente spiegazioni in merito.

Toro: poco lucidi. La Luna gemellina andrà a scontrarsi con Mercurio di Terra creando, con ogni probabilità, qualche appannamento di idee ed intenti nei nativi durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Gemelli: focosi. La passionalità, con ogni probabilità, regnerà sovrana nelle faccende di cuore dei nati Gemelli in questo sabato settembrino con grande soddisfazione dell'amato bene.

Cancro: famiglia d'origine. Saranno chiamati a risolvere una spinosa faccenda legata alla famiglia originaria che, c'è da scommetterci, risolveranno in quattro e quattr'otto.

Scorpione, amore 'flop'

Leone: mondani. Il focus odierno dei nati Leone potrebbe essere orientato sul divertimento. Probabilmente sceglieranno di organizzare una cena casalinga o un'uscita serale con gli amici di sempre.

Vergine: svogliati. La voglia di darsi da fare latiterà nel sabato settembrino dei nativi che, con ogni probabilità, sceglieranno di rimandare le incombenze meno urgenti ai giorni seguenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bilancia: nuove conoscenze. La sfera affettiva e quella amicale potrebbero subire delle rivoluzioni perché i nati Bilancia si allontaneranno da alcune persone colmando quei vuoti con nuovi interessanti conoscenze.

Scorpione: amore 'flop'. Il clima che, con tutta probabilità, si respirerà nelle faccende di cuore sarà tutt'altro che affettuoso, anzi potrebbero insorgere alcuni litigi per questioni di poco conto.

Capricorno rilassato

Sagittario: spossati. Le energie dei nati del segno potrebbero venir meno in questo primo giorno del weekend. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe un'ottima idea per ricaricare le batterie.

Capricorno: rilassati. Dopo una settimana stracolma di impegni, ecco che quest'oggi i nati Capricorno vorranno rilassarsi magari in compagnia dell'amato bene e dei propri figli.

Acquario: acquisti.

Giornata dedita allo shopping per la propria abitazione in cui, c'è da scommetterci, non baderanno a spese puntando su prodotti nuovo o, comunque, da poco sul mercato.

Pesci: nostalgici. I pensieri malmostosi del passato potrebbero inaspettatamente far capolino nelle menti dei nati Pesci che, come conseguenza, potrebbero divenire nostalgici per l'intero sabato.