Durante il weekend del 21 e 22 settembre 2019 troviamo la Luna transitare in Gemelli mentre Marte ed il Sole saranno nel segno della Vergine. Mercurio e Venere saranno sull'orbita della Bilancia con Plutone e Saturno che stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro.

Gemelli passionali

Ariete: revisioni amorose.

La Luna in Gemelli in netto contrasto coi Pianeti nell'Elemento Terra andrà probabilmente a mettere l'accento sulle faccende amorose dei nativi portandoli a fare una meticolosa revisione del rapporto in essere.

Toro: distratti. La dissonanza mercuriale lascerà ben poco spazio alla lucidità e fluidità di pensiero dei nati Toro che, con ogni probabilità, avranno a che fare con qualche distrazione di troppo in ambito pratico.

Gemelli: passionali. Sebbene qualcosa non girerà a dovere sul fronte lavorativo i nati del segno potranno contare sui favori astrali circa le arti amatorie in coppia dove daranno il meglio di loro stessi.

Cancro: routine. Fine settimana senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Farebbero bene a dedicarsi alle attività pratiche rimandate nei giorni scorsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nuove amicizie per la Bilancia

Leone: spensierati. Qualche pensiero di troppo nei giorni scorsi potrebbe lasciar spazio alla leggerezza emotiva del weekend dove i nati Leone si dedicheranno probabilmente al divertimento in ogni sua forma.

Vergine: pigri. I nati del segno avranno, c'è da scommetterci, poca voglia di mettersi in gioco in queste giornate. Sarà preferibile che optino per prendersi un periodo di ferie in modo da allentare l'eventuale stress accumulato.

Bilancia: nuovi amici. Alcune volte bisogna 'tagliare' il vecchio per far spazio al nuovo come le piante ci insegnano. I nativi prenderanno questa regola alla lettera troncando delle amicizie ed instaurandone altre.

Scorpione: attriti amorosi. Nel cielo gli Astri non si dimostreranno granché benevoli nei confronti dei nati del segno portandoli, con ogni probabilità, ad avere da ridire su ogni minuzia nel focolare domestico.

Relax per Capricorno

Sagittario: fiacchi. Le energie spese dai nativi nel resto della settimana potrebbero farsi sentire prepotentemente in questo weekend dove la fiacchezza prenderà il sopravvento. Amore in stand-by.

Capricorno: relax. Due giorni dove i nati Capricorno vorranno dedicarsi al relax più assoluto circondati dagli affetti familiari. Una volta tanto il fronte lavorativo non avrà la priorità con grande soddisfazione del partner.

Acquario: rinnovamenti. Che si tratti di una nuova abitazione o di arredare con un nuovo stile quella attuale, è probabile che i nati Aquario siano alle prese con stimolanti rinnovamenti legati al focolare domestico.

Pesci: malinconici. Un pensiero poco gioioso del passato potrebbe riemergere nelle menti native portando un velato senso di malinconia che, fortunatamente, li abbandonerà dal pomeriggio di domenica.