Sabato 21 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dei Gemelli mentre Mercurio e Venere transiteranno in Bilancia. Il Sole e Marte saranno nell'orbita della Vergine con Saturno e Plutone che stazioneranno nel Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno si troverà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali.

Il favorevole duetto Luna-Venere andrà a favorire le arti amatorie nelle coppie stabili e la voglia di trasgressione nelle relazioni amorose appena nate. Possibili flirt per i single del segno.

2° posto Leone: mondani. Sabato in cui i nativi avranno voglia di divertirsi assieme agli amici di sempre. Per tale motivo, con ogni probabilità, organizzeranno un'uscita serale dove stuzzicanti incontri e tante risate saranno assicurate.

3° posto Bilancia: nuovi incontri. La Luna nel loro Elemento andrà a scontrarsi con l'accoppiata Sole-Marte rendendo probabili nuovi incontri, sia amicali che affettivi, nei luoghi che non frequentano abitualmente.

I mezzani

4° posto Capricorno: relax. Lo stacanovismo dimostrato in settimana nell'ambiente di lavoro lascerà posto, con tutta probabilità, ad un sabato dove i nati del segno prediligeranno il relax.

5° posto Acquario: shopping. La casa necessita di un ammodernamento o almeno è ciò che gli Astri suggeriscono ai nativi che non perderanno tempo nell'acquistare gli oggetti d'arredamento migliori in commercio.

6° posto Cancro: focus familiare. Giornata dove i nati Cancro, con tutta probabilità, saranno chiamati a risolvere una questione legata alla famiglia originaria. Il loro tempestivo supporto sarà ben apprezzato.

7° posto Vergine: pigri. Vorranno rilassarsi a tutto tondo anche se probabilmente qualche faccenda pratica nel focolare domestico la faranno ugualmente nelle ore mattutine. Dal pomeriggio divano e serie tv.

8° posto Ariete: ambiguità. L'atteggiamento dell'amato quest'oggi potrebbe far storcere il naso ai nati Ariete che, d'impulso, reagiranno in maniera veemente scatenando un putiferio dialettico.

9° posto Pesci: pensieri malmostosi. Una vecchia fiamma potrebbe tornare d'improvviso tra i pensieri dei nativi che, causa Nettuno nel segno, difficilmente riusciranno a distoglierne l'attenzione.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: spossati. Tante, forse troppe, le incombenze che i nativi dovranno portare a compimento nella giornata odierna. S'incaponiranno nel terminarle tutte arrivando a sera stremati e stressati.

11° posto Toro: distratti. Giornata dove i nati Toro peccheranno in lucidità e, come conseguenza, saranno soggetti ad errori di valutazione durante le mansioni lavorative.

12° posto Scorpione: bellicosi. Sul fronte amoroso saranno probabili diverbi per futilità che i nativi potrebbero evitare sfoderando un pizzico di diplomazia in più. Lavoro in secondo piano.