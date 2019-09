Lunedì 23 settembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro mentre il Sole, Venere e Mercurio si troveranno nell'orbita della Bilancia. Marte sarà in Vergine e Nettuno sarà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro.

Ariete, amore flop

Ariete: amore 'flop'. Venere in opposizione andrà, con ogni probabilità, ad incidere sulle vicende amorose dei nativi rendendo gelido il clima in coppia ed a rischio di litigi per futilità Lavoro in stand-by.

Toro: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati Toro sarà probabilmente rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro immediato supporto sarà decisivo per risolvere la faccenda.

Gemelli: straniti. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene renderà, c'è da scommetterci, perplessi i nati del segno che d'impulso chiederanno, a ragion veduta, spiegazioni sullo strano atteggiamento.

Cancro: passionali. La congiunzione Luna-Nettuno andrà a favorire i nati Cancro che vivono una relazione amorosa. Daranno probabilmente il meglio sotto le lenzuola durante le ore serali.

Leone paziente

Leone: pazienti. La Luna cancerina andrà a scontrarsi col Sole bilancino rallentando alcune questioni pratiche dei nativi che, fortunatamente, non si perderanno d'animo assumendo un insolito atteggiamento paziente.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe le incombenze da portare a termine questo lunedì per i nati Vergine. Si incaponiranno nel voler concludere tutto col forte e probabile rischio di stressarsi.

Bilancia: mondani. Lunedì in cui, con tutta probabilità, i nati del segno vorranno concedersi qualche spensierata ora da passare in compagnia degli amici più cari che si rivelerà molto divertente.

Scorpione: figli.

Qualche disguido con la prole sarà probabile nel primo giorno della settimana. Che la ragione sia più o meno importante sarà necessario che i nativi trovino un compromesso che soddisfi entrambi.

Pesci focosi

Sagittario: ombrosi. Umore sotto i tacchi ed atteggiamento burbero saranno, c'è da scommetterci, i tratti distintivi dei nati Sagittario in questo lunedì settembrino. Verso sera il tono umorale volgerà al bello.

Capricorno: venali. Quest'oggi i nati del segno probabilmente saranno meticolosi più del solito per quanto riguarda le questioni finanziarie. In alcuni casi, risparmieranno più del necessario.

Acquario: distratti. Mercurio dissonante lascerà ben poca inventiva alle menti native che, con tutta probabilità, dovranno barcamenarsi tra idee poco lucide ed appannamenti di ogni sorta.

Pesci: focosi. Le arti amatorie andranno a gonfie vele ed i nativi potranno alternarle con momenti di semplice affettuosità e romanticismo che tanto il partner gradirà.