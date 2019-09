Nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: a livello sentimentale quelle del weekend saranno delle giornate di recupero. Sia sabato che domenica vivrete un buon momento anche a livello salutare.

Per quel che riguarda il lavoro domenica sarà una giornata particolarmente favorevole.

Toro: non sottovalutate incontri in queste giornate, domenica potrete superare alcune difficoltà. Nel lavoro momento di energia positiva, state recuperando.

Gemelli: buon fine settimana in arrivo, la forza fisica non manca. Nel lavoro potrebbero giungere delle proposte. Attenzione a domenica perché potreste sentirvi stanchi.

Cancro: giornate di forza quelle del weekend, domenica la Luna sarà nel segno. Nel lavoro evitate di essere polemici.

Leone: sono in arrivo dei progetti importanti da saper gestire. Domenica vivrete un buon momento a livello psicofisico. In amore non mancheranno disagi.

Vergine: nel weekend non mancherà la forza a livello lavorativo. In campo sentimentale potreste vivere, però, una giornata stancante.

Oroscopo del fine settimana 21 e 22 settembre: da Bilancia a Pesci

Bilancia: con la Luna favorevole farete degli incontri davvero interessanti. Nel lavoro cercate di trovare degli accordi che possono giovare ai vostri affari. Domenica è possibile che viviate dei momenti sottotono.

Scorpione: per tutti i nati sotto questo particolare segno, nelle giornate di sabato e domenica vivrete un buon recupero a livello della forza.

In amore saranno delle giornate interessanti. Evitate di affaticare la salute.

Sagittario: con la Luna in opposizione è possibile che i nati Sagittario debbano affrontare dei disagi riguardanti anche delle relazioni appartenenti al passato. Sabato vivrete un recupero a livello salutare, domenica vi sentirete nettamente meglio.

Capricorno: evitate di strafare nella giornata di domenica 22 settembre, potreste infatti sentirvi stanchi.

Condizione, questa, che potrebbe crearvi problemi a livello lavorativo. In amore, non saranno giornate facili, potrebbero esserci delle difficoltà da dover gestire.

Acquario: situazione astrologica interessante per l'Acquario, sono favorite le cure in questo weekend. Sabato dovrete tenere sotto controllo lo stress mentre a livello lavorativo sarete ispirati ed avrete la possibilità di inventare qualcosa di nuovo.

Pesci: siete prudenti in campo sentimentale in queste due giornate del mese di settembre. Nel lavoro è possibile che riceviate una buona notizia. Domenica vivrete un recupero emozionale che potrebbe confortare chi ha vissuto una crisi nei mesi precedenti.