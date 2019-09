Domenica 29 settembre 2019 troveremo la Luna, Mercurio, Venere e il Sole nel segno della Bilancia mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, come Giove in Sagittario ed Urano sui gradi del segno del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Ecco ora le previsioni nel dettaglio.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi.

Molte le opposizioni planetarie dell'ultimo giorno della settimana per i nativi che, con tutta probabilità, li renderanno propensi al nervosismo, specialmente nelle vicende affettive.

Toro: stanchi. Dopo una settimana pesante, sia dal punto di vista fisico che mentale, nella giornata domenicale le energie potrebbero deficitare ed i nati Toro avvertire tutta la stanchezza accumulata.

Gemelli: sereni.

Dopo qualche 'burrasca' emotiva nei giorni scorsi, ora i nati del segno potranno probabilmente godere di Astri ben più concilianti che favoriranno la loro serenità domenicale.

Cancro: attriti amorosi. Venere e la Luna dissonanti metteranno, con ogni probabilità, i bastoni tra le ruote nelle faccende di cuore native dove i diverbi e le incomprensioni saranno dietro l'angolo.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti.

Domenica in cui i nativi studieranno con dovizia, c'è da scommetterci, le prossime mosse da effettuare sul fronte professionale. Favoriti i lavoratori autonomi da un Mercurio sfavillante che donerà estro e creatività.

Vergine: affaccendati. Le incombenze del giorno risulteranno probabilmente molte più di quelle preventivate dai nativi che, a fine serata, ne usciranno oltremodo esausti.

Bilancia: mondani.

Il focus dei nati Bilancia sarà improntato, con tutta probabilità, verso il divertimento. Per questo motivo sceglieranno di trascorrere qualche ora assieme agli amici di sempre.

Scorpione: taciturni. Non avranno granchè voglia di comunicare i nati del segno, difatti prediligeranno il silenzio nell'ambiente professionali. Amore in secondo piano.

Shopping per Acquario

Sagittario: relax. Staccare dalla quotidianità potrebbe essere il pensiero fisso dei nati Sagittario in questa domenica settembrina.

Una gita fuori porta li aiuterà a ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Capricorno: capricciosi. I nativi che vivono una relazione d'amore potrebbero divenire incontentabili nei confronti del partner avanzando proposte utopiche. Verso sera probabilmente allenteranno la morsa dei desideri.

Acquario: shopping. Astri benevoli sul fronte economico che faranno scegliere probabilmente ai nati Acquario di acquistare un oggetto desiderato da tempo per il qualche non baderanno a spese.

Pesci: voltagabbana. In ambito lavorativo i nati del segno potrebbero mutare facilmente opinione schierandosi alternatamente da una parte e dall'altra, tra lo sgomento dei colleghi.