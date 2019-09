L'Oroscopo di domenica 29 settembre si preannuncia fortunato e con una buona possibilità di recupero per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: non riuscite ancora a trovare il giusto equilibrio nella vostra vita. Le soluzioni che trovate vi sembrano essere tutte molto precarie. Dovrete cercare di fare molta attenzione, altrimenti il rischio è quello di andare contro qualcuno.

In famiglia potrebbero nascere delle discussioni, anche per motivi futili.

Toro: state pensando ad un cambiamento. Non sapete bene cosa fare, ma siete sicuri che al momento la vostra vita non vi soddisfa appieno. In amore potrebbe esserci qualche problema, che non vi permetterà di essere al 100% concentrati nella vita lavorativa. In molti noteranno il vostro malessere.

Gemelli: chi ha iniziato da poco una relazione, potrebbe essere in preda ai dubbi in questa giornata di domenica 29 settembre.

Nel lavoro potrebbe essere necessario sistemare alcune situazioni rimaste in sospeso. Cercate di recuperare in breve tempo, altrimenti potrebbe essere più difficile riuscire a trovare la vostra serenità nei mesi successivi.

Cancro: in ambito professionale potrebbe esserci qualche difficoltà. Non fidate più delle persone che un tempo erano per voi un punto di riferimento. Alcuni potrebbero parecchio annoiarsi nella quotidianità giornaliera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non siate troppo impulsivi e non prendete decisioni affrettate.

Leone: per voi sta per iniziare un periodo di estrema forza. In queste settimane potreste avere delle preoccupazioni che non vi fanno dormire sonni tranquilli, ma dovrete ricordare che questa situazione ben presto si placherà. In famiglia e in amore è previsto un grande recupero.

Vergine: se nei mesi scorsi vi siete impegnati parecchio sul lavoro, questo è il momento in cui potrete avanzare le vostre richieste.

Gli astri saranno sul vostro segno, anche se in amore si raccomanda di usare molta prudenza. Concedetevi anche un periodo di riposo, per staccare la spina dai vostri impegni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: gli astri sono in una buona condizione per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Attenzione a qualche piccola frequentazione inopportuna che potrebbe portarvi in uno stato di tensione.

Farete fatica a trovare una certa sintonia con le persone che vi circondano.

Scorpione: periodo opportuno per raggiungere i vostri traguardi. Ogni grande successo è stato raggiunto con parecchia fatica. Utilizzate le vostre esperienze precedenti per non commettere più gli stessi errori di un tempo. Domenica potreste avvertire un senso di nostalgia per quanto riguarda una vecchia relazione d'amore finita male.

Sagittario: a breve dovrete prendere una decisione importante, che potrebbe riguardare il lavoro ma anche la vostra vita. Avrete l'opportunità di fare qualcosa che fino ad ora non avete avuto modo di poter realizzare. Non prendete sotto gamba le occasioni che potrebbero nascere in questa giornata di domenica 29 settembre.

Capricorno: siete delle persone che amano mettersi in gioco, ma che molto spesso ricercano il consenso degli altri. Certe volte vi assumete responsabilità pur essendo consapevoli che potrebbero crearvi qualche problema. Cercate di trovare il tempo per riposare e dedicarvi anche alla vostra salute.

Acquario: aleggia in voi un po' di confusione. Alcuni si aspettavano degli atteggiamenti maggiormente comprensivi da parte delle persone che vi sono vicine. Da domenica potrete contare su una condizione astrologia migliore, che vi renderà più efficienti nelle attività quotidiane.

Pesci: le stelle favoriscono i nati sotto il vostro segno zodiacale in questa giornata del 29 settembre. I nuovi progetti potrebbero prendere il via e sfociare in qualcosa di inaspettato. Anche se alcune situazioni non si riveleranno fin da subito vincenti, dovrete attendere per raccogliere tutti i frutti.