Domenica 29 settembre 2019 troviamo il Sole, la Luna, Venere e Mercurio nel segno della Bilancia mentre il Nodo Lunare sarà in Cancro. Marte stazionerà in Vergine con Nettuno che sarà nell'orbita dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro.

Sul podio

1° posto Leone: strategici. Il fronte lavorativo sarà bene supportato dai passaggi planetari che, con ogni probabilità, renderanno i nativi oculati nell'effettuare le prossime mosse da effettuare per i loro progetti professionali in essere.

2° posto Gemelli: tranquilli. Dopo il nervoso periodo appena trascorso ecco che questa domenica il trend potrebbe invertirsi riportando la doverosa tranquillità che serve in casa Gemelli.

3° posto Bilancia: mondani. Che si tratti di una cena galante o una serata di gala, oggi i nati del segno vorranno concedersi qualche ora di mondanità dove sfoggiare il loro look mozzafiato, gentilmente offerto dal duetto Sole-Venere.

I mezzani

4° posto Sagittario: relax. Una gita fuori porta o un breve viaggio sarebbe un'ottima idea per questa domenica settembrina dove i nativi avranno voglia di rigenerarsi sia mentalmente che fisicamente.

5° posto: Acquario: acquisti. Il settore economico dei nati Acquario naviga in acque tranquille e nell'ultimo giorno della settimana vorranno permettersi, c'è da scommetterci, un acquisto agognato da tempo.

6° posto Toro: spossati. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti bilancini che probabilmente renderà fiacchi e svogliati i nativi durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

7° posto Vergine: stressati. La moltitudine di urgenze odierne che i nativi dovrebbero sbrigare potrebbe, durante le ore serali, fargli accumulare una gran dose di stress. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'antidoto.

8° posto Capricorno: incontentabili. All'amato bene chiederanno la 'Luna' senza mezzi termini per rendersi, con ogni probabilità, conto verso sera di essere stati estremamente capricciosi.

9° posto Scorpione: silenziosi. Scucire una parola di bocca ai nati quest'oggi sarà un'ardua impresa, specialmente nell'ambiente lavorativo dove preferiranno lavorare alacremente ma a testa bassa.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi.

I nati del segno che vivono una relazione amorosa potrebbero divenire oltremodo nervosi per questioni di poco conto, a causa dei molteplici Astri avversi.

11° posto Cancro: litigiosi. Le faccende di cuore non godranno di una giornata particolarmente favorevole, anzi. Il clima potrebbe essere gelido ed il diverbio dietro l'angolo.

12° posto Pesci: indecisi. La loro opinione circa una questione professionale potrebbe mutare più volte durante la giornata di domenica, lasciando increduli i colleghi.