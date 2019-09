Martedì 3 settembre 2019 troveremo la Luna nel segno dello Scorpione mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole saranno in Vergine.

Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano transiterà nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro.

Lavoro 'top' per Toro

Ariete: la Luna scorpionica metterà, con ogni probabilità, l'accento sulle questioni riguardanti la famiglia originaria.

Verrà richiesta la loro presenza per risolvere una spinosa faccenda.

Toro: Lavoro 'top'. Lo Stellium di Terra favorirà probabilmente le questioni lavorative dei nativi, specialmente di quelli che operano alle dipendenze altrui. Le idee che hanno in testa saranno da attuare prima possibile.

Gemelli: umore basso. Le copiose asperità astrali renderanno, c'è da scommetterci, il tono umorale dei nati del segno orientato verso il basso.

Sorrisi aboliti e musi lunghi protagonisti della giornata.

Cancro: romantici. Martedì improntato sulle faccende di cuore dei nati Cancro che, dal primo pomeriggio in poi, sfodereranno il loro lato romantico nel focolare domestico, con grande soddisfazione del partner.

Scorpione trasgressivo

Leone: pazienti. Giornata di costruzione con qualche ostacolo sparso qui e là, regalo sgradito della Luna avversa, che i nativi sapranno probabilmente superare senza troppi patemi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Perplessità amorose.

Vergine: energici. Il bottino energetico del martedì sarà straripante grazie ai Pianeti nel loro segno. Andranno probabilmente ad indirizzare tali energie nelle questioni lavorative, ricavandone qualche soddisfazione.

Bilancia: mondani. Il focus dei nati Bilancia sarà orientato, con tutta probabilità, verso la ricerca del divertimento e lo troveranno in serata grazie alla spensierata uscita coi loro vecchi amici.

Scorpione: trasgressivo. Martedì all'insegna delle nuove conoscenze, favorite dalla Luna, alle quali i nativi si concederanno senza remore, pur con un piglio trasgressivo. Lavoro in stand-by.

Pesci perplesso

Sagittario: nuovi amori. La conoscenza intrigante fatta nelle ultime due settimane avrebbe potuto lasciare un segno nel cuore dei nativi che, improvvisamente, potrebbero essere presi dalla voglia di cercarla.

Probabile inizio di una relazione sentimentale.

Capricorno: statici. Poca voglia di darsi da fare e comunicare durante questa giornata per i nati Capricorno che preferiranno, c'è da scommetterci, dedicarsi agli affetti nel loro focolare domestico.

Acquario: distratti. Complice la dissonanza mercuriale unita allo Stellium dissonante la giornata dei nativi potrebbe essere costellata da momenti di scarsa lucidità e distrazioni.

Amore gelido.

Pesci: perplessi. Il comportamento ambiguo del partner potrebbe mettere in allarme i nati del segno. Sulle prime rimarranno perplessi ma in silenzio per poi cercare invano chiarimento all'amato bene.