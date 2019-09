Durante la giornata di lunedì 2 settembre, Gemelli dovrà prendere delle importanti decisioni per quanto riguarda la sfera sentimentale, al contrario, Scorpione vivrà dei momenti fantastici in compagnia del partner. Leone dovrà evitare di essere permaloso per riuscire a raggiungere i propri scopi sul posto di lavoro, mentre la carriera professionale dei nativi Bilancia potrebbe decollare; nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 2 settembre 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 2 settembre 2019 segno per segno

Ariete: siete soddisfatti della vostra relazione sentimentale, tanto che preparerete qualcosa di speciale per il partner.

Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno degli imprevisti, ma non vi arrenderete di fronte a qualunque ostacolo. Voto - 8,5

Toro: state attraversando un magnifico periodo in compagnia del vostro partner. Deciderete inoltre di proporre al partner nuovi progetti per il vostro futuro. La stessa cosa non si può dire del lavoro, in quanto avete troppe mansioni da svolgere che vi causeranno stress e nervosismo.

Voto - 7,5

Gemelli: dovrete prendere delle importanti decisioni per quanto riguarda la vostra attuale relazione di coppia in modo tale da risolvere questa situazione di stallo presente da qualche giorno. Il lavoro vi ha stancato, ciò nonostante dovrete svolgere ancora altre mansioni. Voto - 6

Cancro: darete sfogo alla vostra creatività in compagnia del partner, al punto da accendere spesso la passione.

I guadagni sul posto di lavoro saranno ottimi e voi ne sarete entusiasti. Voto - 9

Leone: fareste meglio ad evitare di essere polemici per non causare un litigio con il partner. Meglio il lavoro, anche se qualche piccolo problema vi causerà un po’ di nervosismo. Voto - 6,5

Vergine: andrete particolarmente d'accordo con il partner durante la giornata di lunedì. Sarete inclini più all'amore che al lavoro, al punto che sarete piuttosto distratti oppure ve ne dimenticherete.

Voto - 7

Bilancia: sarete di pessimo umore, tanto sa non voler vedere nemmeno il partner, che tenterà di consolarvi invano. Tante opportunità invece sul posto di lavoro, che potrebbero far volare la vostra carriera. Voto - 5,5

Scorpione: giornata grandiosa per i nativi del segno. Avrete una gran voglia di stare in compagnia del partner, tanto da lasciarvi andare spesso a dei momenti di passione e romanticismo.

Voto - 9

Sagittario: dovrete cercare di capire se alcuni problemi di coppia sono risolvibili oppure no. Sarà una decisione difficile da prendere quindi, prendetevi tutto il tempo che vi serve. Voto - 6,5

Capricorno: vivrete nuove emozioni in compagnia del partner che non vi faranno venire in mente pensieri negativi. Avrete inoltre più tempo da dedicare a voi stessi dato che il lavoro sarà l'ultimo dei vostri pensieri.

Voto - 8

Acquario: vi fermerete un momento a riflettere per cercare di capire a che punto si trova la vostra relazione di coppia. Giornata impegnativa sul posto di lavoro a causa delle tante mansioni rimaste indietro. Voto - 6

Pesci: se la vostra relazione di coppia non procede come previsto, sarebbe il caso di applicare dei cambiamenti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potrebbero esserci delle grandi soddisfazioni. Voto - 7,5