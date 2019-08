A settembre 2019 troveremo Venere, il Sole e Mercurio spostarsi dall'orbita della Vergine, dove permarrà Marte, al segno della Bilancia. Intanto il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro, mentre Plutone e Saturno resteranno sui gradi del Capricorno come Giove nel Sagittario. Urano rimarrà nel segno del Toro e Nettuno sarà stabile in Pesci.

Amore

Da qualche mese le vicende amorose dei nativi non navigano in acque tranquille ed a settembre i nodi potrebbero venire al pettine.

Nei mesi estivi, complici le benevolenze astrali, i nati del segno si sono concentrati maggiormente su altri ambiti della loro quotidianità non mettendo la giusta attenzione alle vicende amorose. Questo trend, c'è da scommetterci, si invertirà a settembre nel quale vorranno vederci chiaro e, se necessario, vestiranno anche i panni da detective. Il loro 'scavare' nelle ambiguità del partner potrebbe portarli a sgradite scoperte intorno alla fine del mese, quando gli Astri si incammineranno nella dissonante Bilancia.

Una grossa bugia sul passato raccontato o un tradimento nei mesi appena trascorsi potrebbe far raggelare, a ragion veduta, il rapporto amoroso. In moltissimi casi le relazioni amorose in essere non supereranno tali difficoltà e le pesanti verità le faranno sfaldare inevitabilmente.

Poco floride anche le previsioni per i single del segno, che potranno fare qualche conoscenza soltanto nel weekend della prima settimana di settembre.

Lavoro

I nativi che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui potrebbero dover far fronte a una grande mole di incombenze da portare a termine quotidianamente. La grinta non deficiterà, ma la voglia di lavorare così duramente per una terza persona potrebbe iniziare a stare stretta.

Così molti nati Sagittario decideranno, c'è da scommetterci, di intraprendere un percorso lavorativo autonomo, magari nell'ambito nel quale hanno operato sinora e, dunque, godono di maggiore esperienza e conoscenze.

La loro scelta di creare un'attività in proprio potrebbe essere accompagnata dalla voglia di affiancarsi a un collaboratore, sia per dividere le spese necessarie sia perchè quattro occhi sarebbero meglio di due. La persona in questione dovrà essere oltremodo fidata e sarà probabile che la loro opzione primaria sia un vecchio amico. La proposta sarà da ponderare a dovere, mettendo per iscritto ogni minuzia ma la persona a cui la faranno sarà ben lieta del loro farsi avanti d accetterà di buon grado.

Sarà bene che si scelgano di ultimare tutti i movimenti burocratici entro il 20 settembre, in modo da avere i favori planetari nell'ambito delle nuove collaborazioni.

Giorni fortunati: 1, 3, 7, 19 e 27.