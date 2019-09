Lo scorso 30 agosto alle 12:37 c'è stata la Luna Nuova a 6°46' del segno della Vergine: Sole, Luna, Mercurio, Venere e Marte in Vergine, formeranno un armonico aspetto di trigono con Urano che si trova in Toro. Un nuovo inizio con l'elemento Terra e la sua energia che dominerà le prossime settimane.

Tutti i pianeti personali, tranne Mercurio, formeranno un trigono anche con Saturno che si trova in Capricorno, andando a rafforzare l'energia dell'elemento Terra già di suo molto forte.

Tutto ciò con in sottofondo la quadratura fra Giove e Nettuno, che si trovano rispettivamente in Sagittario e Pesci.

Controllate nel vostro tema natale in quale casa astrologica cadono i 6° 46' della Vergine e impegnatevi per un nuovo inizio nel settore di quella casa astrologica per tutto il prossimo mese. Ma vediamo subito cosa riservano gli astri per ogni segno dello zodiaco.

Previsioni astrali segno per segno

Ariete: influssi contrastanti provocano, questa settimana, un'altalena sul lavoro.

Sarete molto pratici e pragmatici, userete l'energia della Vergine per pianificare solidamente il futuro e questo vi renderà produttivi e riuscirete a raccogliere il frutto del vostro lavoro: il vostro capo sarà fiero di voi. Tuttavia, siete un segno di fuoco e la vostra impulsività potrebbe farla da padrone, facendovi esagerare in qualcosa. Insomma, la parola d'ordine per voi questa settimana deve essere ponderazione.

Non sopravvalutate scadenze e non lasciatevi tentare da acquisti impulsivi. Un lungo viaggio con un amico potrebbe aiutarvi a chiarirvi le idee su come proseguire qualcosa a cui tenete molto. Non abbiate paura dei vostri limiti o di non farcela perché siete delle rocce.

Toro: Tutta questa attività, che si svolge in Vergine, è eccellente per voi perché siete un segno di Terra, proprio come la Vergine.

Ciò significa che attualmente Sole, Mercurio, Venere e Marte supportano la vostra energia, in diversi modi. In particolare, questa energia vi fa venire voglia di fare festa e divertirvi. Aumenta le vostre possibilità di fare progressi ed esplorare strade nel settore del turismo, del mondo dello spettacolo e dei lavori socialmente utili o dell'insegnamento. Calde vibrazioni vi manderanno su di giri, specialmente per partecipare a party esclusivi: non esagerate con la baldoria però, mi raccomando.

Occhio alle spese.

Gemelli: Lo Stellium dei pianeti veloci in Vergine continua la sua forte influenza nel settore della casa, famiglia e vita privata in genere anche questa settimana. Probabilmente molti di voi saranno coinvolti più del solito con un genitore, o in progetti di ristrutturazione e fai da te per miglioramenti alla casa o addirittura con un trasloco. Questo provocherà caos e stress dentro di voi, ma niente paura, già da metà mese tornerà l'armonia col passaggio di Venere e Mercurio il 14 settembre in Bilancia.

Questi transiti, proprio perché rinforzati dalla Luna Nuova del 30 agosto, segnano un nuovo inizio basato sulla praticità e sulla realizzazione. Eh sì, dovrete lasciare l'aria dispersiva del vostro elemento e abbracciare quella terrena dei vostri fratelli Vergine. Avrete così il supporto necessario per tutto. Nuove amicizie e flirt un po' per tutti.

Cancro: il ritmo frenetico continua, ma state realizzando tantissimo nel settore pratico. Questo è il momento perfetto per fare brevi viaggi, commissioni, prendere appuntamenti, visitare amici e parenti. Tutto questo marasma, in termini pratici, vi crea stress, ma vi porta anche tanta soddisfazione. L'unico aspetto negativo è che potreste sopravvalutare qualcosa, forse la vostra resistenza o quanto realmente potete fare per gli altri: attenzione a non esaurire le vostre forze, ne avrete bisogno a breve. Problemi in vista, quindi dosate tutte le energie al millesimo. Tuttavia, il vostro ottimismo e il vostro entusiasmo salveranno il mondo prima che possiate andare a letto. Godetevi il momento, quello che riuscite a fare e accantonate quello che non funziona più.

Oroscopo: le previsioni da Leone a Scorpione

Leone: Questa forte influenza dei pianeti veloci in Vergine focalizza la vostra attenzione sulle finanze, in particolar modo sui vostri guadagni. Attenzione a come spendete i soldi. Questo perché questi pianeti sono tutti di transito nella vostra 2^ casa astrologica dei soldi. Il lato positivo sono in buon aspetto di Trigono con Saturno, che promuove spese pratiche e il desiderio di lavorare duro, essere efficienti e migliorare lo status economico. Sull'altro lato attenzione, però, al quadrato che ricevono questi pianeti da Giove, che incoraggia le spese impulsive, soprattutto se amate lo shopping online come fa pensare Urano in Toro. Ottimi guadagni per chi lavora nel settore delle vendite.

Vergine: Sole, Mercurio, Venere e Marte sono tutti nel vostro segno, vi rendono spavaldi e sicuri di voi stessi. Il trigono di Saturno al vostro segno vi rende più belli e affascinanti, dovete però coltivare la fiducia in voi stessi. Nuovi progetti da mettere in cantiere adesso (un lavoro?) e da iniziare con la stagione della Bilancia che vi permetterà di raccogliere i frutti del vostro lavoro. Forte predisposizione per lavori che hanno bisogno di molti dettagli e pianificazione. Approfondite le relazioni di amicizia che già avete e come già detto per i Gemelli, restate con i piedi per terra.

Bilancia: Energia in ribasso per le prossime due settimane, con tutti i pianeti personali nella tua 12^ casa astrologica. Nulla di grave sia ben chiaro, dovrete solo giocare un ruolo dietro le quinte, ma non per questo meno importante: pianificazione sarà la parola d'ordine. Nei rapporti personali tutto ciò si manifesterà con la gioia di vivere e goderti gli affetti nella tua privacy più stretta. Godetevi la vita con del buon cibo o del buon vino, non state in mezzo a luoghi affollati e tutto andrà bene. Si intravedono anche lunghi viaggi, o brevi che siano, per esplorare un pezzetto di mondo che non sia quello di origine.

Scorpione: Questa settimana dovrete assolutamente cooperare il più possibile con gli altri: lavori di gruppi o progetti creativi con amici saranno di grande beneficio. Questo è il momento perfetto per pensare ai vostri obiettivi e condividere le vostre speranze per il futuro con qualcuno a cui tenete molto, o per un progetto di cui davvero volete ottenere una risposta positiva. Anche per voi viaggi in vista, ma non subito, solo sulla carta per il momento. Conoscere culture straniere o temi legati alla legge e alla filosofia, vi daranno una marcia in più per il futuro. Affetto su ogni fronte e vibrazioni positive dopo una prima parte d'anno particolarmente pesante: sarà una settimana favolosa per socializzare o per nuove relazioni amorose.

Astrologia per i segni da Sagittario a Pesci

Sagittario: lo Stellium di pianeti nella parte più alta del tuo Oroscopo, la 10^ casa, quella della realizzazione e del successo, vi porta sotto i riflettori delle persone che contano e del vostro capo. Saturno in 2^ casa supporta questi transiti con un bellissimo trigono, rendendovi super attivi e pratici. Fate sempre attenzione a Giove nel segno, che porta alle esagerazioni e a ingigantire qualunque cosa nel bene e nel male. Il consiglio della settimana è essere morigerati e puntare sul pratico.

Capricorno: Saturno e Plutone nel segno in bellissimo Trigono a tutti i pianeti personali in Vergine. Urano in Trigono a tutto ciò dal Toro. Giove in 12^ casa che prepara silenziosamente il terreno per l'anno prossimo, quando passerà in 1^ casa. Pianificate più che potete adesso il da farsi, avete un'energia quasi illimitata e tutto lo zodiaco dalla vostra parte. Siate ambizioni ma sempre molto cauti, non è ancora il momento di fare il passo più lungo della gamba. L'amore vi sorride e qualcuno potrebbe anche recuperare il rapporto con un ex.

Acquario: Questo continua a essere un momento appassionato e intenso per voi amici dell'Acquario. Restate concentrati sulle questioni importanti, soprattutto quelle relative al denaro e alle proprietà. Per qualcuno anche questioni ereditarie o proprietà condivisa potrebbe portare a controversie legali. Tutto ciò può influenzare la tua ricchezza e il tuo benessere. Il severo Saturno pone l'attenzione sulle relazioni affettive, è ora di valutare se chi avete accanto sia davvero la persona giusta o solo la paura di restare soli: i fatti, quelli veri, parlano più di mille parole o gesti ruffiani. Non scoraggiatevi, nuovi amori di fronte a voi e finalmente sarete felici, manca poco alla stagione della Bilancia dopo tutto.

Pesci: I pianeti personali ammassati in pesante opposizione nel segno davanti al vostro pongono l'attenzione su ciò che è autorità, leggi e matrimonio. Prendete la cosa per il verso giusto e usate questa energia così terrena, e a voi così estranea, per sistemare tutto ciò che non funziona, ma evitate i conflitti con gli altri, non servirebbero a nulla. Ma c'è anche una buona notizia, questa settimana Saturno ti aiuterà a lavorare bene con gli altri, collaborare sarà la vostra parola d'ordine, anche semplicemente con un amico che potrà darvi supporto o una visione più pratica delle cose. Giove in 10^ casa, quella della realizzazione, e il successo vi supporta, ma dovete azzardare adesso con i pianeti in Vergine, perché dal 14 settembre le energie cambieranno!