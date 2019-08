Nella settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dalla Bilancia al segno del Capricorno, dove stazionano anche Saturno e Plutone, mentre intanto il Sole, Marte, Mercurio e Venere si troveranno in Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Urano permarrà nel segno del Toro, così come Giove nel segno del Sagittario.

Amore 'flop' per Cancro

Ariete: litigiosi. Le copiose dissonanze planetarie in onda questa settimana potrebbero rendere i nativi oltremodo nervosi e, di conseguenza, inclini al litigio specialmente nel focolare domestico.

Toro: instancabili. Pieni di voglia di fare ed energie, grazie ai Pianeti nel loro Elemento, lavoreranno probabilmente a testa bassa senza quasi accusarne la stanchezza. Amore in secondo piano.

Gemelli: umore basso. Il duetto dissonante Mercurio-Sole tenderà, con ogni probabilità, ad abbassare il tono umorale dei nati Gemelli. Il loro insolito fare 'abbottonato' renderà perplesse le persone con cui si rapporteranno.

Cancro: amore 'flop'. Col solo supporto nettuniano la settimana dei nativi potrebbe non essere tra le più esaltanti. Il settore più bersagliato sarà quello amoroso dove le discussioni saranno più che probabili nel weekend.

Vergine poliedrico

Leone: progetti. Ciò che hanno 'seminato' nell'ultimo periodo potrebbe essere messo in risalto proprio durante questi sette giorni. Si accorgeranno, con ogni probabilità, delle eventuali falle sistemandole per ripartire più sprintanti che mai.

Vergine: poliedrici. Catapultati su più fronti sul versante lavorativo si daranno probabilmente molto da fare, specialmente da mercoledì sera.

Il rovescio della medaglia potrebbe essere lo stress che ne deriverà.

Bilancia: relax. La prima settimana di settembre non avrà novità o scossoni degni di nota ed i nativi potrebbero sfruttare tale apparente stasi per dedicarsi al relax più assoluto, magari in un beauty center.

Scorpione: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe destare qualche preoccupazione per i nati Scorpione a causa dei rapporti con capi e colleghi. Durante le giornate più nervose, giovedì e venerdì, sarà necessario un atteggiamento diplomatico.

Capricorno passionale

Sagittario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri durante la settimana potrebbe risultare scarno rendendo, come inevitabile conseguenza, i nati Sagittario svogliati e fiacchi durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Capricorno: passionali. Lo Stellium di Terra premierà, c'è da scommetterci, i nati del segno sia al lavoro che nelle faccende di cuore, dove la focosità sarà a livelli 'top'.

Acquario: distrazioni. Mercurio dissonante unito agli Astri di Terra potrebbe rendere poco lucidi i nativi. Sarà bene che porgano estrema attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. Amore in stand-by.

Pesci: nullafacenti. Poca la voglia di comunicare e di mettersi in gioco quella che, con ogni probabilità, avranno i nati Pesci questa settimana. Preferiranno di gran lunga oziare rispetto al mettere il naso fuori casa.