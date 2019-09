Nel mese di ottobre 2019 il Sole, Mercurio e Venere viaggeranno dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte cambierà domicilio spostandosi dalla Bilancia al segno della Vergine. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà in Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche della Vergine per il mese di ottobre.

Lavoro

L'evento del mese per i nati Vergine è il passaggio nel loro segno di Marte dalla Bilancia. La determinazione di tale Pianeta verrà, però, probabilmente smorzata dalla retrogradazione di Urano nel loro Elemento che frenerà la loro espansione su più fronti professionali. La buona notizia è anche il ritorno al moto diretto di Saturno, anch'esso nel loro Elemento, che indurrà i nati del segno dapprima a scovare la loro primaria meta professionale (sino a giorno 8) per poi concentrare ogni singola energia sulla loro scelta (dal 23 a fine mese).

Dal 9 al 22 gli Astri, sia chiaro, non consigliano oziosità bensì una doverosa ponderazione delle mosse da effettuare al momento opportuno. I lavoratori autonomi saranno, con ogni probabilità, i favoriti delle Stelle perché avranno spazio di manovra e potranno concedersi fruttuose sperimentazioni, senza esagerare. Meno floride le previsioni dei nati Vergine che svolgono un lavoro da dipendente in quanto l'ambiente professionale potrebbe riservargli qualche sorpresa poco gradita nei giorni centrali di ottobre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Giorni fortunati: 13 e 17.

Amore

I nativi che vivono una storia d'amore incerta o traballante potrebbero decidere di troncarla in quattro e quattr'otto con la 'complicità' del duetto Venere-Sole nello Scorpione che solleciterà prese di posizioni nette. C'è da dire che queste relazioni amorose troncate in maniera così drastica potrebbero lasciare un nostalgico strascico nei loro cuori, specialmente da fine mese, anche se loro stessi siano stati i fautori di tale separazione.

La pratica 'chiodo schiaccia chiodo' potrebbe non funzionare a causa della loro probabile chiusura inconscia che non permetterà alle papabili nuove conoscenze di divenire qualcosa di più. Chi, invece, vive una storia stabile dovrà sopportare qualche scossone emotivo che perlopiù servirà, alla resa dei conti, a capire se la relazione in essere era fondata su un profondo legame d'amore. Più stuzzicanti le previsioni per i single del segno che non vorranno probabilmente impegnarsi ma divertirsi.

Per questo opteranno per la mondanità che offrirà loro ottime occasioni di incontrare persone adatte a flirt fugaci e senza impegno alcuno. Daranno probabilmente il meglio in focosità durante le giornate centrali di ottobre.