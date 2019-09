Nel mese di ottobre 2019 troveremo il Sole, Mercurio e Venere cambiare segno viaggiando dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte passerà dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche nel mese di ottobre per il segno dello Scorpione.

Lavoro

Durante i mesi estivi i nati Scorpione non hanno brillato sul fronte professionale, in alcuni casi per mancati investimenti ed in altri casi per idee poco fruttuose. Le occasioni perse non andranno rimembrate bensì i nativi farebbero bene a catapultarsi nei loro progetti lavorativi del futuro prossimo. Sino a giorno 9 il mese scorrerà sulla falsa riga dei precedenti per poi, con ogni probabilità, invertire favorevolmente il trend da giovedì 10.

Per i restanti venti giorni d'ottobre i nati del segno godranno di una lucidità mentale a livelli record e potrebbero trovarsi nel posto giusto al momento giusto, doni elargiti dal duetto Sole-Mercurio nel segno. Le nuove conoscenze, anche in settori professionali inesplorati, avranno ottime chance di divenire soci o collaboratori in tempi celeri. L'ampio spazio di manovra e le finanze che volgeranno al bello stabile garantiranno favori maggiori ai lavoratori autonomi del segno.

Gli inoccupati ed i lavoratori alle dipendenze altrui dovranno fare i conti con la retrogradazione di Urano che frenerà le loro voglie espansionistiche. In quest'ultimo caso sarà una mossa saggia mantenere le posizioni gerarchiche ottenute con sudore nel recente passato. Giorni fortunati: 2, 3, 8, 11, 13, 19, 25 e 31.

Amore

Chi dei nativi vive una relazione amorosa stabile godrà di magnifici influssi che andranno, in molti casi, a consolidare il rapporto in essere.

Giorno 3 entra Mercurio seguito a ruota l'8 da Venere, entrambi nel loro segno andranno ad appianare le 'crepe' estive formatesi per colpa di diverbi e mancate riappacificazioni. Da martedì 8 a giorno 22 ottobre gli Astri favoriranno galanterie e romanticismi che ultimamente latitavano nel ménage di coppia. Sarà un periodo florido per mettere in cantiere un erede e/o per cambiare dimora. Da mercoledì 23, con l'ingresso del Sole in Scorpione, la fiammella della passionalità emergerà, con ogni probabilità, prorompente condita da note trasgressive che metteranno quel pizzico di pepe supplementare sotto le lenzuola.

I single avranno le migliori occasioni d'incontro dal 14 in poi e i più audaci riusciranno a mietere più di una 'vittima' grazie allo charme donato dalla congiunzione Venere-Nettuno.