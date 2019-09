Ad ottobre 2019 troveremo Mercurio, Venere ed il Sole passare dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio spostandosi dalla Vergine al segno della Bilancia. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Vediamo ora le previsioni per il Cancro in questo decimo mese dell'anno.

Lavoro

C'è una notizia buona ed una meno buona in questo mese di ottobre per i nati del segno. Quella favorevole è il doppio passaggio nel loro elemento di Venere e Mercurio, mentre la notizia meno favorevole è, senz'altro, lo spostamento di Marte nell'avverso segno della Bilancia.

Da un lato vi saranno parecchie sollecitazioni nell'ambiente professionale, come ad esempio chiamate extra o corsi di aggiornamento a cui partecipare.

Dall'altro, però, l'asperità marziana ridurrà al lumicino sia il tono umorale dei nati Cancro che le loro energie psico-fisiche rendendo, come conseguenza, difficoltoso l'approccio alle novità lavorative. Dosare le forze sarà probabilmente il compito a cui dovranno fare maggiore attenzione, perché risulterà fondamentale per i risultati che potranno ottenere.

Ben più floride sono le previsioni per il settore economico che (grazie al Luminare maschile, in combutta con Venere favorevole) garantirà una repentina crescita che andrebbe scaltramente, in parte, reinvestita in maniera lungimirante.

I nativi in cerca d'occupazione avranno maggiori probabilità di trovare un'adeguata sistemazione professionale durante gli ultimi dieci giorni del mese. Giorni fortunati: 3, 7, 8, 16, 23 e 30.

Amore

I turbolenti mesi estivi hanno, in molti casi, raffreddato il clima ed inasprito i rapporti di coppia nel focolare domestico dei nati Cancro. In questo decimo mese dell'anno il trend dovrebbe cambiare favorevolmente, anche grazie alla languida congiunzione tra Venere e Nettuno nel loro Elemento.

La gelidità lascerà spazio alle coccole ed all'affettuosità, ristabilendo in breve tempo l'ambiente sereno e confortevole d'un tempo. Anche le discussioni chiarificatrici saranno favorite e con Mercurio favorevole il dialogo potrebbe risultare fluido e piacevole in coppia. Per riscoprire la passionalità si dovranno attendere, con tutta probabilità, le giornate dal 23 al 29, nelle quali i nativi daranno ampio sfogo della loro focosità ultimamente inespressa.

Ottime le nuove conoscenze per i single nativi che, togliendo le prime cinque giornate del mese, beneficeranno poi dei favori astrali sia se in cerca della propria metà, sia se in vena di stuzzicanti flirt. Unico neo la sfrontatezza, dono indesiderato di Marte.