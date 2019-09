L'Oroscopo di domani mercoledì 25 settembre 2019 sottolinea con piacere la presenza nel periodo della Luna in Leone. Bella e prestante, la 'musa dei poeti' è senz'altro ben disposta a regalare momenti preziosi soprattutto in amore a tanti di voi, amici lettori appassionati d'Astrologia. Pronti a scoprire cosa riserverà la giornata a coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Diciamo subito che questo mercoledì ad avere ottime possibilità di godere una giornata vincente per gli amici nati in Toro e Leone: il Toro avrà a favore il buon sestile offerto da Venere e Giove, entrambi speculari positivi al 75%; il 're della foresta', sua maestà il Leone, avrà campo libero grazie alla presenza di una specialissima Luna nel segno. Cosa dovranno aspettarsi invece gli altri segni?

Lo scopriremo subito andando ad indagare nel prosieguo dell'articolo prima analizzando la scaletta con le stelline del giorno e poi mettendo a nudo le previsioni zodiacali del 25 settembre.

Classifica stelline 25 settembre

Astrologia vincente per i nati nel segno del Toro e del Leone? Certamente si, questo mercoledì andranno alla grande sia tutti gli amici nativi del segno di Terra che del segno di Fuoco appena citati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Intanto, in evidenza, come da titolo l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 25 settembre 2019, quest'oggi pronta a dare soddisfazione anche ad altri segni valutati in periodo positivo. Ansiosi di sapere quali sono? Bene, iniziamo pure a dare luce al resto della nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente incrociando le dita. A seguire il responso degli astri segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro, Vergine.

Oroscopo mercoledì 25 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Una giornata certamente stabile, soprattutto da metà a fine periodo.

A dare una mano Venere, Mercurio e Giove speculari positivi al 65%. Parlando in generale poco o niente da segnalare. Se avete problematiche aperte con chicchessia cercate il momento opportuno per chiarire. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, astri positivi del calibro di Mercurio, Venere e Giove porteranno un turbinio di emozioni e sensazioni, qualunque sia la vostra condizione sentimentale.

Nottate esaltanti si prevedono per chi è già felicemente in coppia mentre qualcuno in rotta troverà discreti appigli per migliorare l'attuale situazione. Single, potreste accusare una lieve insicurezza: colpa di effemeridi poco propizie agli approcci amorosi. In linea generale, usate 'il genio' che alberga nell'indole di qualche amico/a per programmare o mettere a puntino quello che avete nella testa.

Nel lavoro poche novità in arrivo: se ci saranno, riguarderanno per lo più i nati in seconda e terza decade. Anche se il periodo non promette in modo pieno, potrebbero arrivare piccole indiscrezioni a inizio/metà pomeriggio che vi lasceranno abbastanza soddisfatti.

Toro - La giornata del 25 settembre sarà per voi positiva al punto giusto, a tratti persino esilarante. Datevi da fare, non sciupate questa grande opportunità offerta dalle stelle, ok? Diciamo pure che anche risultando a tratti bella e positiva, di sicuro a fine sera vi ritroverete soddisfatti ma abbastanza stanchi. Quasi tutta la giornata, se presa con il cipiglio giusto, sarà in grado di regalare discrete soddisfazioni anche in amore: tutto evolverà secondo quanto da voi messo in preventivo. Nel frangente esaminato si prevede un momento abbastanza stabile e duraturo e, nel periodo, non troverete ostacoli insormontabili. I vostri sensi spingeranno all'eccesso facendo vivere situazioni davvero fantastiche: romanticismo allo stato puro? Certo che sì, senz'altro insieme al partner, pronto a farvi sentire appagati e realmente soddisfatti. Single, splendido periodo, vincente e di facile utilizzo: sarà davvero un peccato non approfittarne. Parlando di approcci amorosi, qualcuno potrebbe sentirsi poco valorizzato nei dialoghi, magari quando si trova in comitiva: tirate fuori gli artigli! Nel lavoro gli astri del momento invitano a rilassarsi: non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero 'girare' come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie.

Gemelli - Partirà bene questo vostro mercoledì di metà settimana anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno novità. In amore, senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi. Magari sarete orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei. Single, un amico avrà 'la chiave' capace di favorire quel contatto che cercate invano da tempo: provateci, dai! In alcune circostanze, invece, prestate attenzione alle cose fatte con una certa fretta: in pratica, mercoledì non dovete affatto cedere a distrazioni... Nel lavoro fate pure le vostre normali attività con un occhio particolare all'autocontrollo. Intanto potrebbe essere un periodo interessante per coloro che hanno un'attività a contratto o in imminente scadenza: probabile un finale a sorpresa (da intendersi positiva).

Le predizioni del giorno 25 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata votata principalmente al 'sottotono'. Punto dolente il trio Giove-Saturno-Plutone, in questo frangente risultante speculare negativo del 70% rispetto al segno. Come comportarsi in questo caso? Se siete già sotto stress o sono in atto già tensioni di qualsiasi natura, allora fate attenzione a come avrete intenzione di muovervi nel periodo. Le previsioni di mercoledì, in questo caso, indicano in amore più di qualche difficoltà: saranno più facili i rapporti con le persone del circondario che non quelli con la persona amata! Se il vostro cuore ha preso una sbandata per un'altra persona, ora tornerete nella giusta carreggiata. In altre parole è doveroso per voi capire se vale la pena fare una diversa scelta sentimentale oppure tentare di mettere 'una pezza' all'attuale rapporto. Single, sappiate che è mercoledì, quindi non fate programmi a lungo termine: aspettate questo fine settimana, qualcosa di buono sicuramente accadrà. Curiosi di sapere come andrà il finale di settimana, giusto? Diciamo che potrebbe andare meglio: dovrete accontentarvi di ciò che 'offre il convento' in attesa di giornate migliori... Nel lavoro, intanto, se nei giorni scorsi avete lasciato qualcosa in sospeso, ora è giunto il momento di rimediare. In teoria dovreste seguire determinate regole, nella pratica, invece, potreste accusare qualche difficoltà finendo per restare un pochino spaesati.

Leone - Si preannuncia un mercoledì giusto, perfettamente in linea con le vostre migliori aspettative. A dare una buona spinta a sentimenti e attività lavorative saranno in primis la Luna nel segno e la specularità positiva (per voi nativi) di Plutone in Capricorno. La fortuna generata dagli astri sarà consistente, dunque, sarete invogliati o ben disposti a (ri)mettervi ancora in gioco in alcune situazioni che sapete. In amore, tanta la serenità e la tranquillità che avrete nei confronti della persona amata. Vivrete momenti idilliaci e naturalmente indimenticabili: era ora, dunque godeteveli tutti. In coppia troverete facilmente la soluzione più idonea per rimettere in sesto 'quella cosa' che sapete. Single, il momento ispira fiducia: concentratevi sugli obbiettivi, buone le probabilità di far centro! In merito alle nuove conoscenze, malgrado alcune indecisioni iniziali, il momento sarà abbastanza positivo, in graduale ripresa: ottimo, non trovate? Nel lavoro amate essere costanti, impegnandovi al massimo nell'essere precisi. Le stelle senza alcun dubbio preferiscono queste qualità: preparatevi a qualcosa di bello, qualunque sia la vostra attuale attività.

Vergine - In arrivo un mercoledì appena accettabile. Aspettate, non abbiate fretta nel portare a termine alcuni vostri impegni, ok? Dice il saggio: 'la calma è la virtù dei forti', e voi in questo giorno dovrete esserlo senz'altro (giovedì vi rifarete...). L'oroscopo di domani 25 settembre intanto consiglia in amore pazienza. Nonostante il vostro buon fiuto e tanta volontà nel cercare l'intesa e il buon dialogo con il partner, alcune situazioni astrali (negative) vi porteranno nella direzione opposta. Il confronto con la persona amata si presenta perciò abbastanza difficile anche perché la vostra natura irruenta si scontrerà con il vento gelido che spirerà dalla controparte direttamente sul vostro cuore: calma! Single, fermarsi per un momento non significa gettare la spugna: aspettate giorni migliori per mettere in gioco nuovi approcci amorosi o dare inizio ad amicizie allettanti. Il consiglio: attenzione alla falsità di alcuni persone/amicizie, sotto quel brutto effetto chiamato 'gelosia galoppante'! Nel lavoro, per chiudere, potrebbero maturare possibilità concrete da afferrare al volo, solo che, visto il periodo, potreste rimanere con un pugno di mosche in mano! Siate cauti e nello stesso tempo molto concentrati...

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.