Lunedì 9 settembre la Luna, Saturno e Plutone si troveranno sui gradi del Capricorno mentre il Sole, Marte, Mercurio e Venere saranno nel segno della Vergine. Giove permarrà il suo moto in Sagittario, così come Urano in Toro. Il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro, mentre Nettuno sarà in Pesci.

Ariete voltagabbana

Ariete: voltagabbana. I pensieri dei nativi in merito ad una questione lavorativa potrebbero mutare improvvisamente, lasciando di sasso alcuni colleghi che non perderanno tempo ad esternare il proprio malcontento in merito.

Toro: pieni di energie. Il bottino energetico fornito dallo "Stellium di Terra" risulterà, con ogni probabilità, stracolmo per i nativi del segno che indirizzeranno queste forze nei progetti lavorativi in essere.

Gemelli: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nati del segno potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria che reclamerà il loro supporto. L'aiuto che forniranno risulterà fondamentale per risolvere delle questioni.

Cancro: routine. Lunedì senza troppi scossoni o novità di sorta per i nativi che coglieranno la palla al balzo per dedicarsi ad un completo relax. Il riposo servirà a ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

Sorprese per Leone

Leone: sorpresi. Una nuova conoscenza potrebbe inaspettatamente divenire un flirt o una storia d'amore che, grazie al duetto Mercurio-Venere bilancino dei prossimi giorni, ha buone chance per essere la persona adatta a loro.

Vergine: affaccendati. Ogni tanto dire di "no" a qualche incombenza sarebbe un toccasana per evitare lo stress, ma durante la giornata di lunedì i nativi non riusciranno a manifestare questo rifiuto, accollandosi molte urgenze da ultimare.

Bilancia: perplessi. In attesa del cambio planetario, i nativi del segno potrebbero manifestare dei dubbi sull'ambiguità dei comportamenti dell'amato bene. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: taciturni. Probabilmente ci sarà poca voglia di comunicare a causa delle congiunzioni sfavorevoli di Terra. Di conseguenza, si preferirà il silenzio alle discussioni.

Buone idee per Capricorno

Sagittario: revisioni amorose. Dopo un'estate altalenante sul versante sentimentale, questo lunedì settembrino potrebbe dare il là ad una revisione della relazione in essere.

Capricorno: idee. Grazie allo "Stellium di Terra", l'acume dei nativi potrebbe essere a livelli record.

Potrebbero emergere delle idee innovative da mettere subito in atto per coglierne ogni copioso frutto.

Acquario: figli. La prole dei nati del segno darà, con tutta probabilità, del filo da torcere per divergenze sull'orario del coprifuoco o sull'entità della paghetta. Sarà bene mantenere un atteggiamento deciso trovando, però, un piccolo compromesso che accontenti entrambe le parti.

Pesci: ficcanaso.

Sarà un lunedì nel quale i Pesci vorranno informarsi su tutto e tutti, facendo diverse domande. Quest'atteggiamento pettegolo indisporrà più di una persona. Amore in stand-by.