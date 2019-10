L'Oroscopo di domani, martedì 15 ottobre, viaggia su un doppio binario. Siamo nel bel mezzo di una settimana caratterizzata da Luna calante. Quindi sono chiamati in gioco le energie mentali e fisiche ma anche la forza di volontà. Inoltre, in questa fase si avverte la necessità di fare dei cambiamenti. In questo martedì, ciascun segno vanta un cielo astrale importante e da non sottovalutare. Qualcuno potrebbe sentirsi in vena di fare shopping, altri potrebbero avvertire un malessere fisico e qualcun altro potrebbe prendere parte a dei festeggiamenti. Approfondiamo leggendo l'oroscopo giornaliero con previsioni segno per segno e relativa classifica 'top flop'.

Oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete - 6° posto - Giornata ideale per fare le pulizie. Ad un certo punto nella vita arriva il momento di buttare via quello che è vecchio per poter fare spazio al nuovo. Il cuore si riempie di emozione grazie a qualcuno. È in arrivo una notizia che potrebbe migliorare il resto della settimana. Progettate cosa fare per il prossimo weekend, magari potreste andare a trovare un familiare oppure fare una gita fuori porta.

La vita è una sola, arricchitela con le piccole cose.

Toro - 1° posto - Avete la Luna Calante nel vostro segno per cui non c'è da stupirsi se in questo martedì vi riscoprite pieni di risorse e di energia. Siete una forza della natura, ma siete fin troppo polemici. Fino a mercoledì è meglio non fare certe considerazioni perché qualcuno non le gradirebbe. Avete voglia di salato, dunque, concedetevi un aperitivo con un collega di lavoro, un amico/a o un familiare.

In serata l'aria è perfetta per passeggiare, uscite anche solo per una decina di minuti e riempite i polmoni di aria fresca. Le ore piccole sono sconsigliate, specialmente in vista dell'imminente cambio d'orario.

Gemelli - 7° in classifica - L'oroscopo di domani vi vede maggiormente energetici rispetto al solito. Se c'è una faccenda da sbrigare, non rimandatela, perché quando il lavoro si accumula lo stress aumenta.

C'è una persona che vi interessa particolarmente ma non volete farvi avanti, magari per timidezza o per paura di rovinare il rapporto di amicizia che avete. Le coppie sposate e con figli si ritroveranno ad affrontare un discorso delicato e a decidere cosa fare nell'immediato futuro. È la giornata ideale per fare la spesa e il bucato. Approfittate di queste giornate abbastanza soleggiate perché presto tornerà il maltempo.

Astrologia da Cancro a Vergine

Cancro - 5° posto - Novità e un po' di soldi in dirittura di arrivo. Siete dei lavoratori incrollabili, vi date sempre da fare nonostante il vostro corpo chieda riposo. Gestire la casa, cucinare e sbrigare varie faccende non è semplice per nessuno, ma qualcuno lo deve pur fare. Il vostro è un segno molto legato all'infanzia, alla famiglia, al focolare domestico. In giornate come questa amate starvene in casa a mangiare cioccolata o a sorseggiare una salutare tisana, specie quando fuori incombe il maltempo.

L'amore è dalla vostra parte, la fortuna gira e prima o poi busserà alla vostra porta.

Leone - 12° in classifica - L'oroscopo del 15 ottobre vede ancora una giornata negativa per voi. L'aspetto lunare vi causa fastidi e disagi. Evitate di mettervi contro qualcuno perché partite decisamente sfavoriti. In amore potrebbero esserci dei piccoli problemi ma sono passeggeri. Tenete duro. Prima o poi torneranno nuovamente quelle giornate positive cui avete avuto modo di godervi la scorsa estate. Natale si avvicina, 'tempus fugit', iniziate a farvi un'idea su cosa comprare e cosa no.

Vergine - 8° in classifica - Per molti questo si presenta un martedì abbastanza libero poiché il giorno prima avete portato al termine un bel po' di faccende. Sfruttate le ore di questa giornata per fare il punto della situazione. Dove state andando? Cosa volete ottenere? Ponetevi queste domande e le cose si chiariranno un pochino. Recuperate qualcosa che avete perso e rimettetevi in pari. Magari potreste trascorrere del tempo con una persona cara.

Previsioni del giorno da Bilancia a Sagittario

Bilancia - 2° posto - Giornata che profuma di amore. Anche se siete sempre chiamati in causa per sbrigare mille faccende domestiche e lavorative, voi amate farlo perché siete un tesoro di persona. Attenzione, qualcuno potrebbe perdere la calma e lamentare qualcosa. Per le coppie si prevedono scintille sotto le lenzuola mentre i single devono buttarsi nella mischia. State attenti alla guida, non distraetevi con i dispositivi elettronici. Bevete molta acqua, fate movimento, mangiate sano e cercate di limitare il cosiddetto cibo spazzatura. Il giorno dopo vi sentirete meglio, non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Scorpione - 11° posto - Il vostro è un segno emotivo, introspettivo e soprattutto vendicativo. Sapete cosa volete e non dimenticate i torti subiti. Ma la vita è troppo breve per portare rancore. Chi ha subito un tradimento d'amore o d'amicizia, può provare a perdonare oppure a tagliare e ad andare avanti. Dopo un po' di sofferenza, torna la pace e l'allegria. Per fortuna nel mondo non siamo tutti uguali e prima o poi ve ne renderete conto. Trascorrete le prossime ore a riflettere sul da farsi ma non trascuratevi e non sottovalutatevi in nessun caso perché siete molto importanti.

Sagittario - 3° posto - Incontri interessanti, lo dice l'oroscopo del giorno 15 ottobre. Possibili festeggiamenti. Se vi destreggiate tra i fornelli, realizzerete degli ottimi manicaretti e sarete colmati di complimenti. Adorate l'ordine e la pulizia, dovete avere tutto sotto controllo. Amate viaggiare, siete passionali e dinamici, non a caso il vostro è un segno governato da Giove. In questo martedì avrete energia a bizzeffe, convogliate questo sprint in qualche attività utile oppure cercate di avviare un progetto interessante.

L'oroscopo di martedì 15 ottobre: da Capricorno a Pesci

Capricorno - 10° in classifica - Anche se non siete tra i segni top del giorno, questo 15 ottobre si presenta fin troppo calmo. Rischiate di annoiarvi e di addormentarvi prima del solito. Siete in attesa del vostro compleanno e delle festività natalizie, vi piace ricevere regali e anche farne: per questo non gradite le giornate piatte e senza colpi di scena. Magari questa è soltanto la famigerata 'quiete prima della tempesta'.

Acquario - 9° posto - Le previsioni bollano questa giornata come 'stancante'. Vi svegliate senza energia, magari perché la sera prima avete fatto tardi o mangiato pesante. Fare movimento aiuta a ristabilire l'equilibrio interiore, dunque iscrivetevi in palestra oppure ad un corso di ballo. Va benissimo anche una passeggiata mattutina o serale, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe o del partner. Ci sono state delle polemiche che potrebbero riaprirsi nuovamente. Dovete mettere un punto dove occorre altrimenti si finisce sempre a parlare delle stesse cose. Shopping per il focolare domestico, occhio al portafogli.

Pesci - 4° in classifica - È una giornata abbastanza favorevole. Qualcuno vi sorprende e vi aiuta ad alleggerire il lavoro da portare al termine. Siete molto dolci ma anche vulnerabili. Presto giungeranno delle importanti giornate. Fate il bucato, è in arrivo il maltempo. Avete una gran voglia di darvi da fare e di trovare qualcuno che vi faccia battere forte il cuore. Dovete uscire di più e divertirvi perché ultimamente siete stati troppo tempo chiusi in casa o nell'abitazione lavorativa. Spesso il solo pensare che il tempo passa e porta via tutto, aiuta a ricordare di vivere intensamente ogni attimo.