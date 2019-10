L'Oroscopo di domani martedì 15 ottobre 2019 riapre questo nuovo turno di consultazioni astrologiche analizzando la seconda giornata dell'attuale settimana. In primo piano dunque, il giro di boa settimanale sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Come sempre le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative del periodo esaminato, ovviamente messe in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto.

Lo ricordiamo, ad essere messi sotto la nostra 'lente astrologica' saranno esclusivamente i simboli dello zodiaco relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle del giorno 15 ottobre? A tal proposito si segnala un martedì positivo in arrivo per quattro simboli astrali in particolare, ovviamente tra i sei sotto valutazione in questo contesto. In primo piano spicca senz'altro il Toro (cinque stelle), molto fortunato in campo sentimentale con buone prospettive anche nelle attività quotidiane.

A non troppa distanza dal primo in classifica provvisoria l'Ariete, i Gemelli ed il Leone, trio classificato in periodo positivo (quattro stelle). In merito agli altri segni, parlando in modo specifico di coloro con presunte difficoltà in arrivo le previsioni zodiacali del 15 ottobre senza nessuna titubanza annunciano prospettive abbastanza pesanti per quelli del Cancro e della Vergine, ambedue sottoscritti valutati in giornata 'sottotono' (tre stelle). Andiamo a dettagliare meglio la situazione segno per segno, giustamente solo dopo aver dato spazio alle stelline presenti nella scaletta quotidiana.

Classifica stelline 15 ottobre 2019

Agli amanti dell'Astrologia, ai curiosi ma soprattutto a chi vive di 'pane e oroscopo' consegniamo i risultati rilevati dalle effemeridi quotidiane. In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi nel contesto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline ingegnata sulla giornata del 15 ottobre 2019. Bene, dopo aver dato in apertura qualche indizio relativo ai migliori e peggiori del momento, vediamo di fare un riepilogo esaustivo condensando nella scaletta sottostante i magnifici sei simboli astrali oggetto delle analisi odierne.

Il resoconto astrologico segno per segno a seguire:

★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro, Vergine.

Oroscopo martedì 15 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questo martedì 15 ottobre avrete garantita una discreta positività giustificata dalle quattro stelle a corredo del segno. Buona e già pronta da sfruttare la giornata in esame, sicuramente in grado di rendere appetibile questa parte della corrente settimana.

Quindi, frangente a tutto tondo con la normale routine? Certo che sì, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro 'non-so-che' in grado di saziare la vostra fame da shopping... Intanto, secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, gli astri sottolineano con una certa sicurezza il fatto che molti di voi Ariete (purtroppo non tutti) riuscirete a ricucire strappi in seno a quei rapporti eventualmente in crisi, anche importante.

Il periodo sarà quello giusto e le condizioni di spirito ideali per risolvere le recenti incomprensioni. Altresì, si intravvede in giornata un incontro casuale, non scontato, che potrebbe avere per tanti di voi riflessi altamente emotivi. Single, la vostra simpatia vi darà la possibilità di sfruttare al massimo tutte le vostre migliori doti seduttive. Preparatevi a concludere in bellezza numerosi incontri, molti favoriti dalle attuali stelle super-positive. Nel lavoro, in leggera flessione il secondo giorno della settimana. Comunque, da non rinunciare al portare avanti intenzioni o progetti in grado di restituire anche il più piccolo guadagno.

Toro - Il periodo si preannuncia per voi, amici del Toro, come uno straordinario martedì in amore 'da gustare' come se fosse il gelato al vostro gusto preferito... Troverete senz'altro quasi tutte le risposte alle vostre domande, merito di anche di Saturno e di Nettuno rispettivamente in trigono ed in sestile alla Luna, quest'ultima ancora presente nel segno e certamente ben disposta a dare una grossa mano in campo sentimentale. Parlando in merito ai rapporti di coloro già in coppia, in primo piano gli astri pongono i buoni sentimenti: saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi una seppur minima esitazione. Approfittatene per organizzare un fine settimana speciale, ovviamente da vivere con le persone che amate, vedrete che sarà fantastico. Single, giornata perfetta con il cielo astrologico ben disposto a donare cose belle sia in amore che anche nelle amicizie. Potrete dedicarvi ai divertimenti, agli svaghi e alla moda, attirando l’attenzione su di voi senza troppi sforzi. Più di qualcuno riuscirà sicuramente a far innamorare la persona desiderata: a tutti un doveroso 'in bocca al lupo!'. Nel lavoro intanto, sia Saturno quanto Nettuno animeranno positivamente la vostra vita professionale: il successo potrebbe essere servito su di un piatto d'argento. Consiglio: sforzatevi di riconoscere quelle occasioni produttive di risultati che, sicuramente, vi troverete ad affrontare.

Gemelli - Questo nuovo martedì potrebbe portare qualche piccola novità (ma non è detto) in alcune situazioni che ultimamente avete a cuore. Diciamo pure che, anche se non sarà proprio pieno di sorprese, il periodo è da considerare buono. In alcuni casi sarete abbastanza entusiasti del momento, però non riuscirete a raggiungere il 100% della soddisfazione perché forse non vi sentirete capiti/ascoltati dalle persone che vi interessano. In amore, senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei. Single, qualcuno di voi ha bisogno di certo di un piccolo consiglio spassionato: durante i primi approcci amorosi evitate di 'apparire' per ciò che non siete ma cercate di essere sempre e solo voi stessi, ok. In generale diciamo che la giornata si prospetta piacevole ed abbastanza rilassata ma, oltre questo, difficile sperare in qualcosa di più. Nel lavoro, questa sarà una giornata alquanto importante per tanti di voi Gemelli. Infatti, potrete esporre piani e/o progetti lavorativi ai vostri superiori o a coloro direttamente interessati a questi. Lo scopo sul quale puntare dovrà essere quello di ricevere conferme positive in tutte le questioni che più vi interessano.

Astrologia del giorno 15 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo martedì 15 ottobre in calendario si prospetta 'sottotono' per voi del Cancro. In generale, nuvole grigie attraverseranno il vostro cielo: affronterete una piccola tempesta in famiglia o con qualcuna delle vostre amicizie, provocata da astri abbastanza negativi. Discuterete animatamente e i vari battibecchi, litigi e (in certi casi) anche conflitti veri e propri che ne scaturiranno saranno portatori di stress e nervosità. Le previsioni di martedì perciò invitano a stare calmi soprattutto in amore: si consiglia di usare massimo cervello in quanto eventuali delusioni potrebbero essere dietro l'angolo! Se avete sbagliato con lui/lei, cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo eventuali responsabilità. Tranquilli, con calma e attenzione tutto si sistemerà. Single, pensieri strani vi frulleranno per la testa creando tante inquietudini. In più, emozioni bizzarre vi coglieranno di sorpresa proprio questo martedì: non riuscirete a disimpegnarvi da una situazione poco piacevole e questo renderà il vostro umore non proprio al top. Solo scambiando quattro chiacchiere con le persone di cui più vi fidate potrete sperare di ribaltare tale situazione. Nel lavoro, sappiate che già da un pezzo qualcuno sta tentando di farvi i conti in tasca: proteggete di più la vostra privacy, ok? A proposito di soldini: spese impreviste in arrivo, pertanto potreste dover mettere mano al portafogli...

Leone - Partirà discretamente bene questo vostro secondo giorno della corrente settimana con momenti anche abbastanza positivi, ovviamente da cogliere sul nascere. Secondo le analisi astrologiche di vostra competenza intanto, per quanto riguarda la generalità del frangente, potrebbe essere ideale per voi Leone starsene a casa in compagnia di un buon hobby da coltivare. In amore, sarete in grado di comunicare l'ardore dei vostri sentimenti in modo naturale, senza scompigliare la sensibilità del vostro partner. Se riuscirete ad essere anche un po' audaci, alla fine trascorrerete una serata davvero romantica. Single, piacevoli avventure in vista per tanti cuori solitari: non sciupatele tutte insieme, tenetene qualcuna per i tempi di 'magra' che certamente non mancheranno. Un consiglio: vagliate sempre anticipatamente le cose, altresì, cercate di essere sempre sinceri. Occhio, c’è qualcuno che potrebbe approfittare delle vostre confidenze. Nel lavoro, le stelle proporranno diverse opportunità da cogliere però con un certo tempismo, pena l'invalidità del buon esito finale. La vostra intraprendenza se ben gestita non deluderà: potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega.

Vergine - Il giorno in evidenza si presume possa essere 'sottotono' per voi della Vergine, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi sul segno). In generale il periodo è stato classificato dall'Astrologia quotidiana con le tre stelline della flemma e dell'indecisione, pertanto regolatevi sul da farsi... L'oroscopo di domani 15 ottobre intanto consiglia in amore massima concentrazione: sentirete il bisogno di rifugiarvi tra le braccia della persona amata, purtroppo i vostri soliti impegni vi costringeranno a rimandare coccole e carezze a fine giornata. Resisterete? In serata una visita da parte di amici porterà un po' di sana allegria in famiglia. Single, a causa della specularità negativa di Venere e Luna (tra loro in opposizione) nei confronti del vostro segno, cercate di evitate l'irruenza nei rapporti personali: in molti casi vi fareste inutilmente il 'sangue amaro' e poi senz'altro potreste pentirvene. Usate sempre la diplomazia, vedrete che tutto andrà bene. Nel lavoro, per concludere, avrete dei momenti in cui la tensione salirà alle stelle. Dovrete far finta di niente e continuare con le vostre idee, senza dare peso alle parole di chi vi sarà contrario.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.