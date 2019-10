Durante la giornata di sabato 5 ottobre, i nativi Toro riusciranno a trovare un po’ di pace per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Cancro attraverserà un periodo molto soddisfacente in ambito lavorativo. Leone farebbe meglio a non fare investimenti azzardati, mentre per Bilancia potrebbe andare incontro a qualche imprevisto con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche per la giornata di sabato 5 ottobre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 5 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: sarà importante per voi nativi del segno cercare di costruire un rapporto solido con il vostro partner.

Considerate ogni eventualità e non commettete errori in questo momento. Buone notizie arriveranno per i single, probabilmente nella seconda parte della giornata. In ambito lavorativo avrete tante mansioni da svolgere, quindi procedete con cautela, un compito alla volta. Voto - 7,5

Toro: anche se apparentemente la giornata non vi darà grandi soddisfazioni, riuscirete a trovare un po’ di pace durante questo sabato, ritrovando un po’ di stabilità nella vostra relazione di coppia.

I single riceveranno delle notizie da parte di una vecchia fiamma, ma attenzione alla nostalgia. Per quanto riguarda il lavoro, avrete tanti progetti per la mente, ma fareste meglio prima a terminare quelli già iniziati. Voto - 7,5

Gemelli: la situazione amorosa si rivelerà piuttosto instabile per i nativi del segno, a causa di un litigio o un’incomprensione con il partner. Evitate di essere offensivi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I single preferiranno rilassarsi un po’ prima di rimettersi alla ricerca del vero amore, ciò nonostante potrebbero lasciarsi sfuggire delle occasioni. Sul posto di lavoro sarete creativi e pieni di idee e troverete la soluzione giusta a ogni eventualità. Voto - 7

Cancro: avrete bisogno di serenità, purtroppo però un po’ di nostalgia potrebbe rendervi irritanti agli occhi degli altri. Alcune tensioni in famiglia potrebbero peggiorare le cose, se potete rimanete da soli per un po’.

Per i single sarà una giornata molto importante. L'ambito lavorativo proseguirà molto bene e avrete l'occasione di ampliare il vostro curriculum con nuove esperienze. Voto - 7

Leone: potreste avere qualche problema all'interno della vostra relazione di coppia, per via di alcune responsabilità che non volete assumervi. Questo potrebbe ritardare qualche progetto ambizioso, ragion per cui, fate attenzione.

I single preferiranno procedere con cautela. In ambito lavorativo siate prudenti con gli investimenti, spendendo solo dove vi sentite sicuri. Voto - 6,5

Vergine: in amore raggiungerete una forte intesa di coppia, che vi permetterà di trascorrere magnifici momenti in compagnia del vostro partner. I single invece, dovranno capire se vale la pena portare un'amicizia a qualcosa di più. In ambito lavorativo sarete rigorosi, pronti a mantenere un alto profilo davanti ai vostri colleghi.

Voto - 8

Bilancia: potrebbero esserci degli imprevisti in ambito sentimentale che vi destabilizzeranno. Cercate di superare insieme questo momento senza rovinare il vostro rapporto. I single volgeranno lo sguardo al futuro, mantenendo i loro ideali. Sul posto di lavoro ci saranno delle occasioni da prendere al volo e sarete intenzionati a fare del vostro meglio per non deludere il capo. Voto - 7

Scorpione: l'amore funziona e dovreste esserne felici, ma non vi basta. Volete qualcosa di più, ma non sapete cosa e ciò vi rattrista: provate a parlarne con il partner. I single preferiranno godersi un periodo di vacanza, prima di tornare sui propri passi. Su alcune questioni lavorative sarete diretti e determinati. In alcuni casi fareste meglio ad agire in fretta. Voto - 7,5

Sagittario: sarete determinati a rafforzare la vostra relazione di coppia durante la giornata di sabato, senza distogliere lo sguardo dai vostri impegni. I single cercheranno di stare alla larga da nuove conoscenze, rimanendo in contatto con gli amici di sempre. Ultimamente non riuscite più a portare a termine in tempo i vostri impegni lavorativi. Cercate di capire cosa non va. Voto - 7,5

Capricorno: volete che le persone al vostro fianco facciano a modo vostro. Tuttavia, a volte fareste meglio a non essere troppo invasivi. I single avranno qualche difficoltà a dialogare e a farsi capire. Sul posto di lavoro ci saranno tante mansioni da affrontare. Questo vi destabilizzerà, ma con un po’ d'impegno, potreste farcela. Voto - 6

Acquario: Venere, in opposizione al vostro segno, potrebbe far nascere un po’ di malcontento in ambito sentimentale, dovuto anche ai vostri impegni che vi stanno stressando un po’. I single troveranno le giuste occasioni per mettersi in gioco. Sul posto di lavoro potrebbero esserci alcune novità, ma non così destabilizzanti da avere delle difficoltà a lavorare. Voto - 6,5

Pesci: non avrete molto tempo da dedicare all'amore durante la giornata di sabato. Ciò nonostante, se ci sono state delle incomprensioni potreste risolvere facilmente la cosa. I single coglieranno l'occasione per rilassarsi insieme ai propri amici. Per quanto riguarda il lavoro, Giove allenterà la tensione e potrete nuovamente lavorare con molta più tranquillità. Voto - 7,5