Durante la giornata di venerdì 4 ottobre, i nativi Gemelli cercheranno di assecondare le esigenze del partner, mentre per la Vergine è il periodo giusto per lanciare nuove idee. Per la Bilancia sarà una giornata di routine, ma con un po’ di tranquillità in più, mentre lo Scorpione potrebbe essere preda dell'ansia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 4 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 4 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: cercate di non perdere la bussola, se le cose non andranno come pensate. Potreste essere di malumore, ciò nonostante non prendetevela con il partner. Piuttosto rilassatevi e riflettete un momento sul da farsi. I single farebbero meglio a concedersi una pausa. L'umore altalenante vi porterà ad avere qualche incomprensione con i colleghi.

Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5

Toro: l'intesa di coppia sarà buona, e anche il clima familiare sarà buono. Ciò vi consentirà di passare una giornata favolosa. Se siete single, ci saranno ottime possibilità di fare nuove conoscenze. In ambito lavorativo agirete con decisione e terminerete una volta per tutte quelle mansioni che proprio non vi vanno giù. Voto - 8

Gemelli: cercherete in tutti i modi di assecondare le esigenze del partner durante la giornata di giovedì.

Questo aiuterà a rafforzare il vostro legame, ciò nonostante potrebbero esserci dei momenti dove il partner sarà fin troppo esigente, quindi, fate attenzione. Impegni e incontri saranno caratterizzeranno la giornata dei single. In ambito lavorativo sarete carichi di energie, pronti a svolgere qualunque mansione vi verrà chiesta. Voto - 7,5

Cancro: la Luna nel segno favorisce nuovi incontri. Se siete single cogliete l'occasione e date una svolta alla vostra vita.

Le coppie di lunga data consolideranno il loro rapporto, preparandosi a una nuova vita. Sul fronte lavorativo, gli affari andranno molto bene, anche grazie ad una collaborazione con un collega a voi simpatico. Voto - 8

Leone: siete alla ricerca di certezze, soprattutto in ambito sentimentale, e cercherete di mettervi alla prova. Ciò nonostante potreste far innervosire il partner. Provate invece a esprimere ciò che provate per chiarire il vostro malessere con la vostra anima gemella.

I single farebbero meglio a rivalutare un'amicizia. Sul posto di lavoro vi ritroverete in una posizione difficile da gestire. Chiedete aiuto ad un collega o ad un vostro superiore per uscire da questa situazione. Voto - 6,5

Vergine: stelle intriganti nel cielo, vi aiuteranno a fare nuove conquiste, oppure a consolidare la vostra relazione di coppia. Venere nel vostro segno, aiuterà le coppie di vecchia data.

Attenzione solo ai rapporti con partner permalosi. Per i single un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Sul posto di lavoro è il periodo ideale per lanciare nuove idee che vi daranno l'occasione di rifarvi. Voto - 8

Bilancia: nonostante sarà una giornata di routine, ci saranno momenti diversi dal solito, che vi terranno attivi e positivi. Eventi che avrete una gran voglia di condividere con il vostro partner, che vi ascolterà senza annoiarsi. I single avranno bisogno di fare chiarezza nella loro mente. Nuove opportunità in ambito lavorativo vi aiuteranno a risollevare la vostra posizione in seguito ad un progetto andato male. Voto - 8

Scorpione: se non siete ancora riusciti a fare colpo alla vostra potenziale anima gemella, provate a limare alcuni lati del vostro carattere e riprovateci, stavolta con più tenacia. Le coppie di lunga data invece, passeranno una giornata senza troppi problemi. Un po’ d'ansia vi verrà durante il vostro turno di lavoro, in quanto dovrete preparare un progetto piuttosto importante. Voto - 7,5

Sagittario: datevi da fare per recuperare il tempo perduto, soprattutto in ambito familiare e sentimentale. Tuttavia, delle semplici azioni non basteranno, fate qualcosa di unico, dando il meglio di voi. I single proveranno a ristabilire un legame con una vecchia amicizia. Sul posto di lavoro proverete a idealizzare nuovi progetti e nuove sfide da affrontare. Avrete bisogno di tante energie e tanta creatività. Voto - 7,5

Capricorno: Venere e Marte faranno in modo che passiate una giornata molto movimentata, ma che amplificherà le vostre emozioni e vi daranno la possibilità di recuperare in ambito sentimentale. I single saranno affascinati e potrebbero fare presto nuove conoscenze. Al lavoro cercherete di mantenere la calma considerato che avrete tante mansioni da svolgere e che probabilmente vi servirà qualche ora in più. Voto - 7

Acquario: la Luna in opposizione al vostro segno, vi aiuterà a programmare bene le vostre giornate, anche se dovrete tenere in considerazione dei possibili imprevisti. Il partner risulterà distante, ma voi saprete come reagire. Se invece siete single, non tiratevi indietro davanti a delle proposte. In ambito lavorativo arriverà presto un periodo più roseo, con più mansioni da svolgere, che vi regaleranno più guadagni. Voto - 8

Pesci: Venere nel vostro segno, vi aiuterà nella vostra situazione sentimentale. Ci sono molti aspetti da sistemare e da eliminare dalla mente, ma con il giusto atteggiamento ce la farete. I single saranno dotati di carisma, e riusciranno senza troppa fatica a buttarsi in una nuova storia d'amore. Alcuni esperimenti sul posto di lavoro si sono rivelati un successo, e ora riuscirete a farci dei guadagni extra. Voto - 8,5