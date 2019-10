Primo weekend di ottobre per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, con amore, lavoro e salute.

Ariete: in campo sentimentale bisognerà fare molta attenzione, domenica la Luna sarà ancora dissonante, potreste vivere alcune agitazioni. Nel lavoro, è possibile che accada qualcosa di imprevisto.

Toro: giornate sottotono quelle del weekend, domenica potreste provare un disagio in campo sentimentale.

Per quel che riguarda il settore professionale, potreste perdere la pazienza.

Gemelli: favoriti i nuovi incontri in questo weekend. Con Marte dalla vostra parte, potrete recuperare in campo sentimentale. Sarà possibile anche vivere delle belle emozioni. Nel lavoro sono in arrivo delle buone opportunità.

Cancro: cercate di evitare complicazioni a livello amoroso in questa giornata del weekend. Domenica, la Luna sarà in opposizione e potreste provocare qualche disagio.

Nel lavoro sono possibili dei momenti di nervosismo.

Leone: è possibile che vi sentiate stanchi in questi due giorni. Cercate di recuperare la forza nella giornata di domenica. In amore chi ha vissuto una crisi nel passato dovrà prestare particolare attenzione.

Vergine: le stelle sono dalla vostra parte in campo sentimentale, nelle emozioni potrete ottenere un buon successo. Nel lavoro dovrete risolvere dei problemi, ricercate soluzioni.

Previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni zodiacali

Bilancia: la Luna dissonante vi crea qualche disagio a livello sentimentale, vivrete infatti delle giornate sottotono in amore. Nel lavoro vi sentite sotto pressione, tenere sotto controllo la situazione economica.

Scorpione: buone notizie a livello salutare. Per quel che riguarda l'amore potreste discutere per questioni riguardanti il lato economico.

Tutelate al meglio la vostra situazione lavorativa.

Sagittario: in questo weekend vi sentirete giù di corda, mancherà infatti la vostra dose di energia. Nel lavoro è possibile che giungano delle novità. Per quel che riguarda il settore sentimentale il cielo è della vostra parte per vivere delle belle emozioni.

Capricorno: la Luna è nel segno, non mancheranno forza e vitalità sentimentale. Nel lavoro è possibile che riceviate delle conferme.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, vivrete un buon recupero.

Acquario: con Mercurio dissonante potrebbero esserci delle complicazioni improvvise in amore. Domenica, però, la Luna sarà favorevole e potrete vivere nuove emozioni. Nel lavoro troverete la soluzione giusta ad alcune situazioni difficili da gestire.

Pesci: domenica sarà una giornata migliore, rispetto a quella di sabato, per l'amore.

In questo periodo è importante che vi concentriate sulle cose che vi interessano di più. Nel lavoro, evitate polemiche e distrazioni.