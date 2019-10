L'Oroscopo del giorno 9 ottobre 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. Infatti quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata verso i soli simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In analisi come da prassi il probabile evolversi dei settori della vita quotidiana relativi al lavoro e all'amore: ansiosi di sapere come andrà la giornata di mercoledì 9 ottobre? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta risposta nel presente articolo, sperando di non deludere attese e speranze di tutti voi, amici lettori e appassionati di Astrologia.

Prima di iniziare col mettere in evidenza qualche anticipazione in merito ai segni più fortunati e non, da segnalare un transito astrale molto importante che (certamente) non mancherà di far felici i diretti interessati: l'ingresso della Luna in Pesci. Bene, diciamo subito che il terzo giorno della corrente settimana vedrà nettamente favoriti, dunque al 'top del giorno' gli amici Pesci, ovviamente per merito del transito lunare citato poc'anzi.

A reggere il passo fortunato del predetto segno di Acqua solo Scorpione e Acquario, ambedue valutati con le cinque stelline relative ai periodi super-positivi. Senz'altro con altri toni si presenterà il periodo, secondo le previsioni di mercoledì 9 ottobre, per i nativi del Sagittario: curiosi di scoprire maggiori dettagli? Certo che si, nel prosieguo il responso relativo alla scaletta con le stelle quotidiane e, subito dopo, l'analisi sui singoli segni.

Classifica stelline 9 ottobre 2019

Questo mercoledì di metà settimana è pronto a dare motivo di gioia o ad alimentare speranze a tutti coloro il cui segno è stato valutato al top. A dare modo di organizzare al meglio questa nuova giornata, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia ad ogni simbolo astrale, la classifica stelline interessante il giorno 9 ottobre 2019.

Degni di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, come già anticipato in apertura, tutti quelli aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dei Pesci. Allora, iniziamo pure a mettere in fila indiana le stelline quotidiane con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 9 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questo mercoledì di centro settimana per molti Bilancia partirà in assoluta normalità: quattro le stelle a corredo del segno, e questo è già un ottimo programma per voi nativi.

Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco, ultimamente un pochino trascurate, giusto? In amore quindi, la giornata anche se dovesse risultare piena di impegni le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo alle persone amate. Oggi e domani diciamo che vi sentirete pieni di fiducia nei confronti delle persone che vi circondano: sarete ricambiati con grande passionalità con le stelle abbastanza dalla vostra parte.

Single, nel privato arrendetevi ai sentimenti ed alle emozioni che probabilmente susciterà in voi quella persona che sapete. Da poco qualcuno è entrato in punta di piedi nel vostro cuore e già sembra essere indispensabile più dell'aria che respirate! Le previsioni del giorno consigliano di prendere subito l'iniziativa: all'amore non si comanda... Nel lavoro, finalmente avrete le idee chiare su ciò che volete e come gestire i rapporti con i colleghi. Non fatevi coinvolgere da pensieri negativi perché potete usare la vostra mente senz'altro per cose migliori. La maggior parte dei Bilancia saranno particolarmente favoriti in questo momento.

Scorpione - Giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel 'qualcosa' che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In generale, di certo non avrete bisogno quasi di nulla, a parte del buon senso che, specie ultimamente, è venuto un po' a mancare. Cercate nel frattempo di essere più malleabili e meno scontrosi: a volte si ottiene di più cedendo qualche posizione che non mettendo in campo un muro invalicabile. In amore, avrete uno stato d’animo ben disposto ad assecondare le esigenze del partner. Date libero sfogo alla vostra passione e godetevi questa bella giornata insieme a chi amate: pronti a godere nuove ed interessanti emozioni in campo sentimentale? Single, sarete pronti a dare una bella scossa alla vostra vita, soprattutto alle vostre abitudini! Migliorano in parte alcuni rapporti in generale a cominciare da quelli a scopo 'amoroso': questo mercoledì non avrete più incertezze per il semplice fatto che sarà molto più semplice per voi esprimere le emozioni. Quindi, non avete più nessuna scusa: buttatevi, questo è il momento! Nel lavoro infine, potrebbero arrivare novità importanti già da subito. Situazioni forse inaspettate vi consentiranno di portare avanti alcune questioni di vostro interesse. Forse arriverà una svolta determinante in carriera: la stavate aspettando da tanto, non è così?

Sagittario - Il prossimo mercoledì sarà, almeno sulla carta, pessimo per voi del Sagittario. Diciamo che, secondo quanto estratto dalla carta astrale del giorno, sarete probabilmente costretti a far buon viso a cattiva sorte in più di una occasione: se questo vi permetterà di avere riscontri favorevoli, perché no... In generale diciamo che non ci saranno grandi picchi di tensioni né capiteranno fortunatamente gravi scontri o situazioni difficili. A dominare sarà soprattutto un'odiosa calma piatta. In amore invece, ci saranno momenti in cui sarebbe opportuno per voi restare a letto. Il problema è che avrete Nettuno in quadratura al vostro Giove e, ciliegina, la specularità negativa di Urano nel contempo in opposizione a Venere si farà sentire abbastanza. In coppia potreste avere dei piccoli screzi con il partner che, conscio del vostro carattere, non prenderà la briga neanche di ribattere: agirà colpendo il vostro punto debole (e ben sapete qual è...). Single, cercate di non perdere la testa se le cose non dovessero evolvere come da voi programmate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino, ok? Un po’ di relax non vi farà male, quindi concedetevi una pausa: le vostre prossime 'avventure amorose' potranno attendere per un po'. Nel lavoro, dubbi e stanchezza potranno indurvi a credere che niente procede nel modo voluto. Niente paura, sarete solo un po' stressati: non avrete né sensibilità né inventiva e, purtroppo, non concederete nulla alla creatività rischiando di perdere molte buone occasioni.

Astrologia del giorno 9 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà abbastanza bene questo mercoledì di mezza settimana, previsto per molti voi Capricorno abbastanza vivibile. Pochi i 'contro' e abbastanza sulla sufficienza i 'pro' attribuiti al periodo. Parlando in generale, diciamo che avrete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Lasciandovi guidare dalla vostra intuizione, di sicuro non vi sbaglierete. Se poi la fatica dovesse fare capolino, forse fareste meglio a fuggire dalla routine concentrandovi su ciò che più vi piace. Le predizioni di mercoledì intanto, in merito all'amore, indicano che il vostro coraggio porterà senz'altro nuova energia al rapporto. Questo vi darà la possibilità di mostrare al vostro partner quanto profondo è l'affetto che vi tiene uniti e la sincerità dei vostri sentimenti nei suoi confronti. Single, se ancora non avete trovato l’amore magari sarà solo perché avete paura di scegliere, non vi pare? Oppure non credete ancora abbastanza nelle vostre capacità? Qualsiasi cosa fosse, non state troppo sulla difensiva: dovete solamente cercare di ritrovare un po’ di serenità e fiducia in voi stessi, poi tutto andrà decisamente meglio. Nel lavoro, vivrete una giornata come piace a voi, con Nettuno e Mercurio in sestile al vostro Saturno: vi terranno buona compagnia facilitandovi nei contatti o aprendo la strada a nuovi interessi. Se avete tra le mani un affare promettente, concludetelo prima che qualcun altro lo faccia al vostro posto...

Acquario - Mercoledì giornata importantissima per voi, carissimi amici e lettori nativi nel simbolo dell'Acquario: pronti a godere dei benefici rilasciati da astri altamente performanti? Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi, i movimenti planetari saranno totalmente dalla vostra parte, sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, gli impegni quotidiani risulteranno meno pensanti. Visto il periodo portatore di facili euforie, cercate di fare attenzione alle uscite di denaro: oculatezza e testa a posto, prima di metter mano al portafogli, ok? In campo sentimentale ci sarà una bella Luna nel segno fino a fine pomeriggio (alle 18:05 in Pesci) ben disposta a proteggervi: attenti nel programmare le prossime giornate in quanto giovedì e venerdì non saranno positive, ok? Il consiglio è sempre quello: ascoltare l’oroscopo per capire quali saranno le giuste strade da seguire e quando stare fermi e immobili senza agire. Single, potreste fare nuovi interessanti incontri in questa giornata: cogliete l´occasione al volo e preparatevi a dare una svolta alla vostra vita, sappiatelo. Diciamo che con un pizzico di fortuna potreste avere davanti a voi la soluzione perfetta ad eventuali 'drammi' sentimentali. Nel lavoro invece, gli astri daranno una bella sferzata d´energia alla vostra ambizione e vi spingeranno verso il successo. Datevi da fare perché ci potrebbero essere occasioni favorevoli negli affari e ciò vi renderà immensamente felici.

Pesci 'top del giorno' - Giornata davvero meravigliosa, valutata nelle predizioni di mercoledì come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene, l'arrivo della Luna nel segno regalerà senz'altro una marea di opportunità da investire in amore. Diciamo che la giornata di oggi soddisferà di certo la maggioranza delle vostre aspettative e ovunque andrete otterrete ampi consensi: questo vi renderà senz'altro di buonumore. Secondo l'oroscopo del giorno 9 ottobre intanto, gli interessi della coppia saranno al centro del vostro pensiero, quindi è il momento di costruire concreti legami tra sogno e realtà: concentratevi non solamente sui soliti dettagli ma spingetevi oltre, ok? Così facendo darete una grossa spinta alla qualità del rapporto, per la felicità del vostro 'lui' o della vostra 'lei'. Se single invece, sarà una giornata abbastanza movimentata (positivamente parlando). Oltre alla scontata Luna, amplificheranno le emozioni e renderanno possibili eventuali cambiamenti anche l'ottimo aspetto di Venere e Mercurio, certamente in grado di trasformare eventuali belle amicizie in duraturi rapporti sentimentale. Sarete anche abbastanza tenebrosi e affascinanti catturando sicuramente l’attenzione di nuove persone, ovviamente interessanti sentimentalmente parlando. Nel lavoro, potrebbero esserci grandi progetti in arrivo, starà a voi distinguere quali seguire e su quali puntare per avere il meglio. Diciamo che avrete successo, l'importante è crederci.