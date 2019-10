L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre 2019 è arrivato, pronto a mettere in evidenza le pagelle con i voti e le stelline da lunedì a domenica. In primissimo piano, come al solito, l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dalle stelle e chi starà 'alla finestra'? Bene, allora passiamo immediatamente ad anticipare qualcosa in merito alla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni, ovviamente concentrando l'attenzione sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso ad avere un ottimo periodo, come evidenziato nel titolo principale, tutti coloro nati nel segno dell'Ariete (voto 9). Assolutamente sulla linea della sufficienza, quindi non negative, le predizioni zodiacali anche per i nati in Toro (voto 6), Gemelli (voto 6), Cancro (voto 6) e Leone (voto 6), tutti preventivati con un periodo abbastanza altalenante a causa di formazioni astrali altamente fluttuanti.

In relazione al periodo poco performante intanto, le previsioni da lunedì 7 a domenica 13 ottobre indicano che potrebbero esserci abbastanza difficoltà per gli amici nativi della Vergine (voto 5), purtroppo valutati nel frangente sotto la sufficienza. Andiamo a mettere in evidenza le nuove previsioni sui singoli segni, non prima però di aver dato spazio ai nuovi transiti della Luna.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a 'spron battuto' valutando le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come da prassi ormai in voga nelle nostre pubblicazioni astrologiche settimanali andremo a mettere in chiaro i prossimi transiti lunari.

Diciamo subito che nel lasso temporale posto in analisi in questo contesto, l'Astro della Terra farà in totale tre stop in altrettanti segni. Questa settimana a cominciare 'il giro' nei simboli astrali che andremo subito a indicare sarà la Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria lunedì 7 ottobre, precisamente a partire dalle ore 05:42 del primo mattino. La seconda tappa in calendario avverrà mercoledì 9 ottobre alle ore 18:05 messa in conto alla Luna in Pesci.

La settimana si concluderà con il passaggio della Luna in Ariete previsto per sabato 12 ottobre. Un'ultima notizia prima di andare a dare spazio alle previsioni zodiacali mirate, ai voti e alle stelline segno per segno: martedì 8 ottobre assisteremo all'ingresso di Venere in Scorpione alle ore 17:06 del tardo pomeriggio.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 9. Ottimi i prossimi sette giorni a venire, Molto positivi i prossimi sette giorni in calendario per voi Ariete, senz'altro alcuni più che splendidi sotto molti punti di vista.

L'Astrologia del momento è pronta a scommettere su un inizio discreto (sottotono), ma su una parte centrale e finale del periodo davvero senza pari. Il punto debole è rappresentato solo da una giornata, lunedì 7 ottobre, valutato con tre stelle negative. Assolutamente prive di controindicazioni le restanti. Scopriamo quali sono le migliori spulciando le stelline giornaliere poste a seguire:

Top del giorno sabato 12 ottobre - Luna nel segno (massima positività e fortuna al top);

sabato 12 ottobre - Luna nel segno (massima positività e fortuna al top); ★★★★★ martedì 8, giovedì 10 e domenica 13 (positività al top);

★★★★ mercoledì 9 e venerdì 11 (normale routine);

★★★ lunedì 7 ottobre 2019 (sottotono).

Toro: voto 6.

Si preannunciano sette giornate nel complesso discretamente positive. Escludendo i soli martedì e mercoledì previsti rispettivamente con il 'sottotono' e il peggiore 'ko', i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo 'che pesci prendere', date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete senz'altro dei buoni consigli per essere sfruttati ad hoc. Nel frattempo mettiamo pure in chiaro le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 7 e venerdì 11 ottobre (positività al top);

★★★★ giovedì 10, sabato 12 e domenica 13 (normale routine);

★★★ martedì 8 ottobre ottobre (sottotono);

★★ mercoledì 9 ottobre 2019 (ko).

Gemelli: voto 6. Secondo le previsioni zodiacali nel periodo sotto analisi, la settimana per voi Gemelli si manterrà sulla discreta sufficienza. Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi (venerdì e sabato) le altre, chi più e chi meno, avranno tutte la spunta positiva. Vediamo cosa aspettarsi nel periodo indicato e come l'Astrologia ha valutato i vostri prossimi sette giorni a venire:

★★★★★ mercoledì 9 e domenica 13 ottobre (positività al top);

★★★★ lunedì 7, martedì 8 e giovedì 10 ottobre (normale routine);

★★★ venerdì 11 ottobre (sottotono);

★★ sabato 12 ottobre (ko).

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia sette giornate valutate sulla scarsa sufficienza, tuttavia non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare. Gli astri, per quanto concerne la parte centrale del periodo, guardano con un po' di ansia sia giovedì che venerdì (venerdì 'nero'?): il primo dei due valutato 'sottotono mentre giovedì messo in conto con solo con solo due stelline da 'ko'. Buone e accettabili le restanti con martedì e sabato preventivati al top con cinque stelle. Passiamo pure al responso restituito dall'astrologia al vostro segno di nascita:

★★★★★ martedì 8 e sabato 12 ottobre 2019 (positività al top);

★★★★ lunedì 7, mercoledì 9 e domenica 13 del mese (normale routine);

★★★ giovedì 10 ottobre (sottotono);

★★ venerdì 11 ottobre (ko).

Leone: voto 6. Si intravvede all'orizzonte una settimana sicuramente positiva per voi Leone, anche se valutata sulla semplice sufficienza. Il periodo analizzato è evidenziata da giornate blande seguite da altrettante abbastanza discrete. In linea generale quindi, quasi tutto scorrerà sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni rischiosi nelle giornate evidenziate con il segno di spunta negativo (leggasi tre e due stelle!). Seguite pertanto i nostri consigli e/o le dritte rilasciate giorno per giorno nei nostri oroscopi, vedrete che vi troverete senz'altro bene:

★★★★★ lunedì 7 e giovedì 10 ottobre 2019 (positività al top);

★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e sabato 12 ottobre (normale routine);

★★★ venerdì 11 ottobre (sottotono);

★★ domenica 13 ottobre (ko).

Vergine: voto 5. Le giornate in analisi quest'oggi osserveranno un andamento certamente a basso profilo per voi della Vergine. Infatti, l'oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre invita a tenere sotto controllo, in modo particolare, le giornate coincidenti in calendario con mercoledì e giovedì, rispettivamente valutate 'sottotono' e da 'ko'. Il consiglio? Ebbene, soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco non fatelo nelle due giornata indicate poc'anzi, ok? Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 7 ottobre 2019 (positività al top);

★★★★ martedì 8, venerdì 11 e sabato 12 ottobre (normale routine);

★★★ mercoledì 9 e domenica 13 ottobre (sottotono);

★★ giovedì 10 ottobre 2019 (ko).

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci per scoprire la classifica finale.