La giornata di martedì 22 ottobre sarà complicata per alcuni segni dello zodiaco, difficoltà per i nati della Vergine e del Capricorno, mentre l'Ariete sarà più deciso, determinato e preciso.

Per i segni d'acqua continuerà questa linea tracciata dall'inizio settimana fatta di amore e passione, mentre per i segni d'aria ci sarà molta più complicità e romanticismo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: pignoli. Avrete molta cura del lato pratico del vostro lavoro, ma lo sarete molto meno sulla vostra salute.

Un malessere potrebbe essere l'imput per un controllo medico generalizzato.

Toro: molto poco attenti sul lavoro, per il momento state focalizzandovi troppo sui vostri aspetti privati e ciò danneggerà molto alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza in ambito economico.

Gemelli: molto indaffarati, ma sarete presto ricompensati da un risvolto economico niente male e da una sorpresa da parte del partner.

Lo stress potrebbe farvi brutti tiri, vi conviene essere più distesi.

Cancro: sarete molto presi dal partner al punto da rinunciare ad un appuntamento importante con un amico. Dovrete cercare di equilibrarvi e dedicarvi sia all'uno che all'altro.

Leone: in ribasso le finanze. Avrete qualche problema in qualche affare e sarà opportuno non intavolare investimenti che potrebbero rivelarsi dannosi per voi.

Al contrario, tutto bene in campo sentimentale.

Vergine: vi sforzerete molto sul lavoro, tanto che potreste accusare stanchezza prima del tempo utile. La serata sarà all'insegna del relax magari preceduta da un po' di shopping e poi vissuta con un buon film in ottima compagnia.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: serenità con il partner. Saranno davvero poche le situazioni in cui avrete qualcosa da ridire sul compagno/a e se qualcosa non vi quadra il consiglio resta quello di evitare inutili discussioni.

Scorpione: pervasi dal romanticismo, avrete l'idea di organizzare qualcosa di piacevole con il vostro partner. Lavoro altrettanto ottimale, la creatività giocherà un ruolo fondamentale soprattutto in mattinata.

Sagittario: ci saranno dei contrattempi piuttosto difficili da risolvere che siano in famiglia oppure sul posto di lavoro. Con qualche collega potreste avere fastidiose divergenze di intenti.

Capricorno: ancora non vi siete ripresi dal senso di spossatezza che vi sta accompagnando da un po', ma ci saranno alcune soddisfazioni lavorative a tirarvi su di morale.

Aquario: molte idee da sfruttare sia per gli hobby che per il lavoro vi affolleranno la mente, ma temporeggerete a lungo prima di tirarle fuori. Però sarete caratterizzati da molta più complicità con la vostra dolce metà.

Pesci: potreste fare un incontro in grando di sconvolgervi la vita sentimentale: attenzione, potrebbe mettere a repentaglio alcune delle certezze che avete costruito fino ad oggi.