Oroscopo del giorno giovedì 10 ottobre, con previsioni per tutti i segni zodiacali. Non mancheranno novità nella vita sentimentale di Bilancia e Sagittario, mentre la situazione lavorativa diventerà piuttosto complicata per Capricorno. Fatte le dovute premesse, analizziamo più approfonditamente i singoli casi.

Astrologia del 10 ottobre, prima sestina da Ariete a Vergine

Ariete: lo stress per i troppi impegni di carattere lavorativo inizia a farsi sentire, sarebbe il caso di alzare il piede dall'acceleratore e di prendere una boccata d'aria.

Toro: le incomprensioni in famiglia si faranno sempre più pesanti, al punto da rendere l'atmosfera in casa del tutto ostile nei vostri confronti; urge un chiarimento.

Gemelli: lenta ma costante ripresa del benessere fisico, i disturbi di fine settembre cominceranno finalmente a darvi tregua; lasciate che i miglioramenti arrivino gradualmente e non fate mai il passo più lungo della gamba.

Cancro: l'oroscopo del 10 ottobre mette in risalto una profonda crisi di coppia che potrebbe non lasciare scampo ad un rapporto sentimentale ormai fragile come un castello di sabbia.

Leone: i successi professionali non tarderanno ad arrivare, gli investimenti economici daranno i loro frutti e consentiranno alla vostra attività di crescere in maniera esponenziale.

Vergine: si paleserà il bisogno di un'analisi interiore per comprendere al meglio voi stessi e, soprattutto, i rapporti instaurati con chi vi circonda.

Oroscopo di giovedì 10 ottobre, seconda sestina da Bilancia a Pesci

Bilancia: in campo sentimentale si prospetta una vera e propria svolta che, fin da subito, sortirà i suoi effetti e vi donerà nuovo ottimismo.

Scorpione: i colleghi faranno di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote, dando vita ad una competizione sempre più infuocata e non priva di "colpi bassi"; occhio ai finti sorrisi.

Sagittario: qualcuno che inizialmente non tenevate in considerazione inizierà a tormentare i vostri pensieri più di quanto vi sareste aspettati.

Capricorno: le previsioni dell'oroscopo di giovedì 10 ottobre non sembrano essere molto favorevoli per quanto riguarda l'ambito professionale, dove sarete chiamati ad ulteriori sforzi per raggiungere i vostri obiettivi di guadagno.

Aquario: crescerà in voi il desiderio di fuggire dalla solita routine, il che si tradurrà anche nella voglia di intraprendere nuove conoscenze che possano restituirvi quella vitalità persa da tempo.

Pesci: avrete bisogno di una valvola di sfogo che consenta di sfogare lo stress e la frustrazione, per cui un po' di sano esercizio fisico non potrà che giovare al vostro corpo e soprattutto alla vostra mente.