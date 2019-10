Durante la giornata di domenica 6 ottobre, i nativi Ariete avranno un sacco di cose da fare, inoltre faticheranno a gestire la loro relazione di coppia, mentre Leone sarà deciso a lavorare evitando le distrazioni. Acquario attraverserà un periodo meraviglioso in ambito sentimentale, mentre la confusione sarà la protagonista della giornata dei nativi Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 6 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 6 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: avrete un sacco di mansioni da svolgere, tutte in una sola giornata.

Come se non bastasse, Plutone nel vostro segno, vi renderà pigri, con poca voglia di fare. Se possibile, rimandate i vostri impegni e concentratevi di più su di voi per una volta. Dedicate più tempo al partner, considerato l'affiatamento di coppia piuttosto buono. Voto - 7

Toro: qualche divergenza in ambito sentimentale, porterà a qualche incomprensione e con Venere nel vostro segno, le cose potrebbero complicarsi.

Avrete voglia di fuggire dalla realtà, e di godervi la giornata. I single saranno brillanti e sensuali, e si lasceranno andare a nuovi incontri. Mercurio favorisce le collaborazioni, e vi darà la possibilità di cimentarvi in nuove esperienze. Voto - 7

Gemelli: potrebbero esserci dei possibili ritorni di fiamma che vi faranno vivere nuove emozioni. Ciò nonostante fate attenzione a quel po’ di gelosiae se necessario, affrontate le vostre responsabilità.

Per i single si aprirà una nuova fase, che vi consentirà di aprivi alla gente. Mercurio vi aiuterà ad organizzare il lavoro, tuttavia qualche imprevisto vi costringerà a riorganizzare le vostre faccende. Voto - 7,5

Cancro: cercate di evitare le discussioni durante la giornata di domenica. Sarà una giornata importante per cui non causate incidenti, soprattutto in ambito familiare. Saturno favorirà i single, che vi renderà affascinanti.

Ciò nonostante non si creeranno i presupposti necessari. Sul posto di lavoro abbiate pazienza e frenate l'impulsività. Marte vi aiuterà a concludere i vostri progetti, basta solo un po’ di determinazione. Voto - 7,5

Leone: preferirete affrontare la verità su alcune questioni amorose, ciò nonostante questo comporterà affrontare delle difficoltà e delle questioni delicate. Se avete sofferto per un tradimento, provate a voltare pagina.

Se siete single, provate a tentare un nuovo approccio. In ambito lavorativo avrete una gran voglia di fare, ciò nonostante la vostra pazienza verrà messa a dura prova, fate attenzione. Voto - 7,5

Vergine: proverete a fare qualcosa di bello durante la giornata di domenica. Approfondirete alcune situazioni, soprattutto in ambito sentimentale, che vi daranno gli spunti per nuove occasioni, aumentando la passione e l'affiatamento di coppia. Venere regalerà un possibile colpo di fulmine ai single. Sul posto di lavoro concentratevi sui vostri impegni, ed ignorate dei possibili commenti da parte dei colleghi. Voto - 8

Bilancia: ci sarà una certa apatia nell'aria per i nativi del segno. Non riuscirete a mostrare amore e simpatia verso chi vi sta attorno, suscitando malumore verso alcune persone in particolare. Se avete delle incombenze, cercate di risolverle in tempo. In ambito lavorativo non avrete le idee molto chiare. Un consiglio da parte di un collega potrebbe esservi di aiuto. Voto - 7

Scorpione: astri favorevoli per i nativi del segno, vi aiuteranno a creare i presupposti adatti in compagnia della vostra anima gemella. La gioia di vivere e l’entusiasmo sono le prerogative dei single che non si lasceranno condizionare dalle opinioni altrui. Sul posto di lavoro se dovete affrontare una questione fatelo adesso. Voto - 8

Sagittario: c'è voglia di viaggiare e di fare nuove esperienze, in compagnia di chi più si ama, al contrario, chi è rimasto fermo troppo a lungo, dovrà cercare di riparare alcune questioni. I single dovranno smetterla di complicarsi la vita nascondendo la verità agli amici. Sul posto di lavoro potrebbe esserci una sorpresa che vi distrarrà per un po’. Voto - 7,5

Capricorno: alcune coppie attraverseranno delle importanti svolte, ma anche dei ripensamenti, o dei ritorni di fiamma. La Luna nel vostro segno vi renderà consapevoli delle vostre scelte. Sul posto di lavoro le cose rallenteranno a causa di alcuni cambiamenti, nonché per via di qualche incertezza. Voto - 7

Acquario: durante la giornata di domenica, ci sarà un forte stress soprattutto sul fronte lavorativo che v'impedirà di dare il meglio di voi stessi. Avrete bisogno di più tranquillità. Amore tra alti e bassi, considerato il vostro umore. Uscire fuori e svagare un po’ la mentre potrebbe essere una buona soluzione. I single saranno fiduciosi nella loro ricerca alla felicità. Voto - 6

Pesci: Venere dalla vostra parte vi aiuterà nelle comunicazioni, facendo in modo che l'intesa di coppia con il partner sia piuttosto stabile. Sarà una bella giornata per liberare la mente e non pensare ad altro. I single, grazie alle loro capacità oratorie, riusciranno a fare nuove conquiste. L'ambito lavorativo vi riserverà qualche sorpresa, ma nulla di così memorabile. Voto - 8