Durante la settimana che va dal 7 al 13 ottobre, ci saranno tanti impegni in ambito professionale per i segni di fuoco, in particolare per Ariete, che lavorerà tutto sommato serenamente, mentre segni zodiacali come la Vergine, si apriranno al dialogo con il partner, nel tentativo di rafforzare il loro legame. I Gemelli potrebbero apparire più freddo e distaccato del solito, considerato che avrebbe bisogno solo di qualche attenzione in più, mentre per quanto riguarda i nativi Pesci, l'amore sarà il punto cardine per tutta la settimana.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 7 al 13 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 ottobre segno per segno

Ariete: sarete piuttosto sospettosi di alcuni atteggiamenti durante la settimana, specialmente nei confronti del partner. Questo potrebbe suscitare del nervosismo e peggiorare solo le cose. Per quanto riguarda i single, troverete più interessanti del solito alcune conoscenze che farete.

In ambito lavorativo ci sarà serenità e lavorerete molto bene, ottenendo ottimi risultati. Non mancheranno inoltre alcune collaborazioni con i colleghi. Voto - 7,5

Toro: vivrete emozioni insolite e diverse dal solito, ma molto intense. Se la vostra relazione di coppia sembra essere giunta al termine, voltate pagina, ne uscirete presto da questa situazione. Se invece la vostra è una relazione stabile, ci saranno tanti momenti di forte intesa e la voglia di volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti.

I single saranno in preda ad innamoramenti, ma farebbero meglio a tenere a bada la loro voglia di amare. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo impegnativo, e sarà richiesta molta concentrazione e tanta voglia di fare per terminare tutto in tempo. Voto - 8

Gemelli: sarete all'apparenza più freddi e distaccati del solito, ma in realtà siete soltanto alla ricerca di un po’ di affetto in più da parte del vostro partner o dei vostri familiari.

Ciò nonostante dovrete anche cercare di mantenere il giusto carattere, evitando di dire cose che non dovreste dire. Settimana frizzante per i single, che con non molta fatica potrebbero fare delle nuove conoscenze, anche grazie all'aiuto degli amici. In ambito lavorativo dovrete essere molto prudenti, in quanto il rischio di commettere un errore, specialmente davanti al vostro capo, è molto alto. Voto - 7

Cancro: sarà la settimana ideale per cercare di rafforzare il vostro legame con il partner, anche se dovrete fare i conti con qualche attacco di gelosia.

Tuttavia, basterà un chiarimento e tutto passerà. I single al contrario potrebbero avere qualche difficoltà nella loro ricerca all'amore. Al lavoro riuscirete a raggiungere notevoli risultati, ma purtroppo sarà una situazione che durerà poco. Voto - 7,5

Leone: potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e il partner, come delle piccole gelosie, oppure intreccio di problemi al lavoro legati alla vostra vita sentimentale.

Separate le due cose e invece di litigare, provate a proporre qualcosa di nuovo, che possa portare un po’ di aria fresca alla vostra storia d'amore. Sarà una settimana ricca di opportunità sul posto di lavoro, ma sarà compito vostro coglierle al volo, giocando d'astuzia. Nonostante avrete le idee chiare però, dovrete fare i conti con qualche imprevisto che potrebbe ritardare un vostro progetto. Voto - 7,5

Vergine: in questa settimana riuscirete ad aprirvi con al dialogo con il partner per chiarire alcuni punti della vostra relazione, nonché rafforzare il vostro legame. Aprite il vostro cuore e lasciatevi andare alle emozioni. I single avranno poca voglia di trovare la loro anima gemella, piuttosto preferiranno stare a casa oppure con gli amici. Ottimo periodo per quanto riguarda il lavoro, dove starete sempre lucidi, reattivi, pronti a portare a termine ogni mansione che vi verrà chiesta, talvolta collaborando con un collega. Voto - 8

Bilancia: cercherete di essere creativi, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Avrete modo di vivere in maniera più spensierata il vostro rapporto sentimentale, non pensando almeno per una volta a tutti gli impegni da affrontare e i problemi da risolvere. Ciò nonostante alcune coppie dovranno moderare i toni per non peggiorare la situazione. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche imprevisto, ma con molta calma e un po’ di aiuto in più, tutto si risolverà per il meglio. Voto - 8

Scorpione: l'amore sarà il punto cardine della settimana per i nativi del segno. Sarete particolarmente affettuosi con il partner, cercando di orientarvi verso esperienze completamente nuove. Se la vostra non è ancora una relazione stabile, mostratevi più aperti nei confronti del partner. I single preferiranno orientarsi su una persona molto simile caratterialmente. Per quanto riguarda il lavoro state lavorando molto, facendo se necessario qualche ora di straordinario, e adesso potrete rallentare il ritmo, anche perché potreste avere qualche problema per quanto riguarda la salute di questo passo. Voto - 8,5

Sagittario: potreste avere qualche problema con un'amicizia in particolare, dove arriverete a capire se il vostro rapporto potrà andare avanti oppure no. Probabilmente ci saranno degli scontri, ma alla fine avrete le idee molto più chiare. Meglio con il partner, dove l'affiatamento di coppia sarà alto, e avrete modo di discutere anche di alcuni dubbi che avete in mente. I single saranno più inclini a circondarsi di gente nuova e sono possibili degli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione sarà stabile, anche se ci saranno delle indecisioni da dissipare, ma nulla di allarmante. Voto - 7

Capricorno: cercate di non essere pretenziosi nei confronti del partner. Se avete bisogno di qualcosa, non è necessario disturbare sempre qualcuno. Le coppie stabili apriranno nuovi progetti, utili per il loro futuro. I single preferiranno passare le loro serate a divertirsi in compagnia degli amici. Avrete tanto lavoro da svolgere durante la settimana, e avrete inoltre l'occasione di rivedere la vostra situazione finanziaria. Voto - 7

Acquario: cercate di essere più presenti nei confronti del partner in quanto avrà bisogno di voi. Non mostratevi freddi e distaccati soltanto perché avete delle preoccupazioni. Alcune coppie invece, dovranno imparare a mantenere i giusti spazi l'uno dall'altro per evitare un litigio. I single invece preferiranno non accettare i consigli altrui e fare di testa propria. Per quanto riguarda il lavoro, anche se sarete determinati e con tante idee per la mente, potrebbero mancare le forze per portarle avanti, richiedendo se necessario l'aiuto da parte di un collega. Voto - 7

Pesci. sarete particolarmente sereni durante la settimana, con una gran voglia di regalare al partner tante emozioni positive. Trascorrete più tempo insieme e proponete sempre qualcosa da fare. I single non vorranno mettere un freno ad una conoscenza, ma inevitabilmente dovrà accadere se l’intesa non parte. In ambito lavorativo dovrete prendere delle decisioni importanti, ciò nonostante fatelo solo dopo un'accurate riflessione. Voto - 8