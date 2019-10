L'Oroscopo di domani, giovedì 24 ottobre 2019, è pronto a rivelare che tipo giornata sarà. In vista del novilunio che si verificherà lunedì prossimo, non c'è da stupirsi se queste giornate si presentano un po' altalenanti e particolari. Tra faccende di casa e commissioni da sbrigare, nell'aria c'è un mix tra tensione e agitazione. Nonostante ciò, sarà un giovedì da non prendere sottogamba.

Nella graduatoria del giorno, al primo posto spicca il Cancro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni segno per segno con annessa classifica top-flop.

Oroscopo giovedì 24 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 4° in classifica - Avete nel vostro cielo una buona influenza astrale. Iniziate la mattina con il piede giusto cercando di sorridere alla vita. Un giusto atteggiamento mentale influisce sull'umore e su tutto ciò che vi circonda. Coloro che sono tormentati dalle noie coniugali, devono cercare di arricchire il rapporto facendo qualcosa di diverso dal solito.

Magari si potrebbe prendere in considerazione di creare una nuova abitudine come uscire insieme per una passeggiatina serale oppure iscriversi ad un corso di ballo o tennis. Coloro che sono single dovrebbero frequentare ambienti diversi dal solito per fare nuove conoscenze. In cucina vi cimenterete in nuove ricette.

Toro - 8° posto - L'oroscopo del giorno vi vede in piena fase di recupero. Nei giorni scorsi la vostra pazienza è stata messa a dura prova, magari avete discusso con qualcuno.

In casa ci saranno delle cose da sistemare o riparare. Fatevi aiutare così eviterete ulteriori complicazioni. Siate ottimisti e gentili, specie con i vostri colleghi e amici. Qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro conforto. In coppia odiate essere messi alle strette. I single amano flirtare e non avere impegni ma talvolta desiderano conoscere la persona giusta e magari vivere come dentro ad una fiaba.

Attenzione a dove metterete i piedi.

Gemelli - 6° in classifica - Spesso siete scontenti e insoddisfatti, magari avete dei rimpianti o ancora soffrite per quella cosa brutta che vi è capitata. È normale sentirsi giù di umore qualche volta. Fate mente locale e pensate a tutte le cose belle che avete. Se c'è qualcosa che desiderate, magari un vestito, un paio di scarpe o un cellulare, compratelo pure.

Nel caso in cui fosse a corto di denaro, vi basterà attendere il black friday di novembre e risparmiare sino ad allora. Soddisfare un desiderio e avere degli obiettivi (anche piccoli) rendono la vita più interessante. Non siate gelosi, sospettosi o diffidenti.

Cancro - 1° posto - Siete degli eterni golosi e amate poltrire davanti alla tv, specie in serata. Vi alzate presto al mattino e qualche volta siete come un uragano.

Casa, lavoro, partner, famiglia, siete un segno molto affaccendato. Per questo motivo arrivate piuttosto stanchi alla sera. Questa di giovedì si appresta ad essere un'altra giornata frenetica. Chi lavora sarà abbastanza producente anche se qualche dubbio potrebbe balenarvi in testa. Concedetevi maggiore relax, magari dall'estetista o dal parrucchiere. Pensare a se stessi prima che agli altri non sempre è un atto egoistico.

Leone - 3° in classifica - Dopo giorni di tempesta e di caos assoluto, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Magari avete fatto arrabbiare qualcuno oppure siete stati voi ad infuriarvi. Sensi di colpa, mancamenti, un po' di dolorini, adesso dovete rilassarvi e ritagliare del tempo esclusivamente per voi. Siete un segno che lotta continuamente contro le avversità della vita, ma c'è la mettete tutta. Qualcuno ha un ammiratore segreto. Non chiudetevi all'amore e tuffatevi nell'avventura anche se le circostanze in cui versate non vi sembrano ideali. Possibili problemi in casa a cui dovrete prestare maggiore attenzione.

Vergine - 10° posto - In questa giornata non è escluso che qualcosa possa andare storto e causare dei notevoli problemi. Tuttavia, non scoraggiatevi così facilmente. È risaputo che la vita è come una montagna russa, si sale e si scende a tutta velocità e causa attimi di panico ed euforia. Non importa l'età che avete, non si finisce mai di imparare. Dunque, iscrivetevi ad un corso o una gara, frequentate nuovi posti, oppure organizzate un viaggio per l'imminente weekend. Migliorate le vostre prestazioni culinarie, in futuro vi sarà utile.

Previsioni e classifica del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 7° posto - È una giornata in cui avrete una grande energia addosso anche se qualcuno potrebbe avvertire un po' di fiacchezza psicofisica. Siate sempre costanti e speranzosi. Valutate di prendere una pausa dal lavoro o dagli obblighi familiari. Non potete sempre sovraccaricarvi di faccende altrui, siete di carne e ossa anche voi. Nel caso in cui ci dovessero essere dei problemi, parlatene con chi di dovere e cercate di trovare un punto d'incontro. Molte volte, anche solo sfogarsi con la persona cara aiuta a risollevare il morale e a ridimensionare eventuali difficoltà. Scintille sotto le coperte con il partner.

Scorpione - 9° in classifica - Spesso avete voglia di mandare tutto all'aria e fuggire via lontano. In questa giornata vi ritroverete a svegliarvi con il piede sbagliato ma per fortuna in serata tutto si calmerà. Non si escludono chiacchierate e scambi d'opinione. Possibili notizie in arrivo. In genere tendete a procrastinare e ad affliggervi inutilmente. Fate un'autovalutazione e chiedetevi cosa va e cosa non va in quello che fate, dopodiché provvedete ad aggiustare il tiro. L'influenza inizierà a farsi sentire, copritevi bene.

Sagittario - 2° posto - Aria di cambiamenti in atto. Entro il prossimo anno completerete la vostra trasformazione interiore. Coloro che hanno seminato, magari lavorando sodo o risparmiando, presto riceveranno dei favolosi risultati. Non si esclude qualche tensione di troppo, se così fosse non riuscirete a completare un compito specifico. Cercate di fare delle piccole pause e intraprendete un hobby. La passione non mancherà.

Capricorno - 11° posto - L'oroscopo del 24 ottobre annuncia che in questa giornata avrete a che fare con attimi di noia e di fame. Qualcuno potrebbe avere la febbre o un problema a livello fisico. Non trascuratevi e cercate di rimettervi al più presto. I single devono lasciarsi andare e tuffarsi nella mischia. Organizzate un incontro, una cena romantica o un semplice brunch. Per ottenere dei risultati in tutte le cose che fate, dovete avere la giusta dose di motivazione. Dunque, circondatevi di persone positive e carismatiche ed allontanate quelle che passano il tempo a spettegolare e a dire malignità. Il tempo passa per tutti, per cui non ancoratevi alle cose sbagliate.

Acquario - 12° in classifica - Le previsioni di questo giovedì aprono la porta ad una giornata estremamente faticosa e sottotono. Vi sentite sfiduciati e apatici. Qualcuno vi innervosirà parlandovi di qualcosa di sgradevole. Insomma, sarà una giornata in cui non avrete voglia di vedere nessuno. Spesso desiderate innalzare una sorta di muraglia cinese attorno a voi per impedire agli altri di entrare in contatto con voi. Siete dei 'Bastian contrario', prima dite 'A' e poi 'B' cambiando spesso parere e considerazioni. In amore siete romantici quanto basta e preferite che ognuno abbia i suoi spazi.

Pesci - 5° posto - Il vostro è un segno governato da Nettuno. Seguite la corrente e vi lasciate spesso trasportare. Non vedete l'ora che arrivi il fine settimana per ritagliarvi del tempo prezioso per voi. Siete stanchi perché vi alzate presto e lavorate sodo sia in casa che fuori. In questo giovedì avrete dei lavori da ultimare e qualcuno vi farà delle richieste particolari. Non cercate sempre di accontentare gli altri, se qualcosa non vi piace, non fatela. In serata guardate la tv e rilassatevi completamente. Presto arriveranno giornate migliori e fruttuose.