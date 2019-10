L'Oroscopo di domani, venerdì 25 ottobre 2019, è pronto a rivelare che tipo giornata sarà. Siamo alle porte del weekend ed anche questa settimana sta volgendo al termine. Nell'aria si respira tensione, passione, dubbi e svaghi. Qualcuno si ritroverà a riflettere su quello che c'è da fare mentre altri si prenderanno una bella pausa rigenerante. Approfondiamo leggendo le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale con annessa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 25 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 12° posto - Si presenta una giornata decisamente sottotono. Qualsiasi cosa dite rischiate di venire fraintesi. Per scongiurare litigi, magari con il partner, con gli amici o con i colleghi, è meglio tacere. In questa giornata dedicatevi a voi stessi. È giusto ritagliare del tempo per la cura della propria persona.

Toro - 6° in classifica - Amate fare shopping ma allo stesso tempo non vi piace spendere.

Tenete gli occhi ben aperti, potrebbero spuntare delle offerte interessanti. L'amore è in netta risalita, si prevedono scintille sotto le coperte per coloro che hanno un partner. Chi è single potrebbe pentirsi di aver lasciato andare una persona importante. Giornata ottima per iniziare una dieta.

Gemelli - 5° posto - Siete un segno molto socievole e simpatico. Non riuscite mai stare fermi ed amate chiacchierare.

In questa giornata, l'oroscopo vi vede più logorroici del solito. In passato avete avuto dei problemi e delle difficoltà da affrontare. Gli errori servono per migliorarsi, dunque è importante voltare pagina e tagliare eventuali rami secchi.

Cancro - 11° in classifica - Siete un segno molto poetico e sognatore. Alle porte del weekend valutate come trascorrere questo fine settimana. Amate viaggiare ma al contempo preferite trascorrere le serate a casa, magari sotto le coperte e davanti alla tv.

Avete nostalgia dei tempi andati e sentite la mancanza di qualcuno che ora non fa più parte della vostra vita.

Leone - 2° posto - L'oroscopo del 25 ottobre vi invita a guardarvi alle spalle. Qualcuno vi sta mettendo in cattiva luce. Attenzione alla guida e non fate le ore piccole. Questo venerdì si presenta abbastanza promettente se avete dei progetti o dei sogni nel cassetto, ma dovete sapere che tutto ciò ha un costo.

Per avere maggiori energie è necessario mangiare bene e fare del sano movimento.

Vergine - 9° in classifica - A volte avete l'impressione che tutto vada storto. In questo venerdì sarete affaccendati magari ai fornelli, nella pulizia della casa, nello studio/lavoro. Qualcuno potrebbe farvi una proposta interessante o chiedervi di uscire. Prima di gettarvi a capofitto in una cosa, valutate i pro e i contro.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° posto - Per aumentare le entrate è necessario fare degli adeguati investimenti, ma attenzione a non sperperare denaro tanto facilmente. Possibili soddisfazioni in giornata. Coloro che hanno lavorato sodo e instancabilmente potrebbero ricevere un encomio. Se siete stanchi di una determinata situazione muovetevi affinché cambi. Le coppie sposate o coloro che stanno insieme da tempo, vivranno attimi emozionanti.

Scorpione - 3° in classifica - Se volete liberarvi per il weekend, cercate di ultimare tutte le attività entro la serata. Valutate di prendere un appuntamento in un centro estetico oppure dal parrucchiere. Di tanto in tanto svagarsi aiuta a rendere meglio sia negli studi che nel lavoro. Sorridete e la vita vi sorriderà.

Sagittario - 1° posto - Vi piace uscire e non sopportate restarvene chiusi in casa. La vita non è sempre stata magnanima con voi, infatti spesse volte avete dovuto affrontare dei problemi o avete subito un evento spiacevole. Tuttavia, siete estremamente forti e incrollabili. Sfruttate questa capacità per ottenere le cose che desiderate o per fare un passo avanti.

Capricorno - 8° in classifica - Un evento influenzerà il vostro stato d'animo. Non fate il passo più lungo della gamba. È importante valutare con calma le cose prima di lanciarsi. A volte vi innervosite e quando succede non riuscite a ritrovare la calma. Prendetevi del tempo, non andate sempre di corsa.

Acquario - 7° posto - L'oroscopo di domani vede una giornata strana per certi versi. Nel lavoro o tra le amicizie potrebbero verificarsi delle discussioni, anche piccole. I sentimenti sono messi a dura prova e qualcuno potrebbe maturare l'idea di rompere. I single hanno una persona nel cuore, magari un ex.

Pesci - 10° in classifica - Giornata nervosa, siete soliti sbuffare davanti alle faccende lavorative o casalinghe. Non gradite che vi si dica come fare una certa cosa. Dovete aprire la mente altrimenti resterete sempre al punto di partenza. L'amore va bene. Scintille per le coppie, si prospetta una serata appassionante e romantica. I single sono in contatto con un ammiratore.