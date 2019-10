Il fine settimana che va da sabato 9 a domenica 10 novembre sarà un weekend di scelte e decisioni importantissime che riguarderanno principalmente i nativi del segno del Sagittario. Tanto amore e tanta intesa accenderà le giornate del Cancro, della Bilancia e dell'Ariete.

Molto lavoro invece attenderà i segni del Toro, dello Scorpione e dei Pesci.

A seguire, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: finalmente il weekend vi regalerà il relax che vi meritate, e le ore lavorative potrebbero essere decisamente meno stressanti. In famiglia si respirerà un'aria più distesa, e il partner potrebbe farvi una sorpresa decisamente emozionante.

Toro: il weekend si prospetta molto impegnativo anche se non faticoso, ma dovrete essere efficienti se non volete essere ripresi.

I pomeriggi, specialmente quello di domenica, saranno quelli in cui potrete liberamente divertirvi.

Gemelli: fantasia all'interno della coppia e relax. Avrete idee per ravvivare la vostra relazione amorosa, ma dovrete organizzare ogni cosa nel minimo dettaglio per rendere la serata di sabato indimenticabile.

Cancro: la vostra contentezza contagerà chiunque nel fine settimana, anche i colleghi sul posto di lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In famiglia però potrebbero esserci dei dissapori vecchi che potrebbero emergere, ma sicuramente sarete in grado di sorvolare, almeno per il momento.

Leone: qualche nostalgia potrebbe emergere nel sabato, e rovinarvi l'umore adatto per fare qualche cosa di divertente con gli amici. Domenica più serena in famiglia, ma qualche piccola incombenza lavorativa vi terrà occupati.

Vergine: tanto divertimento con gli amici in qualche luogo completamente diverso dal solito. Un po' introversi, specialmente dopo una giornata faticosa come lo sarà sabato, ma nel giro di poco tempo vi riprenderete le vostre energie.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanta passionalità in coppia, e tante follie da vivere in compagnia delle amicizie più strette. Avrete modo di riflettere su qualche argomento che vi sta a cuore con uno di loro ed anche di ideare qualche nuovo progetto personale.

Scorpione: stacanovisti. Vi darete da fare sul posto di lavoro con molta determinazione e voglia di fare. Questo atteggiamento potrebbe essere prolifico anche per i vostri colleghi, ma ricordate che la domenica dovrete dedicarla al relax.

Sagittario: sarà un weekend fatto di decisioni da prendere e molte considerazioni da fare sulla vostra famiglia, ma anche per quanto riguarda il lavoro. Sfrutterete molti progetti lasciati in sospeso da tempo.

Capricorno: avrete voglia di staccare la spina dalla famiglia e dal partner. Fare qualche gita vi aiuterà a regalarvi momenti di estrema distensione, ma date un occhio alla salute che potrebbe prendere una piega inaspettata.

Acquario: molto presi dal lavoro, potreste perdere di vista gli affetti e qualche amicizia che contava su di voi per alcune faccende personali. Dovrete cercare di fare qualche strappo per mitigare queste vostre assenza prolungate.

Pesci: tanta soddisfazione sul fronte lavorativo. Vi prenderete l'intero weekend per fare qualche cosa che vi rilassi completamente e vi faccia anche tornare alla vostra infanzia, con tutti i ricordi che siano dolci o meno spensierati.