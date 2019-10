L'Oroscopo di domani, martedì 29 ottobre, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. A influire sulla vita di ciascun segno è l'aspetto lunare che, dopo il novilunio, sarà in fase crescente. In linea di massima si presenta la giornata ideale per fare nuove conoscenze, sbrigare affari o ultimare certe faccende domestiche e lavorative, non a caso qualche segno avrà a che fare con incontri inaspettati e novità sorprendenti.

Si prospetta un cielo in cui tutto può succedere se lo si vuole veramente. Approfondiamo le previsioni di questa giornata per ciascun segno zodiacale e la relativa classifica top/flop.

Classifica e oroscopo del giorno 29 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 4° posto - Avete dei sogni nel cassetto. Prendetevi del tempo, sfruttate questo martedì e questa settimana per valutare quello che va nella vostra vita e poi tagliate via le cose inutili.

Delle volte, un ostacolo o un problema sembrano insormontabili ma non è proprio così. Parlare con qualcuno di fidato, faccia a faccia o tramite i social, aiuta ad alleggerire il peso. Anche un'uscita è capace di donare un'immediata sensazione di sollievo. Non sottovalutate le vostre capacità, perché a qualsiasi età è possibile migliorarsi.

Toro - 8° in classifica - In questa giornata potrebbe sembrare che le ore non passino mai.

Gli astri vi vedono annoiati e stanchi fisicamente e mentalmente. Odiate aspettare e fare la fila, prima di uscire controllate di aver preso tutto poiché non si escludono distrazioni. Se avete dei problemi, cercate di capire come risolverli. In serata preferite restare a casa a vedere la televisione.

Gemelli - 2° in classifica - Viviamo in un'epoca d'oro, infatti si hanno maggiori possibilità anche se non sembra.

In questa giornata qualcuno potrebbe dirvi qualcosa che non vi piacerà. Non accettate soprusi e non fatevi schiacciare da nessuno. Se in un certo ambiente non vi sentite a vostro agio o provate fastidio, tagliate i ponti e volgete lo sguardo altrove. Chi cerca lavoro deve solamente rompere gli schemi e aggiustare il tiro: non sempre ciò che si desidera si trova dietro l'angolo, talvolta è necessario partire o guardare al di là del proprio naso.

L'amore, per le coppie, è favoloso anche se un pizzico di gelosia c'è sempre.

Cancro - 5° posto - L'esperienza è un tesoro prezioso e voi ne avete fatta di strada. Tra alti e bassi vi siete sempre rialzati, ma spesso i ricordi sono dolorosi, così qualche volta vi ritrovate a pensare alle ferite del passato o ad un periodo buio che avete attraversato e che vi hanno cambiato. In questa giornata non mancheranno incontri interessanti.

Per chi lavora, un collega potrebbe riferirvi un dettaglio inaspettato. Sfruttate le prossime 48 ore per sbrigare eventuali commissioni perché nei prossimi giorni ci sarà abbastanza confusione. Fuochi d'artificio sotto le coperte per le giovani coppie, mentre coloro che stanno insieme da più tempo riscopriranno una certa intimità.

Leone - 10° in classifica - L'oroscopo di domani vi vede alle prese con un ritardo o un senso di sconforto. Qualcosa vi impensierisce, infatti siete preoccupati. Non temete e non scoraggiatevi. Anche se qualcosa non va come vorreste, dovete sforzarvi di sorridere e pensare positivo, la miglior cura è il sorriso. Qualcuno si metterà in contatto con voi. Una persona di vostra conoscenza vi svolterà la giornata. Le previsioni di questa settimana vi vedono in preda alla frenesia, quindi cercate di ultimare entro la serata eventuali commissioni e compiti. Siete un segno molto forte e se cadete siete bravi a rialzarvi, solo che a volte vi lasciate travolgere dal pessimismo.

Vergine - 11° posto - Martedì promettente, sfruttatelo a dovere. Possibili transizioni economiche e incontri insperati. Magari vi capiterà sotto al naso un'occasione imperdibile, tenete gli occhi ben aperti. I soldi sono sempre pochi e le esigenze tante: in vista delle festività natalizie è un bene stringere la cinghia e incominciare già da ora a valutare il da farsi. Ridursi all'ultimo genera stress, malanni e porta a spendere di più, dunque, avere un piano ben chiaro in mente è sempre un valido aiuto. In serata concedetevi del meritato riposo, magari davanti alla tv o ad un romanzo.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Siete un segno estremamente curioso ma a volte lasciate le cose a metà. Vi piacciono le cose belle e non sempre siete compresi. L'oroscopo del giorno vi vede alle prese con una nuova passione/fissazione e in tutto questo avrete il supporto di una persona a voi cara. Le coppie devono darsi da fare e intraprendere un percorso di vita insieme, il partner non vede l'ora di avervi sempre accanto. Incomprensioni e intollerabilità spesso non mancano nelle coppie sposate. Se l'amore è finito, è necessario chiudere e voltare pagina. Nelle prossime ore avrete a che fare con un parente o i figli.

Scorpione - 9° posto - Durante la giornata, ritagliatevi dei momenti per voi stessi. Siete oberati di lavoro e faccende, in casa ci sarà da fare ordine e magari sbrigare commissioni in posta, in farmacia o al negozio. Prenotate dal parrucchiere o dall'estetista, vi farà un gran bene pensare alla vostra persona. Qualcuno potrebbe cercare conforto da voi, non scacciatelo via.

Sagittario - 7° in classifica - L'oroscopo del 29 ottobre vi vede sorridenti. Dopo giorni particolari, avrete una svolta. Chi aspettava una risposta, potrebbe riceverla. Fate tesoro delle vostre esperienze passate anche se avete commesso degli sbagli o errori. Il futuro si presenta luminoso, quindi non lasciatevi mai turbare da ciò che succede ora o da ciò che è successo. Chi lavora e sogna di fare carriera, deve impegnarsi maggiormente e colmare eventuali lacune. In casa ci sarà qualcosa da aggiustare inoltre sarete alle prese con la cucina.

Capricorno - 3° posto - Guardatevi alle spalle in questa giornata, qualcuno che conoscete ha una doppia faccia. L'oroscopo consiglia estrema cautela nel maneggiare certi oggetti. Siate più focalizzati e concentrati altrimenti rischiate di lasciarvi sfuggire un'occasione d'oro. Non si escludono incontri in giornata, chi è single potrebbe fare nuove amicizie. Le coppie avranno delle piccole discussioni ma niente di irrisolvibile. Da giorni state esagerando con il cibo, valutate di mettervi a dieta o di fare del sano movimento.

Acquario - 12° in classifica - Siete un segno lottatore e lo dimostrano le avversità avute in passato. Tra gioie e dolori siete arrivati fino qui. Avete dei sogni e siete pronti a tutto pur di realizzarli. In questo martedì vi riscoprite vitali e pieni di volontà, dovete solo mettere da parte il pessimismo. Avete dei talenti nascosti, scovateli e coltivateli. Vi scapperà una risata o apprenderete qualcosa di simpatico. Fatevi aiutare dai vostri cari nel sistemare l'abitazione oppure nell'ultimare alcuni lavori. Tutto è possibile se lo si vuole veramente.

Pesci - 6° posto - Sognate un trasferimento, magari un cambio di casa o di fare un viaggio da soli o in compagnia. Chi è solo vorrebbe innamorarsi di una persona speciale e stimolante. Siete un segno molto romantico e puntate al massimo, per questo non vi accontentate mai. Avete ancora tanto da imparare e questo lo sapete benissimo. Vi piace avere compagnia ma spesso desiderate starvene rintanati nel vostro guscio. In serata possibili messaggi o chiamate di persone che conoscete. Le coppie di riscoprono dopo giorni turbolenti.