L'Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte a giornate importanti, avvincenti e piene di cose da fare. Con la Luna crescente, le cose appariranno più limpide che mai. Qualcuno si sentirà fortemente ispirato, infatti, in questa fase lunare crescono le ambizioni ed anche i sentimenti risultano intensi. Non mancheranno feste, visite inaspettate e scintille d'amore. Chi più e chi meno, tutti avranno un bel po' di faccende da sbrigare. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni della settimana riguardanti il proprio segno e la relativa classifica top e flop del giorno.

Classifica e oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre: da Ariete a Vergine

Ariete – 5° posto – Siete un segno molto ambizioso e in questo periodo avete le idee ben chiare. Nel corso dei prossimi giorni, magari a metà settimana, troverete sicuramente la chiave giusta che può aiutarvi sia in campo lavorativo che personale, dovete solo pazientare. La vita di coppia risulta appagata grazie alla passione e alla complicità.

Alcuni stanno pensando di fare un passo importante come sposarsi o fare dei figli. Per i single il passatempo preferito è flirtare.

Toro – 7° in classifica – In questo periodo avete delle brillanti iniziative che, se sfruttate bene, doneranno molte soddisfazioni. Durante la settimana, se vi impegnate moltissimo, riuscirete a concludere alcuni progetti importanti. Voltate pagina nel caso in cui all'interno della vostra vita di coppia ci dovessero essere molti problemi e lamentele.

I single, al momento sono attratti da qualcuno che riscuote un po' di timore. Cercate di fare una vita soddisfacente e arricchita di iniziative. Essere più intraprendenti rende le giornate speciali e fa bene persino all'umore.

Gemelli – 9° in classifica – Da un po' di tempo siete troppo presi da questioni lavorative ed economiche. Magari qualche progetto non vi ha reso soddisfatti, in questo caso è necessario cambiare percorso.

Sapete qual è la direzione giusta da compiere, dovete solo agire nel migliore dei modi. Emergono possibili lamentele da parte del partner il quale potrebbe sentirsi trascurato, dunque, cercate di rimediare. I disturbi fisici dei giorni scorsi incominciano a scemare, adesso dovete essere sereni e superare la vostra timidezza.

Cancro – 6° posto – Alcune attività lavorative non vi soddisfano, ma non arrendetevi e cercate di essere più insistenti.

Per l'inizio di novembre è prevista un'evoluzione o un cambiamento, magari di ruolo o di abitazione. Coloro che stanno vivendo una situazione complicata, potrebbero parlarne con il partner e trovare una via di uscita. Se proprio non riuscite a superare gli ostacoli potreste prendervi una pausa di riflessione. Avete così tanta energia che riuscite a raggiungere grandi successi sia in campo professionale che sentimentale.

Per tale ragione questa settimana promette soldi, successo e soddisfazioni. Attenzione ai malanni stagionali, copritevi bene e mangiate sano.

Leone – 12° in classifica – L'oroscopo della settimana prossima vi vede risucchiati in un vortice di emotività e incertezza, magari per via di nuovo incarico o una certa situazione. Avrete dei giorni in cui i problemi non mancheranno ma per fortuna troverete delle valide soluzioni. Demoralizzarsi non porta a niente di buono, cercate di spremere le meningi e avrete delle grosse soddisfazioni. In amore potrebbero esserci dei ripensamenti, infatti non è escluso un ritorno di fiamma con un ex. Fate attente valutazioni.

Vergine – 11° posto – Sul lavoro ci sono alti e bassi e tutto dipende dal vostro umore variabile e dalle questioni esterne molto complicate di questi giorni. Vi sentite un po' insoddisfatti e portate questa agitazione anche in famiglia. Cercate di distrarvi e prendetevi del tempo per riflettere. In amore dovreste guardarvi attorno, qualcuno non è un semplice amico come credete. Le coppie dovrebbero avere il coraggio di fare delle scelte di vita importanti. Chi cerca un lavoro deve incominciare ad allargare il perimetro di ricerca.

Oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia – 1° posto – Il vostro fascino e il vostro modo di fare sono un ottimo biglietto da visita in campo professionale e sociale. Sono giornate in cui l'entusiasmo non manca né sul lavoro né in famiglia. Avete tanta voglia di fare progetti e di cimentarvi in nuove cose. Le opportunità per raggiungere gli obiettivi non vi mancano e tutto ciò che nasce in questa settimana risulta positivo. Nella vita di coppia bisogna fare attenzione a non dire qualcosa che il partner potrebbe appuntarsi al dito. Magari avete voglia di libertà ma rischiate di essere fraintesi.

Scorpione - 2° in classifica – L'oroscopo settimanale annuncia che il lavoro donerà molte soddisfazioni. La situazione economica è ottima, ma dovrete fare più attenzione al portafogli. Potrebbero verificarsi dei ritardi in alcuni incassi attesi. Avete voglia di cambiare tutto: amici, lavoro, famiglia e persino casa. Fate attenzione a ciò che desiderate perché potreste pentirvene. Trascorrete del tempo di qualità in compagnia con il partner. I vecchi dissidi sono stati chiariti e adesso vi sentite pronti a fare un passo avanti. Vi aspettano giorni di intensa passione.

Sagittario – 4° posto – In questi giorni riuscirete a conoscere persone importanti che potrebbero concedervi delle buone opportunità. Per chi ha già un lavoro si preannunciano interessanti cambiamenti. Cercate di non farvi sfuggire delle occasioni, non state a valutare i pro e i contro delle scelte. La fortuna passa, non perdetela. Per le coppie si prospetta un periodo di felicità, ideale per mettere in cantiere un progetto importante in vista del futuro. I tempi sono abbastanza maturi per affrontare il discorso “nozze”. Chi è solo deve incominciare a guardarsi intorno, potrebbe arrivare una richiesta d'amicizia interessante.

Capricorno – 10° posto – Periodo nervoso nel campo lavorativo. Non avete la pazienza di attendere ed odiate i ritardi. In questi casi è opportuno ridurre gli impegni e metterci un po' di carica in più, senza gettare la spugna. In amore non andate a cercare lontano ciò che è vicino. Nel caso in cui le cose non vanno bene con il partner, parlate chiaro perché è inutile lanciare velate frecciatine. Insomma, si prospetta una settimana altalenante.

Acquario – 8° in classifica – L'oroscopo fino al 3 novembre vi vede alle prese con una decisione importante che riguarda il lavoro. Non perdete tempo ed eliminate le distrazioni. Avete tante soluzioni efficaci a portata di mano, le vie di uscita sono infinite, dovete solo aprire la porta giusta. Scacciate via eventuali dubbi e incertezze che potrebbero bloccarvi. I single devono lasciarsi conquistare. Ottima intesa con il partner, ma siate meno pressanti. Le cose che chiedete saranno eseguite piano piano.

Pesci – 3° posto – Da questa settimana si apre un nuovo scenario lavorativo interessante. Per voi è arrivato il momento della svolta, di uscire da una fase di forte stress e di inquietudine. Dovete solo prestare più attenzione. Se in amore volete fare delle piccole trasgressioni fate attenzione. Per migliorare la concentrazione psicofisica, valutate di integrare nella vostra alimentazione un po' di fosforo o delle vitamine.