Durante la giornata di martedì 29 ottobre, la Luna in quadratura al segno del Leone, aiuterà i nativi del segno ad essere più audaci, mentre Ariete si circonderà di persone in grado di aiutarli a dare del loro meglio. Scorpione potrebbe aspettarsi delle sorprese, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Marte in congiunzione al segno della Bilancia, aiuterà i nativi del segno a ridurre la loro gran quantità di Lavoro da svolgere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 29 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 29 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: con la Luna in trigono nel segno del Leone, sarete circondati da gente capace di conversazioni profonde e intriganti, piene di nuove idee esplosive in ambito lavorativo. Il denaro in questa giornata potrebbe essere molto importante, soprattutto se dovete aprire una nuova attività, oppure se dovete rinnovarla.

In amore tornerete a sorridere, forti dell'influenza di Mercurio nel vostro segno, ci saranno tanti momenti positivi. I single potranno avere qualche attrito con una nuova conoscenza, meglio lasciar perdere. Voto - 7,5

Toro: potreste sentirvi giù di morale durante la giornata di martedì. Vi basterà pensare che il mondo giri intorno a voi e che debba fermarsi tutte le volte che voi lo decidete. Ciò potrebbe aiutarvi molto nella vostra relazione di coppia, specialmente se state attraversando un periodo di crisi.

I single saranno intenti ad inseguire traguardi impossibili, cercate di non andare oltre con persone che non conoscete bene. Sul posto di lavoro sarete molto impegnati e portare a termine tutte le vostre mansioni potrebbe essere più complicato del solito. Voto - 7

Gemelli: il lavoro procederà in modo scorrevole, e con gli amici trascorrerete ore gratificanti. Una collaborazione che avevate iniziato di malumore inizierà ad andare per il verso giusto.

In amore contare sulle persone che si amano è importante e bisogna farlo sempre, specialmente quando ci sono di mezzo i sentimenti. I single dovranno decidere alcuni aspetti della loro vita, e preferiranno mettere da parte l'amore. Voto - 7

Cancro: quadro dei transiti decisamente armonico durante la giornata di martedì. Con Mercurio in transito nel segno dello Scorpione, la vostra relazione sentimentale, nonostante qualche inconveniente, andrà piuttosto bene.

I single potranno fidarsi degli amici se ne avranno bisogno e troveranno persone su cui potranno veramente fare affidamento. Al lavoro dovrete portare avanti il vostro progetto con decisione per non ritrovarvi indietro. Cercate inoltre di sfruttare le vostre conoscenze per avvantaggiarvi. Voto - 8

Leone: la vostra dolcezza vi fa ottenere tutto dal vostro partner, grazie alla Luna in congiunzione al vostro segno.

Ciò nonostante non abusate della sua bontà. Single scatenati in conquiste appassionanti. Dovranno solo fare attenzione a non essere troppo vivaci. Sul posto di lavoro recupererete molto, grazie alla vostra audacia, riuscirete a portare a termine buona parte delle vostre mansioni. Favorite inoltre le collaborazioni con i colleghi. Voto - 8

Vergine: fareste meglio ad essere meno stressati in quanto avrete degli impegni molto importanti da svolgere. Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe causarvi qualche problema. In amore sarete spesso coinvolti da un senso di amore e odio. Cercate di vivere la vostra relazione in modo più equilibrato. Se siete single avrete i pianeti dalla vostra parte, gli incontri sono favoriti. Voto - 6,5

Bilancia: Marte in congiunzione al vostro segno vi aiuterà a smaltire una notevole mole di lavoro, anche se non mancheranno gli imprevisti. Se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all' interno del vostro ambiente lavorativo o presso i vostri amici, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. L'ambito sentimentale andrà particolarmente bene, anche se preste dovrete avere a che fare con alcuni problemi che non fate altro che rimandare. Novità anche per i cuori solitari che hanno chiuso da tempo le porte dell’amore. Voto - 7,5

Scorpione: una persona si presenterà da voi con l'intenzione di farvi una gradita sorpresa, non si aspetta certo una vostra reazione scontrosa. Cercate di apprezzare di più ciò che fa la gente per voi. Per i single non ci saranno novità degne di nota, e la loro ricerca dell'amore sarà invano durante la giornata di martedì Per quanto riguarda il lavoro, prima di prendere delle decisioni affrettate, analizzare la situazione per evitare di investire malamente dei soldi. Voto - 7,5

Sagittario: il passaggio di Venere nel vostro segno farà in modo che riusciate a saper sfruttare con tenacia la vostra relazione di coppia. Amicizie da tenere in considerazione, soprattutto per i single, che non vi faranno mancare il loro saldo appoggio e saranno a vostra disposizione. In ambito lavorativo, Nettuno vi rende ottimisti, e con un po’ di ostinazione, cercherete in tutti i modi di portare a termine le vostre mansioni. Fate solo attenzione a dei colleghi un po’ troppo invidiosi. Voto - 8

Capricorno: Urano nel segno del Toro, vi farà sentire piuttosto stanchi e irritati in ambito lavorativo. Cercate di fare più attenzione in quanto potrebbero esserci delle opportunità che fareste meglio cogliere al volo. In amore avrete un grande bisogno del vostro partner. Potrebbe essere una buona occasione per migliorare l'affiatamento di coppia. I single dovranno riconsiderare un rapporto di amicizia oppure una nuova conoscenza prima che mini la vostra felicità. Voto - 7

Acquario: il vostro spirito di indipendenza vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia e questo vi catapulterà in un clima di astio e rancore che non provavate ormai da tempo. I single potranno vivere bellissime avventure, occhio però a fare gli incontri giusti e a diffidare delle persone false. Per quanto riguarda il lavoro, darete via a dei nuovi progetti, che potrebbero garantirvi dei guadagni extra. Voto - 6,5

Pesci: la vita sentimentale sarà fondamentale durante la giornata di martedì per i nativi del segno. Con Venere in trigono, riuscirete ad essere ottimisti e regalare al partner tanti momenti di passione. I single getteranno le basi per nuovi incontri destinati a dare buoni frutti in futuro. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti di cui non potreste sentirvi ancora pronti. Voto - 7,5