L'undicesimo mese dell’anno sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute durante il mese di novembre. Sarà un momento positivo sotto tutti punti di vista: si inizia con un buon recupero fisico che rende lo Scorpione energico e grintoso. L’amore ricoprirà un ruolo centrale, chi è in coppia potrà pensare a importanti progetti per il futuro, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

Anche in ambito lavorativo le stelle lasciano presagire buone novità, ma bisognerà lavorare con costanza e impegno. Ecco di seguito l'Oroscopo completo del mese di novembre, per il segno dello Scorpione, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Scorpione, per il mese di novembre

Amore: come anticipato, quello di novembre sarà un mese estremamente positivo per i sentimenti, sia per le coppie che per i single.

Le stelle, infatti, favoriscono i progetti, è dunque un quadro astrale positivo per coloro i quali intendono sposarsi o tentare di avere un figlio. A partire dal 19, infatti, Marte inizia un transito vantaggioso per il segno e dal 25 la Luna, in un buon aspetto, lo rende passionale e romantico. Anche i single potrebbero fare conoscenze interessanti. Coloro i quali hanno da poco affrontato una separazione o la fine di una storia, troveranno il coraggio d'innamorarsi e guardare con ottimismo al futuro.

Lavoro: con Mercurio nel segno per tutta la durata del mese di novembre e il Sole in aspetto positivo fino al 22, quello che sta per iniziare si rivelerà un mese estremamente vantaggioso per quanto riguarda le trattative e le questioni lavorative. Unica pecca potrebbe essere l’opposizione di Urano, che tuttavia spinge il segno al cambiamento e quindi potrebbe rivelarsi anche qualcosa di buono. Gli astri favoriscono coloro i quali sono a capo di un’azienda o gestiscono un’attività, ma anche chi svolge un lavoro creativo o a contatto con il pubblico.

È inoltre un momento positivo per coloro i quali desiderano intraprendere una compravendita, vendere o comprare un bene immobiliare o fare un ingente investimento. Certo niente verrà regalato allo Scorpione e occorrerà lavorare duramente per raggiungere i risultati ambiti, ma alla fine le gratificazioni non tarderanno ad arrivare.

Salute: i mesi precedenti non sono stati positivi per il segno al punto di vista fisico, non sono infatti mancati i momenti sottotono, scanditi da malesseri e fastidi fisici.

Durante il mese di novembre la situazione cambia radicalmente, già a partire alle prime giornate lo Scorpione recupera le energie e la voglia di fare. Questo è un buon momento per coloro i quali desiderano intraprendere delle cure o dei trattamenti, ma anche praticare dell’attività fisica e curare l’alimentazione.