L'Oroscopo di domani, giovedì 31 ottobre, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Questo mese di alti e bassi si chiude con la Luna crescente. La voglia di indipendenza e di azione risulta maggiormente accentuata. Sono favorite le comunicazioni e i progetti, anche se alcuni potrebbero avvertirsi cali di energie e di volontà. In questa giornata di Halloween tutto appare più meno insolito e a tratti più spiritoso.

Qualcuno si ritroverà a tirare fuori del denaro, altri invece avranno degli incontri di un certo spessore. Approfondiamo scoprendo le previsioni segno per segno e la classifica di questo giovedì.

Classifica e oroscopo del 31 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 6° posto - Nell'ultimo giorno di ottobre sarete alle prese con il bilancio di questo mese. Eventuali problemi o difficoltà presto troveranno una soluzione.

A volte avete il timore di non riuscire a sbarcare il lunario. Siete frequentemente tormentati dai dubbi e dalle paranoie. I soldi non fanno la felicità ma aiutano a rendere la vita meno pesante. Staccate la spina e prendetevi una pausa rigenerante.

Toro - 12° posto - Mettete da parte ogni distrazione e concentratevi sui vostri scopi di vita. In questo giovedì emergeranno delle novità o delle opportunità.

Non si esclude che dovrete prendere una decisione sul da farsi. Le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a discutere per divergenze di opinioni o per delle incomprensioni.

Gemelli - 8° posto - Negli ultimi anni avete perso di vista alcune amicizie che credevate speciali. Purtroppo i tempi cambiano e con esso anche le persone. Si cresce, si evolve e si prendono strade differenti. Quello che conta è migliorarsi di continuo e scacciare ogni forma di pessimismo.

Nelle prossime ore di questo 31 ottobre vi scontrerete con una certa persona che vi contraddice sempre. Mantenete la calma e lasciatevi scivolare di dosso ogni accusa.

Cancro - 11° posto - L'oroscopo di domani vi vede alle prese con alcune inaspettate transazioni economiche. Avete delle sorprendenti qualità ma spesso vi sottovalutate dandovi per scontati. Durante la giornata avrete dei cali di energia, di sonnolenza e fame.

La cosa migliore da fare è prendere un giorno di riposo da tutto e tutti. Dedicatevi a qualcosa che vi rilassa particolarmente. Rimandate eventuali pulizie ad un altro momento.

Leone - 1° posto - I giorni difficili di ottobre stanno volgendo a conclusione. Nel vostro cielo astrale si intravede una nuvola di ottimismo in arrivo. Cercate di non rovinare le cose con il vostro carattere irruente e permaloso.

Coloro che sono in cerca di un mestiere devono ampliare il raggio di ricerca. Presto si presenteranno delle occasioni e opportunità migliori. Insomma, si prospetta un giovedì festoso, magari riceverete un invito oppure vi toglierete una piccola soddisfazione.

Vergine - 4° in classifica - Coloro che studiano o lavorano si sentiranno poco concentrati e non vedranno l'ora di prendersi una meritata pausa. In serata organizzate cosa fare nei prossimi giorni e cercate di recuperare le forze. Sono in arrivo delle notizie o dei pettegolezzi riguardanti alcuni parenti o amici.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto - Coloro che sono insieme da abbastanza tempo, sognano di fare vita comune. Qualcuno vorrebbe sposarsi, convivere o avere dei figli. La vita appare meravigliosa se si lotta insieme. Gli anta, in questo giovedì, avranno a che fare con delle faccende economiche o di casa. Non si escludono uscite, il partner resterà sorpreso da voi. Chi è single, invece non deve fare l'errore di accontentarsi del primo che passa, presto l'amore busserà alla vostra porta.

Scorpione - 7° in classifica - L'oroscopo del giorno vi vede agitati. Qualcosa non va come sperato e temete per il futuro. In passato siete rimasti travolti da una delusione d'amore, per questo avete difficoltà a lasciarvi andare o siete diffidenti. Non esagerate con il cibo e occhio alle spese.

Sagittario - 2° posto - Riceverete dei saggi consigli, fatene tesoro. Abbiate cura del vostro corpo, cercate di eliminare i vizi nocivi. Chi è in cerca di occupazione presto riceverà una buona proposta. Siete stanchi di correre e di sistemare ogni disordine. Riparate eventuali rotture all'interno dell'abitazione. Spesso tendete a scoraggiarvi e vi sentite depressi. Per costruire un futuro migliore è necessario imparare dagli errori del passato. In questa giornata qualcuno potrebbe sparlare di voi, guardatevi alle spalle.

Capricorno - 9° in classifica - L'oroscopo del 31 ottobre vi vede al carichi di energia già dal primo mattino. Avrete delle faccende da sbrigare e qualcuno potrebbe invitarvi ad uscire. Non fate tardi in serata e non esagerate nel fare troppe cose. Occhio all'influenza stagionale che quest'anno è più aggressiva. Fate sana prevenzione ed eliminate i cibi spazzatura. Un po' di movimento fa bene non solo al fisico ma anche alla mente. Se non conoscete una certa materia, non è mai troppo tardi per apprenderla.

Acquario - 11° in classifica - Un collega o un amico vi cambierà la giornata con un gesto o una parola inaspettata. Avrete a che fare con una discussione che per fortuna si risolverà abbastanza in fretta. Non si escludono ritardi, cercate di partite prevenuti. Al mattino, di solito faticate ad alzarvi dal letto e spesso rinviate la sveglia. Giornata giusta per chiunque voglia fare dei cambiamenti.

Pesci - 5° posto - Certe osservazioni vi feriscono, in quanto siete un segno permaloso. Se qualcosa va storto tendete a mettere il muso. Odiate fare la dieta e preferite assaporare la vita, siete una buona forchetta. Siete amanti delle cose semplici ma in amore siete pretenziosi e capricciosi. In questa giornata vi ritroverete a scambiare due parole con una persona che cela un sentimento profondo per voi.