Martedì 31 dicembre 2019, giorno di San Silvestro, la città di Ferrara celebrerà l'arrivo del nuovo decennio con una vasta gamma di iniziative allestite nei principali siti cittadini. Tra i più importanti eventi ferraresi per l'Ultimo dell'Anno spicca la festa di Capodanno in Piazza Castello con spettacolo musicale, incendio del castello estense allo scoccare della Mezzanotte e Dj set fino alle 03:00. Le altre feste si svolgeranno nello stesso castello, al Palazzo Comunale e in alcune sale teatrali cittadine.

Il programma del Capodanno 2019 in piazza a Ferrara

Promette di essere un gran bel Veglione di San Silvestro quello che verrà organizzato in Piazza Castello a Ferrara per la sera di martedì 31 dicembre 2019.

Il Capodanno in Piazza Castello è uno dei principali eventi del cartellone natalizio ferrarese 2019/2020 e si compone di varie iniziative che prenderanno il via alle ore 21:30. A quell'ora, infatti, è previsto l'inizio dello spettacolo musicale “Happy New Year”, un titolo quantomai significativo, fausto e appropriato.

Lo show musicale durerà fino alla fatidica ora della Mezzanotte quando le lancette sanciranno l'ingresso nel nuovo anno e addirittura in un nuovo decennio. In concomitanza con gli auguri e i brindisi di rito tra amici e parenti è in programma il propiziatorio incendio del castello estense, un'iniziativa che si svolge ormai dall'anno 2000 e rappresenta sempre un appuntamento molto emozionante e di grande richiamo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Viaggi

Dalle 00:30 fino alle 03:00, infine, è in programma lo Scuola ZOO DJ Set che farà ballare e divertire a suon di musica chi deciderà di rimanere a festeggiare in piazza l'entrata nel 2020.

Gli altri eventi del Capodanno 2019 a Ferrara

La festa di Capodanno in Piazza Castello non rappresenta l'unico evento dell'Ultimo dell'Anno nella ridente cittadina dell'Emilia Romagna [VIDEO].

Altri importanti eventi ferraresi di Fine Anno si svolgeranno al Palazzo Municipale, al Castello Estense, al Teatro Nuovo e al Ridotto Teatro Comunale.

La festa al Palazzo Municipale prevede una gustosa apericena alle ore 18:00 e Gran Buffet alle 21:00; l'evento al Castello Estense inizierà a partire dalle 19:00 con il Cenone di Capodanno in stile rinascimentale "A tavola con gli Estensi" e con il più tradizionale Gran Cenone in Castello; i festeggiamenti al Ridotto Teatro Comunale partiranno alle 19:00 con un Galà di San Silvestro a Buffet mentre al Teatro Nuovo l'inizio è fissato alle 20:30 con lo spettacolo "Makkeroni a Capodanno Makkeroni tutto l’Anno".

Lo show è ideato e presentato da Roberto Ferrari.

Tra i principali eventi per il 1° gennaio a Ferrara, infine, spicca "Il Primo Pranzo in Castello" allestito presso il Piano Nobile Castello Estense, dalle 12.30 alle 14.30.