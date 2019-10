L'Oroscopo di domani, mercoledì 30 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Alla vigilia di Halloween ci saranno tante cose da fare. Tra lavori di casa e d'ufficio, la giornata volerà via in un baleno. Non mancheranno attimi di stanchezza, ma saranno frequenti anche i momenti di allegria e di compagnia. Ci sarà da fare chiarezza su determinate situazioni ed anche la parte economica avrà una sua importanza.

Approfondiamo quindi le previsioni segno per segno della giornata e la relativa classifica top-flop.

Classifica e oroscopo del 30 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 7° posto - Giornata interessante, gli astri vi supportano. Siete soliti alternate momenti di euforia a momenti di totale sconforto. Cercate di essere onesti con voi stessi e di fugare ogni dubbio. Ritagliatevi del tempo per riflettere sulla vita che state facendo e che desiderate avere. Spesso pensate di essere condannati alla solita monotonia quotidiana che vi risucchia le forze.

Avete bisogno di cambiare strada e di intraprendere nuovi hobby. Nel caso in cui un progetto o un lavoro non dovesse più appagarvi, cercate di tagliare i ponti e di cambiare approccio.

Toro - 6° in classifica - Si presenta un mercoledì abbastanza promettente. Si partirà con il piede giusto purché teniate a bada ogni forma di pessimismo. Piccole tensioni o equivoci non mancheranno. Non accumulate impegni.

Da tempo avete rimandato un lavoro o un compito, quindi cercate di portarlo al termine al più presto. Vi piace fare tante cose, ma spesso tendete a lasciarle a metà. In questa giornata concedetevi un bel bagno rilassante o una passeggiata in buona compagnia, servirà ad allentare lo stress.

Gemelli - 4° posto - L'oroscopo vi vede al centro di un incontro che vi svolterà la giornata. Ultimamente tutto vi sembra andare storto, in realtà si tratta di una vostra impressione.

Provate a guardare le cose da un'altra prospettiva. Le coppie sposate devono prestare attenzione all'umore del partner ed evitare litigi. La giornata si prospetta favorevole per le nuove iniziative e le uscite. Svagate la mente in serata, magari trascorrendo le ore in compagnia di una persona a voi cara o di un coinvolgente romanzo. Non fate le ore piccole altrimenti avrete le occhiaie il mattino seguente.

Cancro - 2° posto - Mercoledì importante per i sentimenti che saranno rimessi in gioco. Tirate fuori il carattere e non lasciatevi scoraggiare facilmente dagli eventi esterni. Spesso pensate ai tempi andati e per questo avete degli attacchi di nostalgia. La vita non sempre vi ha sorriso, ma le delusioni hanno forgiato il vostro essere rendendovi più forti e sensibili. Avete una certa carica, convogliatela in un'attività proficua e che in futuro potrà donarvi molte soddisfazioni.

Eventuali conflitti saranno risolti. Questo è il momento di seminare perché, a partire dal prossimo anno, raccoglierete interessanti frutti.

Leone - 8° in classifica - L'oroscopo del giorno 30 ottobre vi vede alle prese con il caos attorno a voi. Nervosi, confusi e provocanti, trascorrerete delle ore di pura tensione. Siete soliti vedere complotti ovunque, ma è solo nella vostra testa. In questo modo vi sabotate da soli, quindi, cercate di tenere a bada le conseguenze di questi sentimenti semplicemente riflettendo prima di parlare. Sarete alle prese con alcune spese che influiranno sul vostro umore. Presto, magari nei prossimi giorni, si verificherà una situazione economica inaspettata e riceverete una chiamata o una visita da un parente.

Vergine - 3° in classifica - Sognate di fare carriera o di riuscire a mettere da parte una notevole somma di denaro. Non fate l'errore di sovraccaricarvi di impegni, dovete pensare anche a godervi la vita che è imprevedibile. In questo mercoledì non si escludono uscite amichevoli o incontri professionali. Se avete un problema cercate di capire come risolverlo. Coloro che amano destreggiarsi tra i fornelli, si sentiranno particolarmente ispirati. Non distraetevi e cercate di osservare meglio quello che vi circonda potrebbe capitarvi davanti un'opportunità interessante.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Siete in un periodo niente male sia per quanto riguarda l'economia che gli affari di cuore. Per le coppie, sposate e non, la passione sarà alle stelle. In famiglia presto giungeranno degli aggiornamenti inaspettati. I single, invece, prossimamente avranno maggiori opportunità di incontrare qualcuno di interessante. Sarete talmente indaffarati che il tempo volerà velocemente. Odiate le code e a volte tendete a chiudervi nella vostra tana.

Scorpione - 11° in classifica - Incontrerete qualcuno che prova un sentimento segreto per voi ma che è molto bravo a nasconderlo. Vi ritroverete anche alle prese con una serie di commissioni da sbrigare. In casa ci sarà da sistemare qualcosa, nei prossimi giorni non si escludono visite. Questa del 30 ottobre sarà la giornata ideale per fare il bucato o per rifornire la credenza. In serata sarete molto assonnati, in fondo questa agitazione vi 'scarica'.

Sagittario - 10° posto - Da alcuni giorni c'è qualcosa che non va ma non lo date a vedere. Dentro di voi provate un sentimento per una persona particolare ma non vi sentite pronti a dichiararvi. Nelle coppie è normale litigare ma fino ad un certo punto. Tenete sotto controllo il lavoro, perché potrebbero arrivare delle opportunità. Avete voglia di rinnovamenti, magari desiderate una nuova abitazione o fare un semplice cambiamento nella disposizione dei mobili o del guardaroba. Alla guida e per strada prestate attenzione. Non si escludono delle possibili transazioni economiche interessanti.

Capricorno - 9° in classifica - L'oroscopo del 30 ottobre vi invita a mettere nero su bianco ciò che sognate di possedere o di diventare. Non è mai troppo tardi per lasciarsi andare o per imparare qualcosa di nuovo. La vita va arricchita di contenuti. Uscite, magari potete invitare qualche conoscenza piacevole ad un aperitivo. Fare vita di società è molto importante e si rivelerà utile nei prossimi giorni. Spesso vi sentite giù di umore, frenate i pensieri negativi sul nascere.

Acquario - 12° posto - Avete un cielo piuttosto brutto, dunque, fate molta attenzione. In amore possono emergere gelosie e fraintendimenti. Datevi del tempo, è solo un periodo nero che prima o poi scemerà. Non potete fare tutto in contemporanea, imparate a staccare la spina ad una certa ora. Molto spesso il vostro intuito non sbaglia, quindi fidatevi di voi e prendete le decisioni che vi sembrano giuste. Qualcuno di vostra conoscenza vi invidia.

Pesci - 5° in classifica - Il vostro è un segno d'acqua, per questo l'umore cambia così come cambiano le maree. In amore avrete finalmente dei riscontri, non si escludono nuove emozioni. Organizzate il weekend già da questo mercoledì, così non vi troverete in difficoltà. Siete delle persone abbastanza umili ma alle volte un po' egocentrici. Volete tutto e subito, ma così rischiate di bruciare le tappe. Buttate via il vecchio e fate spazio al nuovo. A partire da questa giornata, scacciate la tristezza ed ogni forma di pessimismo.