L'Oroscopo del giorno 29 ottobre 2019 è pronto a "sfoderare" un nuovo giro di previsioni. In evidenza in questo contesto è la giornata relativa al prossimo martedì, uno tra i due giorni più importanti - astrologicamente parlando - nella settimana interessata. A questo punto qualcuno si starà chiedendo - giustamente - anche il perché di tale affermazione. La risposta è semplice: la Luna! Per essere precisi, questo martedì 29 ottobre assisteremo al passaggio della Luna in Sagittario mentre, venerdì 1° novembre, osserveremo la "musa dei poeti" transitare in Capricorno.

Sempre nel primo giorno del nuovo mese di novembre avverrà un altro transito astrale di notevole importanza: l'entrata del pianeta Venere nel comparto del Capricorno. Bene, dopo aver dato queste tre importanti notizie passiamo pure a mettere in chiaro quali saranno in questa parte iniziale della settimana i segni più fortunati in amore e nel lavoro.

Come sempre le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative al periodo esaminato, in questo articolo messe in relazione ai soli segni appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A tal proposito si segnala un martedì molto positivo in arrivo per tre simboli astrali in particolare, ovviamente tra i sei sotto valutazione in questo contesto. In primo piano spicca senz'altro il Sagittario, molto fortunato in campo sentimentale grazie all'ingresso della Luna nel segno; altrettanto buone le prospettive nelle attività di lavoro quotidiane. Ottimo il giorno in osservazione anche per coloro nativi del Capricorno nonché in Pesci, ambedue valutati in questo frangente con le cinque stelle della buona sorte.

Invece, visto il relativo cielo astrale poco performante, le previsioni di martedì 29 ottobre annunciano una giornata decisamente impegnativa per i nativi in Bilancia. A dare filo da torcere al segno d'Aria appena citato saranno sia Saturno che Plutone, entrambi in pessima quadratura a Marte, pianeta attualmente presente nel comparto. Ulteriori info nel prosieguo.

Classifica stelline 29 ottobre 2019

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questa parte iniziale della settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di martedì.

In evidenza come sempre in questa parte del trattato, l'attesissima classifica stelline quotidiana, interessante in questo contesto il giorno 29 ottobre 2019. Positivo il periodo, come da anticipazioni iniziali, per gli amici del Sagittario, in questo caso preventivati con un ottimo martedì valutato al "top". Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito ai restanti segni? Bene, passiamo pure a mettere in piena evidenza il resto della seguente scaletta:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno ;

: Sagittario - ; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo martedì 29 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata abbastanza impegnativa questa relativa al prossimo martedì in quanto valutata negativamente.

A rendere questa parte della settimana un po' "zoppicante", sempre secondo le nostre previsioni del giorno, saranno senz'altro Saturno e Plutone in Capricorno, in questa giornata in quadratura al vostro Marte nel segno. Nel frattempo, da tenere a conto anche la specularità negativa in arrivo da Urano, quest'ultimo già in opposizione al Sole in Scorpione. Il consiglio in questi casi è "non fare nulla!", ma solo aspettare che cambi il vento...

In amore gli astri di vostra competenza invitano senz'altro alla calma, prestando attenzione soprattutto in ambito sentimentale. Diciamo che sarà abbastanza difficile dialogare, perciò cercate di aprirvi il più possibile allo scopo di non far alterare il partner, magari finendo per trovarsi in mezzo a discussioni accese senza volerlo. Single, a causa delle attuali negatività planetarie vivrete una giornata un po' particolare, contraddistinta da dubbi e/o pensieri. Cercate di superare qualche incertezza sentimentale sperando che qualcosa possa girare a favore. Nel lavoro invece, questa di prossimo arrivo potrebbe essere una giornata molto impegnativa e faticosa. Le attività da portare a termine sembreranno interminabili, pertanto non fatevi prendere dall'angoscia e rllentate semplicemente il ritmo.

Scorpione - Si presume possa essere allineato alla normalissima routine questo vostro martedì 29 ottobre. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite e trovate la grinta unita alla forza che alberga dentro di voi: evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, ok? Probabilmente in tanti sarete stanchi ed abbastanza sotto stress: prendetevi il tempo che vi occorre per ricaricarvi, perché in questa giornata collezionerete contrattempi su contrattempi e tutto quello che era stato pianificato passerà in secondo piano. In amore è bello godersi il partner, anche stando semplicemente comodi sul divano, magari mentre si guarda insieme il film preferito. Diciamo che per essere felici non serve "per forza" fare sempre qualcosa di nuovo, anche la buona routine se presa con l'animo giusto risulta appagante. In molti di certo state andando nella direzione giusta, quindi bravissimi! Single, guardatevi bene intorno: non tutte le persone che vi circondano sono da ritenersi in buona fede o affidabili; tra queste qualcuna potrebbe mettervi in difficoltà. Scegliete la strada della diffidenza e contate soltanto sulle vostre forze. In alcuni frangenti potreste avere episodi di debolezza legati a un recente stress. Parlando invece in merito alle faccende quotidiane, il lavoro sarà incoraggiante, confortati e sostenuti da una sufficiente comunicativa e da un discreto carisma personale. Riuscirete a finalizzare alcune iniziative in atto.

Sagittario "top del giorno" - Giornata davvero meravigliosa, valutata dall'Astrologia del momento come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene, come già annunciato più volte, la presenza di una splendida Luna nel comparto, ovviamente positiva al 100%, darà senz'altro ottime possibilità da investire in amore o negli affetti in generale. Pertanto, parlando di buoni sentimenti, le tensioni degli ultimi giorni si scioglieranno come neve al sole regalando sensazioni tranquille e tanta voglia di fare qualcosa di importante. Nella vita di coppia sarà raggiunta una maggiore stabilità e chi dovrà prendere decisioni importanti saprà muoversi nel modo giusto. Single, avrete l’imbarazzo della scelta: troverete qualcuno degno del vostro amore? Cercate di puntare tutto su una persona che vi capisca, che sappia ascoltare e con la quale possiate condividere gioie ma anche dolori. Nel lavoro si presenteranno nuovi stimoli, magari sotto forma di offerte da prendere seriamente in considerazione. Pensando positivamente non avrete di che preoccuparvi: i problemi nascono per essere risolti non per essere rimandati ''a dopo''.

Astrologia del giorno 29 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà molto bene la giornata in questa parte della settimana con un avvio senz'altro in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte di vita: non fatevi prendere troppo la mano dall'entusiasmo però, ok? Le predizioni di martedì, per quanto concerne i rapporti d'amore, indicano che il buon umore renderà sicuramente molto positivo tutto ciò che riguarderà la sfera emozionale di coppia. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme al partner: approfittare di questa splendida giornata puntando magari tutto su iniziative ad ampio respiro oppure per dare una buona spinta alle cose attualmente in sospeso o in stallo. Single, per molti di voi questo martedì sarà molto importante per quanto riguarda alcuni affetti da classificare. Diciamo che il periodo potrebbe regalare emozioni e qualche piccola novità, ma solo se avrete il coraggio di assecondare la voce del vostro cuore, altrimenti picche! Nel lavoro i favori delle stelle metteranno di fronte a voi nuove occasioni. Starà solo a voi stessi saperle opportunamente cogliere al volo, sappiatelo. Pertanto, datevi da fare e non perdete neanche un minuto, perché il successo è (quasi) assicurato.

Acquario - Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro prossimo martedì. Quindi, preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata, diciamo pure positiva ma in linea con le tante già vissute. A grandi linee il periodo si preannuncia mediamente fattibile in diversi comparti, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito per via di alcune situazioni attualmente in stallo. In campo sentimentale altresì, si prevedono lievi turbolenze sia in coppia che in stato singolo. Non siate impulsivi e non abbiate fretta perché potrebbero maturare eventi che avranno l’incarico di mettere a dura prova la vostra pazienza. Single, scoprirete che forse è arrivato il momento per un nuovo grande amore: fate della curiosità (possibilmente reciproca) la vostra arma di seduzione. Se poi fate parte di coloro con poca pazienza vi diciamo che emozioni importanti sono in arrivo: non amate perdere tempo in convenevoli? Bene, sarà possibile evitare corteggiamenti o cose simili e andare subito al sodo! Chi è solo da un po’ di tempo a questa parte intanto, potrà guardarsi di nuovo intorno per valutare la possibilità di intrecciare nuove relazioni. Nel lavoro invece, forse non lo sapete oppure non volete ammetterlo: siete davvero in gamba! Questo martedì nessuno vi fermerà, soprattutto perché sarete consapevoli delle vostre capacità e andrete dritti verso la meta prefissata: auguri!

Pesci - Giornata di martedì valutata ottima su molti fronti. Secondo l'oroscopo del giorno 29 ottobre, il periodo evolverà in special modo in direzione dei sentimenti, regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. La giornata si aprirà molto bene, con punte di positività davvero alte già dalla primissima mattinata. In generale, gli astri suggeriscono di darsi da fare soprattutto su una questione che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro buon umore... Riguardo l'amore, la vita sentimentale di certo scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così e tutto sarà davvero speciale... Se single invece, la vostra curiosità sarà molto accentuata nella vita amorosa quotidiana, favorendo nuove opportunità su cui poggiare speranze, scelte e desideri. Spetterà solo ed esclusivamente a voi se optare per la felicità che sarà a portata di mano. Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.