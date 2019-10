L'Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 è disponibile a dare consigli e raccomandazioni in merito al periodo a ridosso della fine dell'attuale mese e l'inizio di quello prossimo, novembre. Come da copione ormai consolidato iniziamo con il mettere in evidenza i segni favoriti dalle stelle e, a seguire, un breve anticipo sui prossimi transiti lunari. Come al solito facciamo presente che in questo contesto andremo a trattare i soli segni interessanti la prima metà zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A colorare la nostra anteprima tra i segni più fortunati, il Cancro (voto 9); stabile la situazione invece per coloro appartenenti a Leone (voto 7) e Vergine (voto 7) preventivati in periodo mediamente positivo. Invece, le previsioni da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre annunciano poco o nulla in merito al frangente selezionato ai restanti segni: andiamo a scoprirli insieme uno ad uno, ovviamente subito dopo aver dato luce ai nuovi spostamenti della Luna.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare come sempre a svelare le previsioni, le pagelle e le stelle quotidiane messe in evidenza nelle previsioni dell'oroscopo settimanale, ci preme dare un esaustivo, seppur breve, indizio sui nuovi transiti messi in conto all'Astro della Terra. Diciamo subito che il lasso temporale sotto analisi nel contesto conta in tutto tre tappe, logicamente programmate per questa settimana.

Il giro infrasettimanale prenderà avvio con la Luna in Sagittario, presente nel segno di fuoco già da questo martedì 29 ottobre alle ore 22:58. La conturbante "musa dei poeti" andrà a formare la figura astrologica relativa alla Luna in Capricorno nel nuovo step previsto per venerdì 1 novembre alle ore 3:38. La settimana in analisi chiuderà i battenti con l'ingresso della Luna in Acquario previsto per sabato 2 novembre.

Da segnalare infine, per dovere di cronaca astrale, un transito planetario non relativo alla Luna ovviamente ma di notevole portata: l'ingresso di Venere in Sagittario, previsto per venerdì 1 novembre alla ore 20:25 della serata.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Valutato appena sulla semplice sufficienza il periodo per voi dell'Ariete, le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività ad inizio e metà periodo.

Dunque, in arrivo un lunedì (ko) ed un giovedì (sottotono) da tenere sotto stretto controllo: evitate di strafare come al solito ma siate coerenti e concentrati con le cose e verso le situazioni con le quali avrete a che fare. Da sfruttare al massimo le giornate del 30 ottobre e del 3 novembre valutate al "top". Di seguito cosa promette la fine di ottobre e l'inizio di novembre a voi Ariete. Il resoconto con le stelle giornaliere:

★★★★★ mercoledì 30 ottobre e domenica 3 novembre;

★★★★ martedì 29 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre;

★★★ giovedì 31 ottobre;

★★ lunedì 28 ottobre.

Toro: voto 6.

Si preannuncia un periodo abbastanza lento per voi del Toro, privo della "top del giorno" purtroppo e quasi tutto incentrato su un periodo prevalentemente a fasi alterne. Calma e tranquilli: tenete d'occhio in particolar modo mercoledì 30 ottobre (ko) e domenica 3 novembre (sottotono), regolandovi per gli altri giorni. Senz'altro, per questioni importanti o necessità di prim'ordine, consigliato puntare sulle giornate di lunedì 28 ottobre e venerdì 1 novembre, entrambe valutate a cinque stelle. Ansiosi di scoprire maggiori dettagli? Ok, apriamo con il discorso "stelline giornaliere":

★★★★★ lunedì 28 e venerdì 1;

★★★★ martedì 29, giovedì 31 e sabato 2;

★★★ domenica 3 novembre;

★★ mercoledì 30 ottobre.

Gemelli: voto 6. La settimana non si prevede come tra le migliori in assoluto per voi Gemelli, anche se in determinate giornate potrete contare su un'ottima positività offerta dagli astri del momento. La parte interessante il periodo finale diciamo che avrete qualche inconveniente a cui porre particolare attenzione, specialmente sabato 2 novembre, sottoscritto con il pessimo "ko". Altrettanto impegnativa la giornata di venerdì 1 novembre, in questo caso valutata con la spunta del "sottotono". Il resto del periodo senz'altro si terrà su alti e bassi ma sempre entro in margini della positività. Vediamo dunque di essere più chiari mettendo in risalto la situazione giornaliera delle stelline. Il resoconto restituito dall'Astrologia del momento:

★★★★★ lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre;

★★★★ martedì 29, giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre;

★★★ venerdì 1 novembre;

★★ sabato 2 novembre.

Cancro: voto 9. L'oroscopo settimanale annuncia una settimana altamente performante, ottima in moti comparti per voi del Cancro. Le giornate evolveranno come dalle vostre attese, in parte nel lavoro ma soprattutto in ambito dei rapporti affettivi. Molti di voi nativi avrete ottime probabilità di fare centro in amore nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Pronti a gongolare in amore? Bene, andiamo pure a dare voce alle stelline in analisi e scopriamo come sono stati soppesati i prossimi sette giorni a venire. La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 30 ottobre;

mercoledì 30 ottobre; ★★★★★ giovedì 31, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 1;

★★★ martedì 29 ottobre;

Leone: voto 7. I prossimi sette giorni si annunciano abbastanza buoni per voi nativi in Leone, specialmente nella parte centrale del periodo. Un piccolo appunto in merito all'inizio e alla fine del frangente analizzato: lunedì 28 ottobre e domenica 3 novembre saranno le uniche giornate in cui dovrete stare molto "abbottonati" in qualsivoglia situazione: infatti il 28 porterà in dote il "sottotono" mentre il 3 sarà da considerare da "ko". puntate tutto sulla giornata "top" relativa a giovedì 31 ottobre e, nel caso non dovesse essere sufficiente, avrete a disposizione altre due giornate ottime valutate a cinque stelle: pronti a fare il punto sulla vostra situazione stelline? Di seguito il responso da parte dell'Astrologia applicata al periodo:

Top del giorno giovedì 31 ottobre;

giovedì 31 ottobre; ★★★★★ martedì 29 ottobre e venerdì 1 novembre;

★★★★ mercoledì 30 ottobre e sabato 2 novembre;

★★★ lunedì 28 ottobre;

★★ domenica 3 novembre.

Vergine: voto 7. Non malaccio davvero il prossimo periodo, nel contesto messo sotto analisi nei confronti di voi Vergine. Diciamo che i sette giorni valutati dall'oroscopo della settimana 28 ottobre al 3 novembre potranno contare su una media positività. I giorni più a voi congeniali saranno quelli di inizio e fine periodo, tralasciando la parte centrale interessata da eventi astrali certamente non troppo favorevoli: infatti mercoledì 30 ottobre farà segnare un frangente "sottotono" mentre giovedì risulterà da "ko". Vediamo quindi come sono state distribuite le stelline giornaliere di vostra competenza e regolarvi di conseguenza. La scaletta settimanale:

Top del giorno domenica 3 novembre;

domenica 3 novembre; ★★★★★ martedì 29 ottobre e sabato 2 novembre;

★★★★ lunedì 28 ottobre e venerdì 1 novembre;

★★★ mercoledì 30 ottobre;

★★ giovedì 31 ottobre 2019.

