L'Oroscopo di domani martedì 8 ottobre 2019 è pronto a rilasciare le nuove predizioni in merito al secondo giorno dell'attuale settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco è l'Astrologia. Nella fattispecie, ad essere presi in considerazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Questi ultimi saranno sottoposti a valutazione approfondita in merito ai settori della vita legati all'amore e al lavoro: curiosi di sapere se questo martedì le stelle porteranno fortuna al vostro segno? Parlando di periodo positivo, visto soprattutto i transiti della Luna in Acquario e Venere in Scorpione, il periodo vede sotto la buona luce delle stelle due segni in particolare.

Ad avere massima fortuna in amore ed in parte anche nel lavoro sono certamente Ariete e Cancro, in questo frangente valutati a cinque stelle.

Continuando a dare informazioni in merito ai sei simboli sotto la nostra 'lente astrologica', positività in arrivo ad altri tre segni: in campo sentimentale come pure nei confronti delle attività quotidiane, il prossimo martedì si prevede abbastanza positivo per Gemelli, Leone e Vergine, sottoscritti alla pari da quattro semplici ma buone stelle. Invece, a dover lottare contro turbolenze astrali negative, sempre in base a quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali del 8 ottobre, saranno quasi sicuramente coloro nativi nel segno del Toro, in questo momento classificati in giornata 'sottotono'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 8 ottobre 2019

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati previsti dalla nuova classifica stelline di martedì 8 ottobre 2019. Come anticipato in apertura, degni di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Ariete e del Cancro. Entrambi sono stati valutati a cinque stelle, dunque al 'top': il primo tra i due potrà senz'altro contare sull'ottimo sestile in atto tra Sole e Giove, pianeti risultanti speculari positivi al 75%; invece il Cancro avrà a favore il trigono in atto tra Luna e sole, entrambi speculari positivi al 70%.

A questo punto iniziamo pure a dare luce alla nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane.

Il resoconto parziale nella scaletta a seguire:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo martedì 8 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata in esame si presume possa essere non troppo convincente per voi Ariete, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che, a fronte di quanto appena svelato, non avrete troppo da esultare ma nemmeno essere troppo preoccupati.

In generale il periodo osserverà una cadenza a fasi alternate (alti e bassi), diciamo però lineare quel che basta per non scadere nella negatività. Secondo le previsioni pertanto, per quanto riguarda l'amore, sarà una discreto martedì a patto di saper coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Senz'altro alla fine godrete di un’intesa certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione.

La fine della serata potrebbe regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva. Cercate di capire se la strada che avete preso è in linea con i vostri progetti o se invece è necessario fare un'inversione di marcia. Ricordatevi però che il vostro target dovrà essere sempre la felicità... Nel lavoro, potrete finalmente farvi prendere dall'euforia in merito ad una nuova proposta. Visto il positivo riscontro che potreste ottenere da questa inaspettata opportunità, gli astri raccomandano di non farsi trovare impreparati, ok?

Toro - Il prossimo martedì sarà 'sottotono' per voi Toro, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi). Non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare: mettete in primo piano la tattica da seguire, poi il resto. In alcuni frangenti potreste avvertire un po' di fatica: tranquilli, è normale. In amore, sarete talmente presi dall'entusiasmo per le vostre iniziative che non vi accorgete di aver trascurato la persona amata. Regalate un angolo della vostra vita dedicando un poco della vostra attenzione, vedrete che andrà molto meglio. Se avete intenzione di cambiare approccio per riuscire a capire il vostro partner, qualunque cosa sia fatelo! Single, il contrasto negativo di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione potenzialmente a rischio: volendo (leggasi pure 'potendo'), posponete ad altro periodo, ok? Nel lavoro, sarete un po' agitati per i cambiamenti in atto, ma a fine giornata potrete tirare un sospiro di sollievo. Ai più gli astri verranno incontro, ma la fortuna da sola non basta: metteteci del vostro e l'impegno sarà ripagato.

Gemelli - Il secondo giorno dell'attuale settimana sarà di certo sufficientemente buono per voi Gemelli. In generale, una sensazione di appagamento o di calore che senz'altro riuscirete a dare o che magari riceverete dagli altri, concorrerà senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza. Diciamo che sarete spinti a dare il meglio di voi in molte situazioni. In amore, l'Astrologia del periodo invita a tenere un profilo attento ma non timoroso. Più di qualcuno tra voi Gemelli godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Single, partirete alla scoperta di una nuova dimensione dell'amore, sfuggente ma allo stesso momento molto invitante. In questi giorni Cupido non avrà grandi novità per voi, perciò per eventuali novità dovrete attendere ancora un po'. Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa. Comunque vada, con un po' di attenzione in più riuscirete a portare a casa discrete soddisfazioni.

Astrologia del giorno 8 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa parte della settimana coincidente con la giornata di martedì potrebbe essere davvero molto sentita e decisamente ottima da vivere per tanti di voi del Cancro. Senz'altro il periodo sarà ben sostenuto da stelle magnanime e sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo, come in quello puramente lavorativo. Le previsioni di martedì, visto l'ottimo periodo indicano più che positivo il settore relativo all'amore: avrete voglia di novità all'interno del rapporto ma non saprete spiegare neppure voi (al partner) di cosa effettivamente si tratta. Single, calibrate le prossime avance: troppa foga potrebbe essere controproducente, ok? Diciamo che le nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità, anche se molto forte potrebbe essere la voglia di andare 'controcorrente'. Nel lavoro, sarete animati da una buona dose di ottimismo in grado di rendervi solari e molto loquaci. A dare ottime possibilità al periodo, la vostra costanza: quest'ultima sarà giustamente premiata, e questo migliorerà notevolmente il vostro umore.

Leone - Si prevede un avvio abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, con un martedì stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti. In questo frangente le stelle non favoriscono i cambiamenti epocali: cercate quindi di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato (in primis riguardo ai sentimenti, tenetelo a mente!). In amore, iniziate a dissipare i dubbi che avevate, questo permetterà alla vostra vita sentimentale di procedere in modo convincente verso traguardi ambiziosi. Parlate dei problemi che avete alla persona amata, di certo sarete compiaciuti di averlo fatto presente risolvendo insieme ogni cosa. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri, allora fatela per voi: regalatevi un momento di sana felicità, in fondo tutto si gioca su equilibri instabili e anche quello che vi sembra certo in questo periodo, magari tra un po' potrebbe non esserlo più. Nel lavoro, non riuscirete a fare molto, specialmente ciò che avevate programmato, se non scendendo un po' a compromessi: mostratevi flessibili. Scontri con quel collega che ben conoscete.

Vergine - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Questo martedì d'inizio settimana, dunque, valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità, non intaccherà molto il lato sentimentale. Perciò, l'oroscopo di domani 8 ottobre consiglia in amore massima tranquillità e tanta concentrazione sui programmi in corso. Senz'altro il quadro astrale odierno è piuttosto armonico e promette una giornata sufficientemente stimolante: poche le nuove amicizie con gli affetti discretamente stabili. Insomma, la solita giornata normale in cui tutto è ridondante e poco o nulla di nuovo accade: meglio questo che una predizione negativa, non trovate? Single, per molti di voi si preannuncia una giornata più che incoraggiante, oltre che in campo sentimentale soprattutto nelle questioni legate all'amicizia. In alcuni casi, qualcuno di voi della Vergine avrà ancora bisogno di stabilire un certo feeling con le persone che lo circondano: fatelo, apprezzerete molto presto dei buoni risultati. Nel lavoro infine, il cielo vi sosterrà egregiamente e le aspirazioni potranno concretizzarsi al meglio. Evitate però di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.