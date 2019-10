L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla seconda settimana di ottobre punta un riflettore sulle opportunità sentimentali di ciascun segno zodiacale. Facendo riferimento su una Luna un po' rigida presente in Capricorno, poi successivamente più amichevole in Acquario e molto spirituale in Pesci, le emozioni prendono il volo e i sogni iniziano a concretizzarsi. L'entrata di Venere in Scorpione mercoledì darà il via libera a splendidi momenti di romanticismo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo settimanale

Ariete: martedì Luna dall'Acquario potrebbe rendere le percezioni sentimentali distratte a causa di un rifiuto ad interpretare le emozioni. Marte, Sole e Venere remeranno ancora contro, sfidandovi ad aprirvi con maggiore chiarezza alle opportunità amorose.

Toro: una Luna positiva ad inizio settimana incrocerà le sue energie con Urano, sprigionando novità che porteranno ad avviare alcuni cambiamenti positivi per la sfera sentimentale.

Il tutto accadrà senza scosse e vedrete una persona in particolare sotto una luce diversa.

Gemelli: martedì riuscirete a giudicare con maggiore obiettività un pretendente che vi sta corteggiando. Un desiderio di indipendenza riuscirà a imporre il vostro volere in questa storia che sta per nascere. Senza influenze esterne sarete voi a decidere per un sì o per un no.

Cancro: il sovraffollamento planetario presente in Bilancia infastidirà un po' le sensazioni amorose poiché in quadratura.

Attenzione a non sprecare le energie vitali litigando o sprigionando eccessivo nervosismo, piuttosto puntate tutto su un fine settimana più promettente per l'amore.

Leone: non siate frettolosi in amore ma analizzate bene la situazione amorosa che state coltivando attingendo maggiore dedizione e minore fretta. Urano potrebbe giocare brutti scherzi e creare tensioni che andranno dissolvendosi nel weekend.

Vergine: lunedì l'approccio amoroso potrebbe diventare più freddo dal punto di vista emotivo a causa della presenza di Luna in Capricorno che renderà le sensazioni suscettibili. La vicinanza di Venere e Sole però indicheranno una strada da intraprendere con coraggio per raggiungere la felicità.

Previsioni astrologiche

Bilancia: approfittate di splendidi momenti romantici fino a mercoledì, quando Venere poi si sposterà nel domicilio adiacente lasciandovi nelle mani di Sole e Marte.

L'astro venusiano continuerà comunque ad elargire amore ma sarete più concreti e pronti a tutto nel weekend.

Scorpione: la combinazione Luna-Mercurio spronerà i sentimenti in questa settimana ricca di novità amorose. Se martedì avvertirete un certo nervosismo, il fine settimana sarà benefico per le conquiste amorose.

Sagittario: si dice che la calma sia la virtù dei forti e dovrete tenere a bada una certa insofferenza per raggiungere i progetti amorosi sperati.

Domenica noterete che avrete fatto una scelta giusta e saggia.

Capricorno: Luna a inizio settimana in sinergia con Saturno, anche se rende le sensazioni amorose più ragionate ed emotivamente fredde, aprirà le percezioni intellettuali a un'esplorazione delle persone. Attenzione però a non essere troppo introversi.

Acquario: uno spirito avventuroso verrà garantito da Luna nel segno nella giornata di martedì. Gli orizzonti amorosi si apriranno verso mete sconosciute e una sorta di intuizione perspicace sarà utile per concretizzare i progetti amorosi.

Pesci: Luna in Capricorno innescherà alcuni avvenimenti nuovi in grado di colorare la sfera amorosa di mille sfumature sensazionali. Lunedì i riflessi emotivi saranno meravigliosi e avrete l'opportunità di rivoluzionare lo status amoroso da single a felicemente impegnati. Buono anche il fine settimana.