L'Oroscopo del giorno 5 ottobre è pronto a rivelare che sabato sarà. La settimana volge a conclusione e l'autunno diventa via via più freddo. Ma la temperatura esterna rischia di diventare una scusa per non uscire e mettersi in gioco. Tra i segni top del giorno troviamo i nati del Cancro i quali sono molto ricercati e amati. In seguito la classifica del giorno e le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo 5 ottobre, classifica da Ariete a Vergine

Ariete – 2° posto in classifica. Questa sarà la vostra giornata ideale. Qualsiasi attività metterete in atto avrà successo perché avete molte capacità. Siete dotati di molta concentrazione e razionalità, siete ammirati e invidiati da tutti. Questa ispirazione potrebbe derivare da una persona che ha fatto colpo su di voi. Andate cauti senza montarvi troppo la testa e procedete con i vostri obiettivi.

Toro – L'oroscopo del 5 ottobre vi vede al 9° posto e dice che avete sempre bisogno di esternare ciò che provate. Se avete delle idee vorreste condividerle con gli altri, un po' per motivi di altruismo e un po' per mettervi in mostra. Ma sappiate che cercheranno di attingere dalle vostre idee approfittandone grossomodo. In questo sabato tutto risulta semplice ma è soprattutto più pericoloso per voi.

Gemelli – 10° in classifica. Potreste avere dei piccoli problemi sul lavoro che potrebbero rallentarvi e mettervi di malumore. Per coloro che vi stanno intorno, ogni vostra parola potrebbe apparire sbagliata. State alla larga da tutti ed evitate scontri faccia a faccia. In serata concedetevi un bel bagno rilassante e una calda cioccolata, ormai il freddo si è fatto intenso.

Cancro – 1° posto, giornata al top.

Alcune persone a cui tenete molto vi ricercano perché hanno bisogno dei vostri preziosissimi consigli. Attenzione però! Se siete diretti rischiate di sentirvi dire di farvi gli affari vostri. Siete persone sagge ed educate, ma in questo sabato cercate di non esagerare e non siate irruenti. L'amore è fantastico, la famiglia è unita. Chi si sente solo deve uscire e mettersi in gioco. Salute ok anche se soffrite il freddo.

Leone – 3° posto. In questa giornata di fine settimana potreste sentire qualcosa di diverso avvicinandovi a certe persone. Tuttavia, non capirete subito di cosa si tratta, magari sentimento, o attrazione oppure semplice ammirazione. Con queste sensazioni bisogna prendere fiato e riflettere sul da farsi. Intanto, comportatevi normalmente o almeno provateci.

Vergine – 11°. Molte persone sono abituati ai vostri giudizi e non possono farne a meno.

Cercate di essere più obiettivi, quantomeno indiscreti nel valutare la vita degli altri. Potreste, magari, pensare un po' ai vostri problemi e a valutare di più la vostra vita. Chi siete? Dove state andando? Rifletteteci su.

Previsioni e oroscopo del sabato da Bilancia a Pesci

Bilancia – L'oroscopo del 5 ottobre vi vede al 6° posto in classifica. Chiunque sia di fronte ad un insuccesso o ad una sconfitta ha bisogno di tempo per riprendersi. Non sapete mai come reagire e non amate mostrare le vostre emozioni. In questo sabato, l'oroscopo dice che non dovete preoccuparvi di queste faccende. Sarà bello lasciar intravedere cosa provate alle persone che vi sono intorno e che magari pensano che non siete capaci di amare.

Scorpione – 5° posto. Se volete che chi vi stia intorno vi aiuti a raggiungere degli obiettivi, dovete assicurarvi che tutto proceda secondo i vostri piani e non i loro. Se così non fosse, allora dovete fare un passo indietro ed affermarvi. Dovete dimostrare le vostre intuizioni e i vostri progetti. Occhio ai primi malanni stagionali, non si scherza con questo freddo.

Sagittario – 12° in classifica. Notte tempestosa con risveglio tumultuoso. In questo sabato dovreste trovare un po' di tempo da dedicare alla famiglia e alle questioni di casa. Cominciate ad occuparvi della vostra famiglia e non di ciò che avviene all'esterno. Se siete stati poco presenti, tornate a far sentire la vostra presenza e non abbiate paura di mettervi in mostra o di prendere sul serio alcune questioni che potrebbero apparire marginali.

Capricorno – 4° posto in classifica. In questi giorni dovete fare più esercizio fisico, specie se volte sentirvi bene con il corpo. La vostra salute vi chiede un po' di movimento. Se non fate sport, fate almeno delle lunghe passeggiate così da bruciare un po' di tossine. Questo fresco fungerà da tonico, ma dovete coprirvi a dovere. Tutto ciò vi farà anche riflettere su certe questioni e vi ritaglierete un momento esclusivamente vostro.

Acquario – 8° classificato. Non siete persone cattive né tanto meno negative, ma spesso sembra che vi dia fastidio qualsiasi cosa qualcuno dica. Magari avete mille pensieri per la testa. Potreste apparire quello che in realtà non siete. Evitate di cadere in una trappola perché poi sarà difficile liberarsi.

Pesci – 7° posto. Le previsioni di questa giornata dicono che non riuscite a capire dove sia il problema perché evidentemente non esiste! Le vostre reazioni e paranoie potrebbero mettere a disagio chi di problemi né ha davvero. Pensate di più a chi ha tanti problemi da risolvere e non ha neppure il tempo di pensare se quei problemi sono immaginari o reali.