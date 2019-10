Oroscopo della giornata di sabato 5 ottobre per i dodici segni zodiacali. Le previsioni mettono in luce forti cambiamenti, sia in positivo e sia in negativo che coinvolgeranno soprattutto Gemelli, Bilancia ed Acquario. Per tutti gli altri si preannunciano giornate all'insegna della routine, pur con qualche novità.

Previsioni astrologiche del 5 ottobre, prima sestina

Ariete: in amore vi sentirete scoraggiati.

Regnerà in voi la consapevolezza di essere la "parte debole" della coppia ed il vostro continuo bisogno di conferme inizierà a logorarvi dentro.

Toro: l'impegno sul posto di lavoro non sembrerà essere adeguatamente ripagato. La giornata di sabato rappresenterà una buona occasione per riflettere su quali siano le vostre concrete aspettative per il futuro.

Gemelli: quando la situazione pare migliorare, ecco che l'oroscopo di sabato 5 ottobre evidenzia come un nuovo crollo psicologico tornerà a mettere in primissimo piano tutti i dubbi che credevate di aver sciolto.

Cancro: la ritrovata affinità di coppia distoglierà la vostra mente dalle preoccupazioni inerenti alle spese che la prossima settimana sarete chiamati ad affrontare.

Leone: dopo un periodo di stallo, gli affari torneranno finalmente a crescere ridandovi nuovi stimoli per i futuri progetti in cantiere.

Vergine: una serata in compagnia degli amici di sempre risveglierà in voi il desiderio di nuove conoscenze, con la speranza che queste possano magari tramutarsi in un importante legame sentimentale.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: tutto andrà a gonfie vele, sia in amore che per quanto riguarda il lavoro. Non mancheranno opportunità da cogliere al volo, soprattutto per i single.

Scorpione: netta ripresa in termini di benessere fisico, dopo alcuni malanni che nei giorni scorsi avevano causato ingiustificate preoccupazioni.

Sagittario: quanto tutto sembrava ormai definito, gli accordi professionali subiranno un inaspettato stop.

Sarete chiamati ad ulteriori sforzi per recuperare il terreno perduto.

Capricorno: l'oroscopo del 5 ottobre pone le basi per un inizio del weekend all'insegna del divertimento e della buona compagnia.

Acquario: per alcuni di voi i contrasti con il partner risulteranno irrecuperabili, tanto da farvi dubitare circa la prosecuzione di un rapporto ormai compromesso. Non umiliatevi al punto di annullarvi in favore dell'altra persona.

Pesci: in famiglia tornerà l'armonia che da troppo tempo mancava. Riscoprirete il piacere di un'ottima cena in compagnia dei vostri cari.