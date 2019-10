L'Oroscopo del 4 ottobre e la relativa classifica sono pronti a svelare che tipo di giornata aspettarci. Partiamo dicendo che questo sarà un venerdì particolare, governato da influssi astrali importanti. Ciascun segno affronterà le proprie 'battaglie'. C'è chi, come i nativi del Cancro, dovrà affidarsi solo su sé stesso per ottenere dei risultati efficaci e chi, come nel caso Acquario, deve combattere contro alcuni vizi nocivi. Approfondiamo il discorso con le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni.

Oroscopo e classifica da Ariete a Vergine del 4 ottobre

Ariete – 9° posto: È complicato pianificare il futuro quando si è incerti del presente. È una questione di razionalità, non appena sarete più sereni, riuscirete a fare un piano preciso. Spesso la confusione è benefica, vi permette di fermarvi e schiarire le idee. Solo così si riparte con più energia e con maggiore convinzione.

Toro – 8° posto: In questa giornata dovete chiedervi quale sono le prospettive del vostro rapporto sentimentale, ciò sarà utile per capire se è vero amore.

Questo venerdì è un buon periodo per costruire qualcosa di valido, perciò non perdete la speranza.

Gemelli – 7° posto: Chi lo dice che nel rapporto d’amore sono tutte rose e fiori o che bisogna andare sempre d’accordo e tutto deve filare liscio? Ogni tanto ci sono tensioni ed anche queste aiutano a maturare. Chi non la pensa così, sicuramente non mostra il vero carattere. Spesso non tutti i mali vengono per nuocere.

Cancro – 2° posto: Spesso si deve contare solo su se stessi, è proprio il caso di questa giornata. Se volete ottenere dei risultati efficaci dovete fare qualche sacrificio. Perciò dipende tutto dalla vostra volontà. Siete persone pratiche e molto bravi a trovare delle soluzioni veloci in campo professionale. Dunque fatevi coraggio perché oggi sarete i migliori.

Leone – 11° posto: Qualcuno vi chiederà un cambiamento.

Potrebbe essere qualcosa di piccolo come cambiare mensa o qualcosa di grande come cambiare casa e parlare con qualcuno. Dalle piccole e nuove idee derivano grandiosi scoperte. Se qualcosa non funziona più, modificatela. Basta poco.

Vergine – 6° posto: L'oroscopo del 4 ottobre vi invita ad essere moderati. Dovete usare cautela in tutto ciò che fate, solo così potete capire dove state andando. Ascoltate e aspettate la mossa altrui, dopodiché agite. Se ne sarete soddisfatti, potete correre verso la meta.

Oroscopo 4 ottobre 2019 con classifica da Bilancia a Pesci

Bilancia – 1° posto: Se guardate i dettagli scrupolosamente, capirete tutti i difetti che ci sono in determinati progetti e magari abbandonerete delle idee poco valide. Tutto ciò che state cercando è a portata di mano ma avete messo troppa carne a cuocere. L'oroscopo suggerisce di fare dei tagli efficienti e di mettere via tutte le cose inutili.

La giornata è molto positiva.

Scorpione – 10° posto: Se non volete far soffrire una persona cara dicendo come la pensate, sarebbe opportuno tacere. Ricordate che molto spesso bisogna ferire qualcuno per arrivare ad un punto di svolta. Tuttavia, se non volete essere giudicati come persone cattive, questo vostro comportamento sarà inutile e chi ne soffrirà sarete voi in prima persona.

Sagittario – 5° posto: Se in questa giornata volete ottenere un invito dovete mettervi in mostra, sorridere e fare di tutto per farvi notare da chi vi interessa. Non è possibile conquistare qualcuno solo con lo sguardo. Avvicinatevi con una scusa, magari potete iniziare con un discorso banale. Spesso a voler esser originali si resta a bocca asciutta.

Capricorno – 4° posto: Se volete una possibilità maggiore, oppure volete che qualcuno vi prenda in considerazione, dovete prendere una posizione anche contrastante rispetto a coloro che approcciate. C’è bisogno di cambiare le regole, di rompere gli schemi e di ricostruire. Solo con la vostra energia si può rinnovare.

Acquario – 12° posto: L'oroscopo del giorno vi vede battagliare con alcune vostre abitudini che non portano da nessuna parte, ma è difficile rinunciare a qualcosa che vi dona benessere. Avete pensato di sostituirle? Basta poco per trovare piacere nelle piccole cose. È ridicolo esser schiavi di uno stile di vita deleterio.

Pesci – 3° posto: In questo venerdì potrebbe risultare difficile rilassarsi un po'. Negli ultimi tempi avete corso come un maratoneta e avete rimediato anche agli errori altrui. Tuttavia, in questa giornata potrebbe esserci qualcosa di buono e potreste trovare un grande alleato nella persona che amate e sviluppare insieme un grande progetto.