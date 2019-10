Domenica 6 ottobre 2019 a livello astrale troveremo la Luna, Plutone e Saturno nel segno del Capricorno, mentre Giove sarà in Sagittario. Intanto Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione, mentre nel frattempo Marte, Venere ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Infine Nettuno permarrà in Pesci, così come Urano che continuerà il suo moto in Toro.

Toro passionale

Ariete: spossati. Le energie potrebbero scarseggiare in questo ultimo giorno della settimana a causa dell'avverso duetto Marte-Sole che andrà ad intaccare anche la voglia di mettersi in gioco dei nati Ariete.

Toro: passionali. La triade di Terra Urano-Saturno-Sole premierà, con tutta probabilità, le faccende di cuore dei nativi rendendoli oltremodo dediti alle arti amatorie, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Gemelli: finanze 'flop'. Urano retrogrado 'illuminato' dalla Luna in Capricorno porrà l'accento sul settore economico dei nativi evidenziando ogni possibile lacuna. Sarà bene che taglino qualche spesa superflua.

Cancro: acquisti. Domenica in cui i nati Cancro, viste le molteplici asperità planetarie, potrebbero cercare gratificazioni materiali dallo shopping. Probabilmente non baderanno a spese quando sarebbe saggio farlo.

Leone creativo

Leone: creativi. Nel giorno a loro dedicato godranno, c'è da scommetterci, di una buona dose di estro e creatività che indirizzeranno nei progetti professionali in essere.

Amore in secondo piano.

Vergine: stressati. Le numerose incombenze da portare a compimento durante questa giornata saranno probabilmente svolte tutte dai nati Vergine con la spiacevole conseguenza di arrivare a sera oltremodo stressati.

Bilancia: impegni in famiglia. Il focus odierno dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, orientato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda.

Amore in stand-by.

Scorpione: ottime idee. Mercurio arriva nel loro segno e sebbene non sia ancora supportato a dovere, donerà ottime idee ai nativi che andranno sfruttate celermente per trarne copiosi frutti.

Sagittario distratto

Sagittario: distratti. L'acume in questa domenica potrebbe deficitare, rendendo i nati Sagittario inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle mansioni lavorative dove farebbero bene a porgere la massima attenzione.

Capricorno: amore 'top'. Nel focolare domestico l'affettuosità regnerà sovrana ed i nativi, una volta tanto, potrebbero dedicare la totalità delle loro attenzioni al partner ed ai figli.

Acquario: gelosi. Il comportamento ambiguo della persona amata potrebbe far storcere il naso ai nati Acquario che reagiranno con una feroce scenata di gelosia. Difficilmente riusciranno a calmare la loro collera sino a sera.

Pesci: routine. I nativi durante questa domenica potrebbero vivere una giornata routinaria nella quale le novità latiteranno. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax per ripartire grintosi già da lunedì.